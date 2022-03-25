Drishti助力海拉缩短周期时间，在不到六个月的时间内实现投资回报

加州山景城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Drishti Technologies, Inc. (Drishti)和一级汽车部件供应商海拉(HELLA, FRA:HLE)今天宣布开展最新合作，双方将携手努力，通过位于印度Dhankot的第二个大获成功的联合项目，进一步提高运营效率。Drishti的人工智能制造技术利用视频分析、数据和深入洞察，为制造商及其员工带来显著益处。海拉作为一家国际化汽车供应商，以其精益实践而享誉全球，并致力于投资最新技术，以提高员工生产力并改善制造成果。

通过在海拉的一条传感器生产线上采用Drishti的摄像头和视频流分析技术，海拉团队获得了一系列新发现。首先，Drishti提供的海量周期时间数据很快发现了一些工位低效问题，这些问题在最初改进工作的过程中并未得到关注。其次，通过观看问题工位相关的视频片段，团队了解到，实际工位配置正在减慢生产线员工的生产速度。

事实上，工位配置一直是引发员工工效问题的原因所在。由于生产线员工需要不断将右臂伸向工位左侧，因此每个周期都要扭动身体，从而导致疲劳。

海拉Dhankot工厂卓越运营与产品运营经理Ram Singh Khangarote表示：“由于我们之前的关注点一直放在我们认为是瓶颈的工位上，忽略了这种低效和疲劳的可能性。在观看Drishti提供的视频片段后几分钟内，我们的团队就有了重新配置工位的想法，以使生产线员工操作更加舒适，并能够缩短周期时间。最重要的是，我们的生产线员工变得更健康、更快乐，也更有效率。”

最终，在Drishti的帮助下，Dhankot团队找到了生产线低效的真正原因，并改善了生产线的平衡问题。Drishti的投资在不到六个月的时间内便获得回报。

海拉卓越运营主管Huri Mendoza表示：“这是我们第二次依靠Drishti发现重大改进机会。第一次是在2020年，当时我们缩短了墨西哥瓜纳华托工厂的周期时间。这次，我们在Dhankot同样见证了Drishti的价值。Drishti的技术为我们实现卓越运营目标再添新砝码，加强了我们优秀员工队伍的能力，并为他们提供了所需工具，助力员工更出色地完成工作。”

此次在Dhankot工厂的部署是海拉和Drishti之间正在开展的多项合作之一。Drishti为生产线上的每个工位都部署了流式传输视频，然后借助专有的人工智能网络将视频流转换为数据——这项技术被称为“行为识别”。与周期和行为相关的生产线级数据可帮助制造商提高生产力和质量，同时还可提升工作的规范性。

Drishti首席执行官Gary Jackson表示：“Drishti的行为识别技术可以帮助制造商看到装配线上隐藏的改进机会，为制造商带来了明显的竞争优势。海拉依托Drishti取得的成功，我们在汽车行业以及电子和医疗设备等其他垂直行业曾经多次见证过。自动化视频分析技术可以从员工工作中获得深入洞察，未来Drishti将全力推进该项技术。”

关于Drishti

Drishti 的人工智能视频分析技术可增强人类工人的能力，并提供可见性分析和深刻见解，以促进人工装配生产线改进的速度和效益。采用Drishti的技术，制造商可确保实现真正的数字化转型，全面改善质量成本、效率提升和生产线熟练员工的培训时间。依托Drishti，生产线员工的工作更加统一而高效，可在工厂车间内发挥更大价值。Drishti已获得“世界经济论坛技术先锋”和“《福布斯》人工智能公司50强”等荣誉。如需了解更多信息，请访问drishti.com。

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