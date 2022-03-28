FINEOS平臺發佈冬季更新，為保險公司、雇主和員工帶來重要的團體、自願和缺勤管理產品升級

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的人壽、意外和健康保險核心平臺FINEOS Corporation (ASX:FCL)在雲端原生FINEOS平臺內發佈了一系列產品更新，為團體、自願和缺勤管理產品帶來更多擴充功能。本次更新滿足了保險公司、雇主和員工等所有客戶的需求，可提升銷售和服務效率、加快新產品上市速度和強化客戶體驗。

如需更深入地瞭解FINEOS平臺冬季更新，請於美國東部時間2022年4月14日上午11:30，線上觀看FINEOS產品管理團隊的現場專題討論會直播——FINEOS平臺：專為創新和增長而打造。

FINEOS產品總監Eoin Kirwan表示：「本次更新標誌著FINEOS平臺在服務團體、自願和缺勤管理價值鏈的所有環節方面再次邁出重要一步。我們正在以獨一無二的無縫銜接方式為客戶解決更多問題。」

FINEOS平臺在團體、自願和缺勤管理產品方面的升級包括：

提升銷售和核保效率

綜合經驗費率評定：新一代功能將幫助核保和精算團隊提高所有業務單的盈利能力。 通過嵌入式用戶體驗，核保人可以利用先前的索償經驗，為客戶提供最合適的保險費率，同時為保險公司提供一流的風險管理原則 。 經驗費率和標準費率將根據保險公司的規則和偏好進行整合。

通過嵌入式用戶體驗，核保人可以利用先前的索償經驗，為客戶提供最合適的保險費率，同時為保險公司提供一流的風險管理原則 經驗費率和標準費率將根據保險公司的規則和偏好進行整合。 團體核保功能升級，可在報價時提供雇主觀點： 靈活的綜合定價和升級後的核保流程可隨著市場需求的變化即時調整。整案核保能夠根據雇主的整體需求優化產品組合，從而提升投保參與度。

靈活的綜合定價和升級後的核保流程可隨著市場需求的變化即時調整。整案核保能夠根據雇主的整體需求優化產品組合，從而提升投保參與度。 LIMRA LDEx應用程式介面(API)升級：升級後的LIMRA LDEx API包括缺勤管理連通和數據管理。

加快新產品上市速度

針對保單、計費和索償的自願性福利產品升級： 意外、重大疾病和醫院償款的索償整合和自動化功能升級，使保險公司能夠利用整合的資格和投保數據進行成員推選，推動自願性產品索償的加速和自動裁決。

意外、重大疾病和醫院償款的索償整合和自動化功能升級，使保險公司能夠利用整合的資格和投保數據進行成員推選，推動自願性產品索償的加速和自動裁決。 額外會員管理和帳單處理功能： 本次更新為各種管理模型提供延伸支援，涵蓋團體保險和工作場所的成員管理。

本次更新為各種管理模型提供延伸支援，涵蓋團體保險和工作場所的成員管理。 計費功能升級：升級後的列表帳單處理可支援市場所需且日益增加的以消費者為中心的產品和服務，並為投保的帶薪家庭和病假(PFML)保單提供額外的計費支援。

強化客戶體驗

可靠的雇主儀表板、報告平台和API： 借助即時數據儀表板，雇主可以查看員工的休假資訊並在圖表視圖中查看數據，並根據休假原因、組別和日期篩選數據。報告能夠以Excel或PDF格式匯出，以便瞭解個別事件的詳細資訊。

借助即時數據儀表板，雇主可以查看員工的休假資訊並在圖表視圖中查看數據，並根據休假原因、組別和日期篩選數據。報告能夠以Excel或PDF格式匯出，以便瞭解個別事件的詳細資訊。 間歇休假流程改進： 本次更新減少了間歇休假的相關衝突，包括顯示正確級別的資訊和自動化、低接觸和無接觸選項，例如超頻容忍規則。

本次更新減少了間歇休假的相關衝突，包括顯示正確級別的資訊和自動化、低接觸和無接觸選項，例如超頻容忍規則。 帶薪休假整合：加強與員工單次休假原因相關的帶薪休假、無薪休假、傷殘和自願性福利之間的整合和自動化，減少重複工作和錯誤，針對員工請假申請的所有要點提供整個價值鏈上的單一事實來源。

FINEOS行政總裁Michael Kelly表示：「作為唯一專為人壽、意外和健康市場建構的雲端原生核心保險解決方案，FINEOS平臺在符合保險公司的技術和運作需求方面始終居於領先地位。」他補充道：「FINEOS平臺可作為端到端核心解決方案進行部署，也可作為支援漸進式轉型工作的元件。該平臺能夠為整個員工福利價值鏈帶來幫助，包括加強支援銷售/服務流程、提升客戶體驗，並強化處理缺勤管理等各類產品和服務的能力。」

關於FINEOS Corporation

FINEOS是全球人壽、意外和健康保險公司核心系統的一流供應商，為美國十大員工福利保險公司中的七家以及澳洲六大人壽保險公司提供服務。FINEOS的員工和辦事處遍及全球，並與北美、歐洲和亞太地區成長中的創新保險公司合作，其規模持續快速擴大。

FINEOS平臺是唯一專為人壽、意外和健康市場打造的端到端軟體即服務(SaaS)保險解決方案。FINEOS AdminSuite可提供業界領先的核心管理能力，包括缺勤管理、計費、索償、支付、保單管理、供應商管理以及新業務和核保；所有這些功能既可配置為獨立操作，又可以作為一個套件。利用機器學習的FINEOS Engage解決方案可以支援穩健且以人為本的數碼參與路徑，FINEOS Insight解決方案可提供業務預測分析和報告。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.FINEOS.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。