Everbridge łączy siły z liderami technologii, aby zaoferować pozapasmową platformę komunikacyjną do wspierania działań humanitarnych w Ukrainie

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), światowy lider w zakresie zarządzania zdarzeniami krytycznymi (CEM) i ogólnokrajowych rozwiązań publicznego ostrzegania, ogłosił dzisiaj, że będzie współpracować z Amazon Web Services (AWS), aby zaoferować organizacjom wolontariatu, charytatywnym i pozarządowym, a także lokalnym służbom ukraińskim pozapasmową platformę do komunikacji krytycznej do wspierania działań humanitarnych na Ukrainie. Everbridge, wraz z AWS i innymi liderami technologii, podjął się zaoferowania darmowej platformy komunikacyjnej, która zapewni organizacjom niezawodną metodę dzielenia się informacjami o ryzykach i przekazywania aktualizacji dotyczących zagrożeń dla życia i bezpieczeństwa.

Organizacje poszukujące pomocy w zakresie koordynacji i komunikowania informacji do wolontariuszy, pracowników, obywateli i pracowników rządowych mogą zgłaszać się pod adresem ukrainecomms@everbridge.com.

Platforma wykorzystująca rozwiązanie Everbridge Mass Notification, które działa w oparciu o AWS i korzysta z rozległej oferty usług tej platformy, będzie funkcjonować jako źródło komunikatów przesyłające wiadomości SMS, e-mail i głosowe pozwalające na koordynację pomocy. Platforma działa w ramach AWS i wykorzystuje istniejące połączenia bramkowe do operatorów mobilnych SMS i bramki e-mail prowadzone przez Sinch, światowego lidera komunikacji w chmurze i angażowania klientów na urządzeniach mobilnych oraz partnera-agregatora Kaleyra, który jest zaufanym globalnym dostawcą w zakresie platformy komunikacyjnej jako usługi (CPaaS). Rozwiązanie będzie chronione przed atakami podszywającymi się pod wieże komórkowe przez szereg ugruntowanych rozwiązań kontrolnych, zaś Kaleyra i Sinch zgodziły się nie pobierać opłat za przesyłanie wiadomości. Rozwiązanie pozwoli użytkownikom przekazywać scentralizowane komunikaty, które za pośrednictwem centralnego portalu zapewnią personelowi w terenie dostęp do stałych aktualizacji informacji, instrukcji w zakresie koordynacji i alertów.

„Możliwość niezawodnej komunikacji jest kluczowa w świadczeniu niezbędnych usług dla tych, którzy cierpią z powodu trwającego kryzysu w Ukrainie – powiedział dyrektor generalny Kaleyry, Dario Calogero. - Jesteśmy dumni ze współpracy z Everbridge i AWS w ramach naszych wysiłków, by zapewnić te tak potrzebne zasoby osobom, które pomagają Ukraińcom na miejscu” - dodał.

Wśród pierwszych użytkowników rozwiązań w ramach tej współpracy technologicznej jest amerykańska organizacja pozarządowa i rządowa organizacja humanitarna koordynująca ewakuację. Partnerzy Everbridge udostępnią wspólne rozwiązanie także tym swoim klientom, których będzie ono dotyczyć.

„>>Społeczność technologiczna<< stara się zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wspierać działania ratujące życie i inicjatywy społeczne w Ukrainie – powiedział Dominic Jones, starszy wiceprezes działu partnerstw i sojuszy w Everbridge. - Jesteśmy dumni z pracy naszych partnerów w zakresie opracowania systemu masowych powiadomień, który pomoże tak wielu organizacjom starającym się jak najszybciej organizować pomoc humanitarną w całej Ukrainie i w sąsiednich krajach, które przyjmują uchodźców”.

Organizacje charytatywne, pozarządowe, rządowe i przedsiębiorstwa, które potrzebują pomocy w koordynacji działań pomocowych lub humanitarnych prosimy o kontakt pod adresem ukrainecomms@everbridge.com. Everbridge utworzy konto użytkownika i zapewni szkolenia w zakresie korzystania z oferowanego rozwiązania. Dzięki wsparciu zespołu i partnerów Everbridge technologia przekazywana jest bez opłat i pozostanie dostępna aż do zakończenia kryzysu.

