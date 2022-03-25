Drishti協助海拉縮短週期時間，在不到六個月的時間內實現投資報酬

加州山景城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Drishti Technologies, Inc. (Drishti)和一線汽車零件供應商海拉(HELLA, FRA:HLE)今天宣布展開最新合作，雙方將攜手努力，透過位於印度Dhankot的第二個大獲成功的聯合專案，進一步提高營運效率。Drishti的人工智慧製造技術利用視訊分析、資料和深入洞察，為製造商及其員工帶來顯著益處。海拉作為一家國際化汽車供應商，以其精益實務而享譽全球，並致力於投資最新技術，以提高員工生產力並改善製造成果。

透過在海拉的一條感測器生產線上採用Drishti的攝影機和視訊串流分析技術，海拉團隊獲得了一系列新發現。首先，Drishti提供的大量週期時間資料很快發現了一些工位效率不彰問題，這些問題在最初改進工作的過程中並未得到關注。其次，透過觀看問題工位相關的影片片段，團隊瞭解到，實際工位配置正在減慢生產線員工的生產速度。

事實上，工位配置一直是引發員工工作效率問題的原因所在。由於生產線員工需要不斷將右臂伸向工位左側，因此每個週期都要扭動身體，從而導致疲勞。

海拉Dhankot工廠卓越營運與產品營運經理Ram Singh Khangarote表示：「由於我們之前的關注點一直放在我們認為是瓶頸的工位上，忽略了這種效率不彰和疲勞的可能性。在觀看Drishti提供的影片片段後幾分鐘內，我們的團隊就有了重新配置工位的想法，以使生產線員工操作更加舒適，並能夠縮短週期時間。最重要的是，我們的生產線員工變得更健康、更快樂，也更有效率。」

最終，在Drishti的幫助下，Dhankot團隊找到了生產線效率不彰的真正原因，並改善了生產線的平衡問題。Drishti的投資在不到六個月的時間內便獲得回報。

海拉卓越營運主管Huri Mendoza表示：「這是我們第二次依靠Drishti發現重大改進機會。第一次是在2020年，當時我們縮短了墨西哥瓜納華托工廠的週期時間。這次，我們在Dhankot同樣見證了Drishti的價值。Drishti的技術為我們實現卓越營運目標再添新砝碼，加強了我們優秀員工團隊的能力，並為他們提供了所需工具，協助員工更出色地完成工作。」

此次在Dhankot工廠的部署是海拉和Drishti之間正在推展的多項合作之一。Drishti為生產線上的每個工位都部署了資料串流視訊，然後透過專有的人工智慧網路將視訊串流轉換為資料——這項技術稱為「行為識別」(action recognition)。與週期和行為相關的生產線級資料可幫助製造商提高生產力和品質，同時還可提升工作的規範性。

Drishti執行長Gary Jackson表示：「Drishti的行為識別技術可以幫助製造商看到裝配線上隱藏的改進機會，為製造商帶來明顯的競爭優勢。海拉依靠Drishti取得的成功，我們在汽車業以及電子和醫療設備等其他垂直產業曾經多次見證過。自動化視訊分析技術可以從員工工作中獲得深入洞察，未來Drishti將全力推動該項技術。」

關於Drishti

Drishti 的人工智慧視訊分析技術可增強人類工人的能力，並提供可見性分析和深刻見6解，以促進人工裝配生產線改進的速度和效益。採用Drishti的技術，製造商可確保實現真正的數位化轉型，全面改善品質成本、效率提升和生產線熟練員工的培訓時間。依靠Drishti，生產線員工的工作更加統一而有效率，可在廠區內發揮更大價值。Drishti已獲得「世界經濟論壇技術先鋒」和「《富比士》50大人工智慧公司」等榮譽。如需瞭解更多資訊，請造訪drishti.com。

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