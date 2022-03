UserTesting lance de nouveaux modèles de tests qui permettent aux entreprises de comprendre les interactions humaines avec les appareils connectés et l’Internet des objets (IdO)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--UserTesting (NYSE : USER), un leader dans le domaine des connaissances humaines basés sur la idéo, a publié aujourd’hui de nouveaux modèles de tests pour sa Human Insight Platform, qui permettent aux entreprises de voir de première main quelle est l’expérience des personnes vis-à-vis de l’Internet des objets (IdO) et d’autres appareils connectés. Alors que de plus en plus d’appareils sont reliés via Internet et l’informatique dématérialisée et que les attentes des clients changent, les entreprises ont de plus en plus besoin de comprendre comment les personnes interagissent avec les appareils connectés et quelle est leur réaction par rapport à ces appareils connectés et à ces nouvelles expériences.

À mesure que le nombre d’appareils IdO augmente, les prévisions estimant que leur nombre pourraient presque tripler d’ici quelques années, passant de 8,74 milliards en 2020 à plus de 25,4 milliards en 2030, les entreprises innovent dans les moyens par lesquels elles interagissent avec leurs clients, des casques réalité virtuelle aux voitures autonomes, en passant par les dispositifs vestimentaires et les assistants personnels et appareils électroménagers intelligents. L’augmentation du nombre d’appareils connectés dans le monde des affaires comme dans la vie de tous les jours offre aux marques davantage d’opportunités d’interagir avec les clients. Les entreprises ont beaucoup à gagner en termes de valeur en apprenant comment leurs clients utilisent et tirent parti des appareils connectés, et les nouveaux modèles de UserTesting les aident à offrir une meilleure expérience à leurs clients.

Les modèles pour appareils connectés de UserTesting confèrent aux entreprises un avantage concurrentiel en leur donnant accès à un panorama plus complet des attentes de leurs clients vis-à-vis de leur utilisation des appareils connectés. Par exemple, une grande compagnie aérienne utilise UserTesting pour développer une nouvelle fonctionnalité d’assistant vocal grâce aux éclairages recueillis sur les besoins des voyageurs en matière d’informations. Comprendre les besoins, les frustrations, les présuppositions et plus encore est crucial pour créer une expérience de premier ordre en termes d’appareils, et pour développer la capacité de faire passer l’expérience connectée au niveau supérieur. Les tout derniers modèles de UserTesting proposent des exemples de questions prédéfinies, que les organisations peuvent utiliser telles quelles, ou personnaliser en fonction de leurs besoins de test spécifiques.

« La transformation digitale s’accélère, de plus en plus de consommateurs sont connectés via leurs appareils et les entreprises veulent savoir comment répondre aux attentes de leurs clients d’une manière qu’elles n’auraient pas pu prévoir », a déclaré Janelle Estes, Chief Insights Officer chez UserTesting. « Une étude menée par le McKinsey Global Institute montre que l’Internet des objets a le potentiel de croître en valeur entre 5,5 billions de dollars et 12,6 billions USD d’ici 2030. Les entreprises qui maîtrisent l’Internet des objets précocement ont un avantage décisif pour ouvrir de nouveaux marchés et répondre aux demandes des clients. »

Les entreprises qui ont du mal à capturer la valeur de l’IdO peuvent se tourner vers les modèles pour profiter rapidement des retours d’expérience des utilisateurs à l’aide de la technologie de UserTesting, afin de mieux appréhender les performances des appareils connectés numériquement. UserTesting fournit des enregistrements vidéo d’interactions réelles de clients qui ont accepté de partager leur opinion et leur expérience lorsqu’ils exécutent une série préétablie de tâches et d’instructions en ligne.

Ces nouveaux modèles pour appareils connectés viennent s’ajouter aux plus de 100 modèles de test prédéfinis, qui sont disponibles sur la Human Insight Platform de UserTesting.

À propos de UserTesting

