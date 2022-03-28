BridgeTower Capital与全球行业领先的艺术基金Artemundi合作，发布大师级西班牙艺术家弗朗西斯科·戈雅的非同质化代币系列作品

西班牙巴塞罗那与旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--BridgeTower Capital是连接全球区块链市场方面的创新者，公司宣布与全球领先的艺术基金Artemundi开展合作，发布一系列主打知名西班牙艺术家弗朗西斯科·戈雅(Francisco Goya)作品的NFT。该声明是于本周在巴塞罗那Avalanche峰会上发布的，所有的现场参与者都收到了戈雅的第6号《狂想曲》作品(Caprice No. 6)的NFT，这幅作品名为《No One Knows Each Other》。

Artemundi首席执行官Javier Lumbreras表示：“弗朗西斯科·戈雅经常因其刻画人类状态的能力而知名，而且我们相信这一系列的NFT是一个独到的机会，能够让全新的观众欣赏到这位西班牙大师的作品。戈雅的作品超越了时间。这部第6号《狂想曲》作品展现了人们相互之间进行有效沟通的能力。这一点完全契合当前的情形，而且将成为不断扩张的元宇宙社会的核心内容。”

“第6号《狂想曲》”是戈雅 NFT系列的首发作品，该系列将于明年发售，而且将从Artemundi持有的80幅《狂想曲》作品中进行挑选。每一个NFT都将包含对戈雅的介绍，以及用各国语言描述和翻译的名称，以及有关该作品象征意义的正式短篇介绍。NFT将常驻BridgeTower许可市场(Permissioned Market)，投资者需要创建Securitize账号以进行无缝的“了解你的客户”(KYC)的流程，这一过程在数分钟之内即可完成，然后可进入其中。Securitize是数字资产与证券合规发行的全球领导者。

BridgeTower首席执行官Cory Pugh表示：“能够参与这项与Artemundi的合作，进而宣扬戈雅 的作品对于BridgeTower来说是一件荣幸的事情。BridgeTower许可市场是一个绝佳场所，不仅适合这些NFT进驻，同时还可以通过市场内的智能合约，为投资者打造合适的资产所有权和授权。”

戈雅 NFT系列非常重要的一个元素在于，它将为人们与欣赏戈雅作品的群体进行更深层次的新的互动创造机会。同时还将组建讨论论坛，探讨我们在21世纪该如何看待这些《狂想曲》作品，以及《狂想曲》作品的艺术表达、语言、定性和主观价值。此外，NFT中还将收录从Javier Lumbreras的书作《艺术收藏之艺术》(The Art of Collecting Art)中节选的文章“如何观看和欣赏戈雅的《狂想曲》作品”。

戈雅杰作与21世纪的关联性将为人们带来诸多可从当今头条新闻取材的极具吸引力的主题。除了元宇宙之外，即将面世的戈雅 NFT主打的主题将涵盖性别不公平、煽动性/虚假新闻、自由和乌克兰事件。

Lumbreras继续说道：“NFT无疑是参与21世纪艺术的一个绝佳机会。这是一个真正的千载难逢的机会，而且我们非常高兴参与Artemundi与BridgeTower Capital之间的合作。”

关于BridgeTower Capital

BridgeTower Capital已经开发了一个全球平台，能够独到地将产品引入其自有的许可市场，以便为机构投资者无缝提供接触质押、去中心化金融、非同质化代币和Web 3.0实体的门户。BridgeTower运营着5,000多个自有质押节点，并拥有使用100%可再生能源的服务器。这些产品回报的大部分都被再次投资用于继续发展BridgeTower的基础设施和资产。BridgeTower是一家全球性的公司，总部位于新加坡，并在瑞士和美国设有经营实体，以便其能够合规地应对全球经济中众多分量极重的司法辖区。

如需了解更多信息，请访问http://www.bridgetowercapital.com。

关于Artemundi

Artemundi 源于一个反叛的理念以及一个有原则性的目标：帮助其客户打造和多元化其艺术投资，且无需征收与传统实体艺术公司相关的高昂费用，同时坚持透明的商业实践。自1989年创建以来，Artemundi已发展成为行业领先的艺术投资公司，执行了数以千计的成功交易，并管理着10多亿美元的艺术资产。

如需了解更多信息，请访问https://artemundi.com/。

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