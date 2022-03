De FINEOS Platform Winter Release levert verbeteringen op het gebied van groeps-, vrijwilligers- en verzuimbeheer die essentieel zijn voor verzekeraars, werkgevers en werknemers

Join our expert panel on Thursday, April 14 as they discuss how FINEOS can assist with your digital transformation and enable you to become more data-driven.

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--De FINEOS Corporation (ASX:FCL), het toonaangevende kernplatform voor levens-, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen wereldwijd, heeft een reeks productupdates uitgebracht binnen het cloud-native FINEOS Platform die uitgebreide mogelijkheden bieden voor producten voor groeps-, vrijwilligers- en verzuimbeheer. De updates voorzien in de behoeften van het volledige klantenspectrum bij verzekeraars, werkgevers en werknemers om de effectiviteit van de verkoop en service, de snelheid van het op de markt komen van nieuwe producten en een verrijkte klantervaring te ondersteunen.

Om meer inzicht te krijgen in de FINEOS Platform Winter Release, kunt u deelnemen aan de live paneldiscussie over productbeheer: The FINEOS Platform: Purpose-Built for Innovation and Growth op 14 april 2022 om 11:30 uur ET.

" Deze release markeert een nieuwe belangrijke stap voorwaarts in de manier waarop het FINEOS Platform alle onderdelen van de groeps-, vrijwilligers- en verzuimwaardeketen bedient. We lossen meer problemen voor onze klanten op en doen dit op unieke, naadloze manieren,” aldus Eoin Kirwan, Chief Product Officer, FINEOS.

De verbeteringen voor het groeps-, vrijwilligers- en verzuimbeheer van het FINEOS Platform omvatten:

Effectiviteit van de verkoop en acceptatie

Geïntegreerde beoordeling van ervaringen: NextGen-functionaliteit voor de acceptatie- en actuariële teams om de winstgevendheid van hun hele bedrijf te stimuleren. Via een geïntegreerde gebruikerservaring kan een verzekeraar optimaal gebruik maken van eerdere ervaring met schadeclaims om de klant het best passende tarief te bieden en tegelijkertijd toonaangevende risicobeheerprincipes voor de verzekeraar te bieden. Het ervaringstarief wordt gemengd met het handmatige tarief op basis van de regels en voorkeuren van de verzekeraar.

Via een geïntegreerde gebruikerservaring kan een verzekeraar optimaal gebruik maken van eerdere ervaring met schadeclaims om de klant het best passende tarief te bieden en tegelijkertijd toonaangevende risicobeheerprincipes voor de verzekeraar te bieden. Het ervaringstarief wordt gemengd met het handmatige tarief op basis van de regels en voorkeuren van de verzekeraar. Verbeterde groepsacceptatie biedt één beeld van de werkgever op het moment van de offerte: geïntegreerde prijsflexibiliteit en verbeterde acceptatieprocessen zorgen voor realtime aanpassing aan veranderende marktbehoeften. Acceptatie van hele casussen maakt geoptimaliseerde productbundels mogelijk op basis van de totale behoefte van de werkgever en zorgt voor een grotere deelname aan inschrijvingen.

geïntegreerde prijsflexibiliteit en verbeterde acceptatieprocessen zorgen voor realtime aanpassing aan veranderende marktbehoeften. Acceptatie van hele casussen maakt geoptimaliseerde productbundels mogelijk op basis van de totale behoefte van de werkgever en zorgt voor een grotere deelname aan inschrijvingen. LIMRA LDEx API-verbeteringen: verbeterde LIMRA LDEx API's omvatten verzuimbeheerconnectiviteit en gegevensbeheer.

Nieuwe snelheid voor op de markt brengen van producten

Productverbeteringen voor vrijwilligersvoorzieningen voor polissen, facturering en claims: verbeterde mogelijkheden voor claimintegratie en -automatisering voor ongevallen, kritieke ziekten en ziekenhuisvergoedingen stellen verzekeraars in staat om geïntegreerde geschiktheids- en inschrijvingsgegevens voor ledenverkiezingen te gebruiken om de versnelling en automatische toewijzing van productclaims van vrijwilligers te stimuleren.

verbeterde mogelijkheden voor claimintegratie en -automatisering voor ongevallen, kritieke ziekten en ziekenhuisvergoedingen stellen verzekeraars in staat om geïntegreerde geschiktheids- en inschrijvingsgegevens voor ledenverkiezingen te gebruiken om de versnelling en automatische toewijzing van productclaims van vrijwilligers te stimuleren. Aanvullend ledenbeheer en factuurverwerking: deze release biedt uitgebreide ondersteuning voor de verschillende administratieve modellen voor groepsverzekeringen en werkplekken voor ledenbeheer.

deze release biedt uitgebreide ondersteuning voor de verschillende administratieve modellen voor groepsverzekeringen en werkplekken voor ledenbeheer. Factureringsverbeteringen: betere verwerking van lijstfacturen ondersteunt de toegenomen consumentgerichte producten en services die door de markt worden vereist, met extra factureringsondersteuning voor verzekerde Paid Family and Medical Leave (PFML)-polissen.

Klantervaring

Robuust werkgeversdashboard en rapportageportaal en API's: met realtime gegevensdashboards kunnen werkgevers verlofinformatie van het personeel bekijken en gegevens in grafische weergaven evalueren, de gegevens filteren op reden van verlof, groepen en datums. Rapporten kunnen worden geëxporteerd in Excel- of PDF-indeling om inzicht te krijgen in individuele casusdetails.

met realtime gegevensdashboards kunnen werkgevers verlofinformatie van het personeel bekijken en gegevens in grafische weergaven evalueren, de gegevens filteren op reden van verlof, groepen en datums. Rapporten kunnen worden geëxporteerd in Excel- of PDF-indeling om inzicht te krijgen in individuele casusdetails. Verbetering van het proces voor intermitterend verlof: deze release vermindert de wrijving die gepaard gaat met intermitterend verlof, inclusief het naar boven brengen van het juiste niveau van informatie en automatisering, low-touch- en no-touch-opties, zoals een tolerantieregel voor overfrequentie.

deze release vermindert de wrijving die gepaard gaat met intermitterend verlof, inclusief het naar boven brengen van het juiste niveau van informatie en automatisering, low-touch- en no-touch-opties, zoals een tolerantieregel voor overfrequentie. Integratie van betaald verlof: verrijkte integratie en automatisering tussen betaald verlof, onbetaald verlof, arbeidsongeschiktheid en vrijwilligersvoorzieningen die betrekking hebben op de enkele reden van verlof van een werknemer; vermindert dubbel werk en fouten; en biedt een enkele bron van waarheid in de waardeketen voor alle elementen van een verlofaanvraag van een werknemer.

" Als de enige speciaal gebouwde, cloud-native kernverzekeringsoplossing voor de levens-, ongevallen- en gezondheidsmarkt, blijft het FINEOS Platform vooroplopen bij het voldoen aan de technische en operationele behoeften van verzekeraars," aldus Michael Kelly, CEO van FINEOS. “ Het FINEOS Platform, dat kan worden ingezet als een end-to-end kernoplossing of als componenten om incrementele transformatie-inspanningen mogelijk te maken, heeft iets voor de hele waardeketen van werknemersvoorzieningen, waaronder een betere ondersteuning van het verkoop-/serviceproces, de klantervaring en de mogelijkheid om met een breed scala aan producten en diensten om te gaan, zoals verzuimbeheer,” voegde Kelly toe.

Over FINEOS Corporation

FINEOS is een toonaangevende leverancier van kernsystemen voor levens-, ongevallen- en zorgverzekeraars wereldwijd, met 7 van de 10 grootste verzekeraars voor personeelsvoorzieningen in de VS en 6 van de grootste levensverzekeraars in Australië. Met medewerkers en kantoren over de hele wereld blijft FINEOS snel groeien en werkt het samen met innovatieve, vooruitstrevende verzekeraars in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific.

Het FINEOS Platform is de enige speciaal gebouwde, end-to-end SaaS-verzekeringsoplossing voor de levens-, ongevallen- en gezondheidsmarkt. De FINEOS AdminSuite biedt toonaangevende mogelijkheden voor kernbeheer, waaronder verzuimbeheer, facturering, claims, betalingen, polisbeheer, providerbeheer en nieuwe contracten en acceptatie, die allemaal kunnen worden geconfigureerd om onafhankelijk of als één suite te werken. De met machine learning compatibele FINEOS Engage-oplossing maakt robuuste digitale betrokkenheidstrajecten mogelijk die mensen vooropstelt, en de FINEOS Insight-oplossing biedt voorspellende analyses en rapportage voor het hele bedrijf.

Ga voor meer informatie naar www.FINEOS.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.