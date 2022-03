La versione invernale della piattaforma FINEOS offre miglioramenti critici, a tutto vantaggio di assicuratori, datori di lavoro e dipendenti, per le assicurazioni collettive e volontarie e per la gestione delle Assenze

Join our expert panel on Thursday, April 14 as they discuss how FINEOS can assist with your digital transformation and enable you to become more data-driven.

Join our expert panel on Thursday, April 14 as they discuss how FINEOS can assist with your digital transformation and enable you to become more data-driven.

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX:FCL), la piattaforma di base leader nel settore delle assicurazioni vita, infortuni e salute in tutto il mondo, ha rilasciato una serie di aggiornamenti di prodotto all'interno della piattaforma FINEOS nativa sul cloud che forniscono funzionalità avanzate per i prodotti delle Assicurazioni collettive, delle Assicurazioni volontarie e della Gestione delle assenze. Gli aggiornamenti rispondono alle esigenze dell'intero spettro di clienti assicurativi, dei datori di lavoro e dei dipendenti, a supporto delle vendite e dell'efficacia dei servizi, della velocità di commercializzazione di nuovi prodotti e di un'esperienza cliente più ricca.

Per un'analisi più approfondita sulla release invernale della piattaforma FINEOS è possibile partecipare alla discussione nel corso di una tavola rotonda sulla gestione dei prodotti: The FINEOS Platform: Purpose-Built for Innovation and Growth (La piattaforma FINEOS: progettata su misura per l'innovazione e per la crescita) in data 14 aprile 2022, alle ore 11:30 ET.

" Questa release rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nel modo in cui la piattaforma FINEOS è al servizio di tutte le componenti della catena del valore delle assicurazioni collettive e volontarie e della gestione delle assenze. Stiamo risolvendo più problemi per i nostri clienti e lo facciamo in modi straordinariamente lineari", è il commento di Eoin Kirwan, direttore prodotti di FINEOS.

I miglioramenti alla piattaforma FINEOS per le assicurazioni collettive e volontarie e per la gestione delle assenze includono:

Efficacia della vendita e delle sottoscrizioni

Valutazione integrata dell'esperienza: una funzionalità di prossima generazione che consente ai team delle sottoscrizioni e attuariali di ottenere una maggior redditività nell'intero portafoglio aziendale. Tramite un'esperienza utente integrata, il professionista può sfruttare le precedenti esperienze di richieste di risarcimento per individuare la tariffa più appropriata per il cliente, al contempo fornendo principi avanzati di gestione del rischio all'assicuratore. Il valore empirico si combina con il valore manuale in base a regole e preferenze stabilite dall'assicuratore.

Tramite un'esperienza utente integrata, il professionista può sfruttare le precedenti esperienze di richieste di risarcimento per individuare la tariffa più appropriata per il cliente, al contempo fornendo principi avanzati di gestione del rischio all'assicuratore. Il valore empirico si combina con il valore manuale in base a regole e preferenze stabilite dall'assicuratore. Una migliore sottoscrizione delle assicurazioni collettive offre una panoramica sul datore di lavoro al momento del preventivo: la flessibilità integrata della determinazione dei prezzi e i processi di sottoscrizione migliorati consentono un adeguamento in tempo reale alle esigenze del mercato in continuo cambiamento. La sottoscrizione dell'intero caso permette di generare pacchetti di prodotti ottimizzati in base alle esigenze complessive del datore di lavoro e porta a una maggior partecipazione alla proposta.

la flessibilità integrata della determinazione dei prezzi e i processi di sottoscrizione migliorati consentono un adeguamento in tempo reale alle esigenze del mercato in continuo cambiamento. La sottoscrizione dell'intero caso permette di generare pacchetti di prodotti ottimizzati in base alle esigenze complessive del datore di lavoro e porta a una maggior partecipazione alla proposta. Miglioramenti delle API LIMRA LDEx: le API LIMRA LDEx migliorate comprendono la connettività alla gestione delle assenze e alla gestione dei dati.

Commercializzazione accelerata di nuovi prodotti

Miglioramento dei prodotti per i benefit delle assicurazioni volontarie per polizze, fatturazione e richieste di risarcimento: Migliori capacità di integrazione e automazione delle richieste di risarcimento per infortuni, malattie critiche e indennità ospedaliere consentono agli assicuratori di sfruttare i dati integrati relativi a idoneità e richieste per la scelta, da parte dei membri, di promuovere l'accelerazione delle richieste di risarcimento dei prodotti di assicurazione volontaria e di riconoscimento automatico dei risarcimenti.

Migliori capacità di integrazione e automazione delle richieste di risarcimento per infortuni, malattie critiche e indennità ospedaliere consentono agli assicuratori di sfruttare i dati integrati relativi a idoneità e richieste per la scelta, da parte dei membri, di promuovere l'accelerazione delle richieste di risarcimento dei prodotti di assicurazione volontaria e di riconoscimento automatico dei risarcimenti. Gestione di ulteriori sottoscrittori ed elaborazione delle fatture: questa release fornisce un ampio supporto per i vari modelli amministrativi nelle assicurazioni collettive e sul posto di lavoro finalizzato alla gestione dei sottoscrittori.

questa release fornisce un ampio supporto per i vari modelli amministrativi nelle assicurazioni collettive e sul posto di lavoro finalizzato alla gestione dei sottoscrittori. Miglioramenti della fatturazione: l'elaborazione migliorata dell'elenco delle fatture supporta l'aumento dei prodotti e servizi incentrati sul consumatore da parte del mercato, con un ulteriore supporto per la fatturazione in caso di polizze assicurative per congedi familiari e medici retribuiti (PFML, Paid Family and Medical Leave).

Esperienza dei clienti

Solido dashboard del datore di lavoro con portale e API di reportistica: i dashboard dei dati in tempo reale offrono ai datori di lavoro una panoramica sulle informazioni relative ai congedi delle risorse umane e di esaminare i dati in grafici, di filtrarli in base a motivazioni, gruppi e date dei congedi. Le relazioni possono essere esportate in formato Excel o PDF, per disporre di informazioni dettagliate sui singoli casi.

i dashboard dei dati in tempo reale offrono ai datori di lavoro una panoramica sulle informazioni relative ai congedi delle risorse umane e di esaminare i dati in grafici, di filtrarli in base a motivazioni, gruppi e date dei congedi. Le relazioni possono essere esportate in formato Excel o PDF, per disporre di informazioni dettagliate sui singoli casi. Miglioramento dell'elaborazione dei congedi discontinui: questa versione riduce la frizione associata ai congedi discontinui, inclusa la presentazione del livello corretto di informazioni e automazione, opzioni con alto livello di automazione e con automazione totale, come la regola di tolleranza alla sovrafrequenza.

questa versione riduce la frizione associata ai congedi discontinui, inclusa la presentazione del livello corretto di informazioni e automazione, opzioni con alto livello di automazione e con automazione totale, come la regola di tolleranza alla sovrafrequenza. Integrazione dei congedi retribuiti: la maggior integrazione e automazione tra congedi retribuiti e non retribuiti, disabilità e benefit volontari che riguardano il motivo specifico del congedo di un dipendente riduce i doppioni e gli errori, fornendo al contempo un'unica fonte di informazioni lungo tutta la catena del valore per tutti gli elementi della richiesta di risarcimento per congedo di un dipendente.

" In quanto unica soluzione assicurativa di base nativa sul cloud e appositamente progettata per le assicurazioni vita, infortuni e salute, la piattaforma FINEOS si conferma all'avanguardia rispetto alle esigenze tecniche e operative degli assicuratori", ha affermato Michael Kelly, CEO di FINEOS. " Implementabile sia come completa soluzione di base, sia sotto forma di componenti per la trasformazione incrementale, la piattaforma FINEOS è adatta all'intera catena del valore dei Benefit per i dipendenti, come il migliore supporto del processo di vendita/assistenza, l'esperienza cliente e la capacità gestionale di un'ampia gamma di prodotti e servizi, come le assenze", ha aggiunto Kelly.

Informazioni su FINEOS Corporation

FINEOS è un fornitore leader di sistemi di base per le compagnie mondiali di assicurazione vita, infortuni e salute, e collabora con 7 dei 10 assicuratori benefit più importanti degli Stati Uniti e con 6 dei principali operatori nel segmento assicurazioni vita in Australia. Con collaboratori e uffici in tutto il mondo, FINEOS continua a crescere rapidamente e lavora a stretto contatto con innovativi assicuratori all'avanguardia nel Nordamerica, in Europa e nella regione dell'Asia-Pacifico.

La piattaforma FINEOS è l'unica soluzione SaaS completa e ad hoc per il mercato delle assicurazioni vita, infortuni e salute. FINEOS AdminSuite offre funzionalità leader di settore per le attività amministrative di base, come la gestione delle assenze, dla fatturazione, le richieste di risarcimento, i pagamenti, l'amministrazione delle polizze, la gestione dei fornitori e le nuove attività e sottoscrizioni, tutte configurabili per funzionare in modo indipendente o come suite unica. La soluzione FINEOS Engage basata sull'apprendimento automatico consente solidi percorsi di coinvolgimento digitale costruiti attorno alle persone, mentre FINEOS Insight fornisce analisi predittive e reportistica per tutta l'azienda.

Per ulteriori informazioni visitare www.FINEOS.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.