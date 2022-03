La version d'hiver de la plateforme FINEOS propose des améliorations dans les domaines de l'assurance collective et volontaire et de la gestion des absences, essentielles aux assureurs, aux employeurs et aux employés

Join our expert panel on Thursday, April 14 as they discuss how FINEOS can assist with your digital transformation and enable you to become more data-driven.

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX :FCL), la plateforme leader fournisseurs de systèmes de base pour les compagnies d’assurance vie, accidents et santé dans le monde, a publié un ensemble de mises à jour de produits au sein de la plateforme nuagique FINEOS améliorant les fonctionnalités des produits d'assurance collective, d'assurance volontaire et de gestion des absences. Les mises à jour répondent aux besoins de l'ensemble du spectre des clients parmi les assureurs, les employeurs et les employés pour soutenir l'efficacité des ventes et des services, accélérer les lancements de nouveaux produits et améliorer l'expérience client.

Pour obtenir de plus amples informations sur la version d’hiver de la plateforme FINEOS, rejoignez la table ronde en direct sur la gestion des produits : La plateforme FINEOS : spécialement développée pour l'innovation et la croissance, le 14 avril 2022 à 11h30 ET.

« Cette version marque une autre avancée significative et démontre à quel point la plateforme FINEOS sert tous les maillons de la chaîne de valeur de l'assurance collective, de l'assurance volontaire et de la gestion des absences. Nous résolvons davantage de problèmes pour nos clients et le faisons de manière unique et transparente », déclare Eoin Kirwan, directeur des produits chez FINEOS.

Les extensions de la plateforme FINEOS pour l'assurance collective, l'assurance volontaire et la gestion des absences incluent les fonctions suivantes :

Une efficacité des ventes et de la souscription

Évaluation de l'expérience utilisateur intégrée : fonctionnalité NextGen qui permet aux équipes de souscription et d'actuariat d'augmenter la rentabilité de l'ensemble de leur portefeuille d'activités. Grâce à des expériences utilisateur intégrées, un souscripteur peut exploiter des sinistres antérieurs afin de proposer un taux approprié au client tout en fournissant à l'assureur des principes de gestion des risques de pointe. La valeur empirique est combinée avec la valeur manuelle basée sur les règles et les préférences des assureurs.

Souscription de prestations collectives améliorée offrant une vue d'ensemble de l'employeur au moment de la soumission : une flexibilité de tarification intégrée et des processus de souscription améliorés permettent une adaptation en temps réel aux besoins changeants du marché. La souscription globale permet d'optimiser les offres groupées de produits en fonction des besoins globaux de l'employeur et conduit à une plus grande participation à l'accord.

Améliorations de l'API LIMRA LDEx : les API LIMRA LDEx améliorées incluent la connectivité à la gestion des absences et à la gestion des données.

Le lancement accéléré de nouveaux produits

Améliorations des produits d’avantages sociaux volontaires pour les polices, la facturation et les réclamations : des capacités améliorées pour intégrer et automatiser les processus de réclamation d'accident, de maladie grave et d'hospitalisation permettent aux assureurs d'exploiter les données d'éligibilité et d'achèvement intégrées pour les élections des membres afin de permettre un traitement accéléré pour promouvoir les réclamations et reconnaissance automatique des réclamations dans le domaine des produits volontaires.

Gestion des membres et traitement des factures accrus : cette version fournit un support amélioré pour les différents modèles de gestion en assurance collective et pour la gestion des membres en milieu de travail.

Améliorations de la facturation : le traitement amélioré des listes de factures répond à la demande du marché pour des produits et services davantage centrés sur le consommateur avec une prise en charge supplémentaire de la facturation pour les polices d'assurance congé médical et familial rémunéré (PFML).

Une expérience client

Tableau de bord employeur solide, portail de reporting et API : les tableaux de bord de données en temps réel permettent aux employeurs d'afficher les informations sur les absences des employés et d'examiner les données dans des vues graphiques, ainsi que de les filtrer par motif d'absence, groupe et date. Les rapports peuvent être exportés au format Excel ou PDF pour acquérir une connaissance plus approfondie de chaque cas.

Améliorations des processus de congés temporaires : cette version réduit les problèmes liés aux congés temporaires, notamment en fournissant le bon niveau d'informations et d'automatisation, des options à faible contact et sans contact, telles que la règle de tolérance de surfréquence.

Intégration des congés payés : l'intégration et l'automatisation améliorées entre les congés payés, les congés non payés, l'invalidité et les indemnités d'urgence concernant la raison unique du congé d'un employé réduisent les doubles emplois et les erreurs, et fournissent une source unique et fidèle d'informations tout au long de la chaîne de valeur pour toute demande de congé.

« En tant que seule solution nuagique d'assurance spécialement développée pour les marchés de l’assurance vie, accidents et santé, la plateforme FINEOS reste à l'avant-garde pour répondre aux besoins techniques et opérationnels des assureurs », déclare Michael Kelly, PDG de FINEOS. « Déployée en tant que solution centrale de bout en bout ou sous forme de composants pour une transformation incrémentale, la plateforme FINEOS apporte des bénéfices à l'ensemble de la chaîne de valeur des avantages sociaux, notamment un meilleur support du processus de vente et de service, l'expérience client et la capacité à offrir une large gamme de produits et de services tels que la gestion des absences », ajoute Kelly.

À propos de FINEOS Corporation

FINEOS est l’un des principaux fournisseurs de systèmes de base pour les compagnies d’assurance vie, accidents et santé dans le monde, comptant parmi ses clients 7 des 10 plus grandes compagnies du domaine de la prévoyance professionnelle aux États-Unis ainsi que 6 des plus grandes compagnies d’assurance-vie en Australie. Avec des employés et des bureaux dans le monde entier, FINEOS continue d’évoluer rapidement, collaborant avec des assureurs progressifs et innovants en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

La plateforme FINEOS est la seule solution d’assurance SaaS, de bout en bout, spécialement conçue pour le marché de l’assurance vie, de l’assurance accident et de l’assurance santé. La FINEOS AdminSuite offre des fonctionnalités de pointe pour l'administration de base, notamment la gestion des absences, la facturation, le traitement des réclamations, les paiements, la gestion des polices, la gestion des fournisseurs, les nouvelles activités et la souscription ; toutes ces fonctionnalités sont configurables de manière à fonctionner indépendamment ou en tant que suite. La solution FINEOS Engage avec apprentissage automatique permet des voies d'engagement numériques robustes centrées sur l'humain et la solution FINEOS Insight fournit des analyses prédictives et des rapports pour l'ensemble de l'entreprise.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site www.FINEOS.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.