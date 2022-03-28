BridgeTower Capital與全球業界領先的藝術基金Artemundi合作，推出大師級西班牙藝術家法蘭西斯科·哥雅的非同質化代幣系列作品

西班牙巴塞隆納與舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--BridgeTower Capital是連接全球區塊鏈市場方面的創新者，公司宣佈與全球首屈一指的藝術基金Artemundi合作，推出一系列主打知名西班牙藝術家法蘭西斯科·哥雅(Francisco Goya)作品的NFT。該項消息是於本週在巴塞隆納舉行的Avalanche高峰會上宣佈的，所有的現場參與者都收到了哥雅的第6號《狂想曲》作品(Caprice No. 6)的NFT，這幅作品名為《No One Knows Each Other》。

Artemundi執行長Javier Lumbreras表示：「法蘭西斯科·哥雅經常因其刻畫人類狀態的能力而知名，而且我們相信這一系列的NFT是獨特的機會，能夠讓全新的觀眾欣賞到這位西班牙大師的作品。哥雅的作品超越了時間。這部第6號《狂想曲》作品展現了人們相互有效溝通的能力。這一點完全契合當前的情形，而且將成為不斷擴張的元宇宙社會的核心內容。」

「第6號《狂想曲》」是哥雅 NFT系列的首發作品，該系列將於明年發售，而且將從Artemundi持有的80幅《狂想曲》作品中挑選。每一個NFT都將包含對哥雅的介紹，以及用各國語言描述和翻譯的名稱，以及有關該作品象徵意義的正式短篇介紹。NFT將常駐BridgeTower許可市場(Permissioned Market)，投資者創建Securitize iD帳號以進行無縫的「瞭解你的客戶」(KYC)流程，在數分鐘之內即可完成並進入其中。Securitize是遵從法規發行數位資產與證券的全球領導者。

BridgeTower執行長Cory Pugh表示：「能夠參與這項與Artemundi的合作，進而宣揚哥雅的作品，BridgeTower深感榮幸。BridgeTower許可市場是適合這些NFT進駐的絕佳場所，同時還可以透過市場內的智慧合約，為投資者打造合適的資產所有權和授權。」

哥雅 NFT系列非常重要的元素之一在於，它將為人們與欣賞哥雅作品的群體進行更深層次的新互動創造機會。同時還將建立討論論壇，探討我們在21世紀該如何看待這些《狂想曲》作品，以及《狂想曲》作品的藝術表達、語言、定性和主觀價值。此外，NFT中還將收錄從Javier Lumbreras著作的書籍《藝術收藏之藝術》(The Art of Collecting Art)中節選的文章「如何觀看和欣賞哥雅的《狂想曲》作品」。

哥雅的傑作與21世紀的關聯性將為人們帶來諸多可從當今頭條新聞取材的極具吸引力的主題。除了元宇宙之外，即將面世的哥雅 NFT主打的主題將涵蓋性別不平等、煽動性/虛假新聞、自由和烏克蘭事件。

Lumbreras繼續說道：「NFT無疑是參與21世紀藝術的絕佳機會。這是真正千載難逢的機會，而且我們非常高興參與Artemundi與BridgeTower Capital之間的合作。」

關於BridgeTower Capital

BridgeTower Capital已經開發出全球平臺，以獨特的方式將產品引進其自有的許可市場，以便為機構投資者無縫提供接觸質押、去中心化金融、非同質化代幣和Web 3.0實體的門戶。BridgeTower運行著5,000多個自有質押節點，並擁有使用100%再生能源的伺服器。這些產品回報的大部分都再投資於繼續發展BridgeTower的基礎設施和資產。BridgeTower是全球性的公司，總部位於新加坡，並在瑞士和美國設有經營實體，以便其能夠符合法規地應對全球經濟中眾多極重要的司法管轄區。

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關於Artemundi

Artemundi 源於叛逆性構想以及有原則的目標：協助客戶建立藝術投資並促使其多元化，且無需支付與傳統實體藝術公司相關的高昂費用，同時堅持透明的商業實務。自1989年創建以來，Artemundi已發展為業界領先的藝術投資公司，執行了數以千計的成功交易，並管理逾10億美元的藝術資產。

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