BridgeTower Capital faz parceria com o fundo global de arte líder da indústria Artemundi para lançar a série de NFT do célebre artista espanhol Francisco Goya

BARCELONA, Espanha e SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A BridgeTower Capital, inovadora na conexão de mercados de blockchain globalmente, anunciou uma parceria com a Artemundi, um dos principais fundos de arte global, para lançar uma série de NFTs com o trabalho do aclamado artista espanhol Francisco Goya. O anúncio foi feito na conferência Avalanche Summit esta semana em Barcelona, onde todos os participantes presentes receberam o NFT do Capricho 6 de Goya, intitulado “Ninguém se conhece”.

“Francisco Goya é frequentemente reconhecido por sua capacidade de retratar a condição humana e acreditamos que esta série de NFTs é uma oportunidade única de levar o trabalho deste mestre espanhol a um público totalmente novo para apreciação”, disse o diretor executivo da Artemundi, Javier Lumbreras. “A obra de Goya transcende o tempo. Esta obra, Capricho 6, destaca nossa capacidade de nos conectarmos efetivamente uns com os outros. Isso nunca foi tão relevante quanto hoje e está no centro de nossa sociedade com o Metaverso em expansão.”

O Capricho 6 é o primeiro de uma série de NFTs de Goya que serão lançados no próximo ano e serão selecionados entre 80 Caprichos de propriedade da Artemundi. Cada um incluirá uma introdução sobre Goya, uma descrição e um título traduzido para todos os países e uma breve descrição formal do simbolismo da obra. Os NFTs ficarão no mercado autorizado da BridgeTower, que os investidores podem acessar criando um Securitize iD para um processo Conheça seu cliente (Know Your Customer, KYC) contínuo que pode ser realizado em minutos. A Securitize é líder global em emissão conforme de ativos e títulos digitais.

“É uma honra para a BridgeTower participar desta parceria com a Artemundi e celebrar o trabalho de Francisco Goya”, disse Cory Pugh, diretor executivo da BridgeTower. “O mercado autorizado da BridgeTower é um lugar perfeito para esses NFTs ficarem e para criar, por meio de contratos inteligentes dentro do mercado, a autoridade e propriedade de ativos adequadas para o investidor.”

Um dos elementos mais importantes da coleção Goya NFT serão as oportunidades criadas para interações novas e mais profundas com uma comunidade que valoriza o trabalho de Goya. Serão construídos fóruns de discussão para debater a interpretação dos Caprichos no século XXI, discussão da expressão artística, linguagem, valor qualitativo e subjetivo do Capricho. Além disso, um trecho sobre “como ver e apreciar o seu Capricho Goya” será extraído do livro The Art of Collecting Art, escrito por Javier Lumbreras.

A relevância no século XXI das obras-primas de Goya oferece temas atraentes que podem ser retirados das manchetes de hoje. Além do Metaverso, os próximos NFTs de Goya apresentarão temas como desigualdade de gênero, demagogia/fake news, liberdade e os eventos na Ucrânia.

“NFTs são apenas uma oportunidade incrível de participar da arte no século XXI”, continuou Lumbreras. “É realmente uma oportunidade única na vida e estamos entusiasmados por fazer parte desta parceria entre Artemundi e BridgeTower Capital.”

Sobre a BridgeTower Capital

A BridgeTower Capital desenvolveu uma plataforma global para trazer de forma única produtos para seus próprios mercados autorizados para habilitar perfeitamente um gateway institucional para entidades de staking, DeFi, NFT e Web 3.0. A BridgeTower opera mais de 5.000 dos seus nós de staking e possui servidores que utilizam 100% de energia renovável. Partes significativas dos retornos desses produtos são reinvestidas para aumentar continuamente a infraestrutura e ativos da BridgeTower. A BridgeTower é uma empresa global sediada em Cingapura e com entidades operando na Suíça e Estados Unidos, permitindo que ela alcance com conformidade várias das mais importantes jurisdições na economia global.

Saiba mais em http://www.bridgetowercapital.com.

Sobre a Artemundi

A Artemundi nasceu de uma ideia rebelde e um objetivo fundamentado: ajudar seus clientes a construir e diversificar seus investimentos em arte sem as taxas excessivas associadas às empresas tradicionais de arte físicas, aderindo a práticas comerciais transparentes. Desde sua fundação em 1989, a Artemundi evoluiu para uma empresa de investimento em arte líder do setor, com milhares de transações bem-sucedidas e mais de um bilhão de dólares movimentados com arte.

Saiba mais em https://artemundi.com/.

