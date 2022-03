Wolters Kluwer nomina Christian Cella Vicepresidente International per Clinical Effectiveness

WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Wolters Kluwer, Health ha annunciato la nomina di Christian Cella a Vicepresidente della divisione Clinical Effectiveness per il mercato internazionale. La nomina sottolinea il rinnovato impegno da parte dell’azienda ad accelerare l’adozione delle proprie soluzioni nei mercati healthcare asiatici, sudamericani ed europei, supportando strutture e professionisti sanitari nel processo di riduzione della variabilità clinica e di miglioramento della qualità delle cure.

La divisione Health di Wolters Kluwer, fornitore di soluzioni tecnologiche ed evidence-based affidabili in ambito clinico che consentono a strutture sanitarie, medici, ricercatori e studenti di migliorare il processo decisionale e gli outcome clinici, ha nominato Christian Cella nuovo Vicepresidente International per Clinical Effectiveness.

Christian Cella, 45 anni, genovese di origine e attualmente basato a Madrid, dopo avere conseguito la laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano e avere ricoperto il ruolo di Strategy Consultant presso Roland Berger, nel 2007 entra in Wolters Kluwer come membro del Dipartimento Strategia Centrale dell’azienda, con sede a Bruxelles.

Nel 2010 diventa Direttore delle Strategie per il Sud Europa (Italia, Francia e Spagna) della divisione Legal & Regulatory di Wolters Kluwer. Nel 2013 si trasferisce in Brasile per occuparsi di Business Development per i Mercati Emergenti e in via di Sviluppo per Wolters Kluwer, Health, fino a essere nominato, nel 2017, Vicepresidente Global Product, Strategy & Market Development, Emerging Markets (Brasile, India e Cina). Dal 2019 ad inizio 2022, Christian Cella ricopre la carica di Vicepresidente per il mercato internazionale della soluzione di medication decision support Medi-Span®, all’interno della divisione Clinical Effectiveness di Wolters Kluwer, Health.

Nel nuovo ruolo di Vicepresidente International della divisione Clinical Effectiveness di Wolters Kluwer, Health, Christian Cella avrà l’obiettivo di aumentare l’adozione delle soluzioni di supporto alla decisione clinica nei diversi mercati internazionali e di introdurre nuove soluzioni quali Medication Decision Support, in modo da ridurre la variabilità clinica e migliorare l’efficacia clinica delle strutture sanitarie.

“L’esperienza di leadership internazionale di Christian, insieme alla sua profonda conoscenza delle potenzialità dell’azienda e delle sue soluzioni, contribuirà alla crescita del mercato internazionale, che si conferma uno dei pilastri strategici di Clinical Effectiveness,” ha dichiarato Greg Samios, Presidente e CEO della divisione Clinical Effectiveness di Wolters Kluwer, Health.

La divisione Clinical Effectivess, parte di Clinical Solutions, include la soluzione di clinical decision support UpToDate®, la risorsa di riferimento sui farmaci Lexicomp® e la soluzione di medication decision support Medi-Span.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) è un’azienda leader a livello globale nelle informazioni, soluzioni software e servizi professionali destinati a personale sanitario e infermieristico, commercialisti, avvocati e in ambito fiscale, finanziario, audit, normativo e di gestione dei rischi e della compliance. Ogni giorno supportiamo i nostri clienti nel prendere decisioni critiche, fornendo soluzioni professionali che uniscono tecnologia e servizi specializzati a un’approfondita conoscenza dei vari settori.

Nel 2020 Wolters Kluwer ha riportato un fatturato annuo di 4,6 miliardi di euro. Il gruppo serve clienti in oltre 180 paesi, opera in oltre 40 paesi e conta circa 19.200 dipendenti in tutto il mondo. L'azienda ha sede ad Alphen aan den Rijn, nei Paesi Bassi.

Wolters Kluwer Health fornisce soluzioni tecnologiche ed evidence-based affidabili in ambito clinico al servizio di medici, pazienti, ricercatori e studenti. Focalizzate su efficacia clinica, ricerca e apprendimento, sicurezza e sorveglianza cliniche, nonché dati, le nostre soluzioni consentono di adottare processi decisionali efficienti e ottenere outcome omogenei in tutto il continuum of care.

