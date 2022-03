HELLA migliora il tempo di ciclo e genera un rendimento sull'investimento in meno di sei mesi con Drishti

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Drishti Technologies, Inc. (Drishti), la cui tecnologia di produzione alimentata dall'intelligenza artificiale utilizza videoanalisi, dati e insight per offrire vantaggi significativi ai produttori e ai loro dipendenti, e HELLA (FRA:HLE), un fornitore automobilistico di primo livello, hanno annunciato oggi l'ultimo di sforzi congiunti per aumentare ulteriormente l'efficienza operativa con un secondo progetto collaborativo coronato da successo a Dhankot, India. HELLA, fornitore automobilistico di prestigio internazionale e riconosciuto in tutto il mondo per le sue pratiche di lean manufacturing, si impegna a investire nelle ultime tecnologie per stimolare la produttività delle risorse umane e migliorare i risultati di produzione.

Con le telecamere Drishti e l'analisi di contenuti video in streaming attivata su una delle linee di sensori HELLA, il team HELLA è riuscito a scoprire e risolvere problematiche altrimenti occulte. In primo luogo, l'enorme volume di dati sui tempi di ciclo ottenuti grazie a Drishti ha rivelato rapidamente la presenza di rallentamenti nelle stazioni che non erano originariamente oggetto di miglioramento. In secondo luogo, guardando i filmati della stazione identificata, il team ha capito che la configurazione fisica della stazione stava rallentando il lavoro degli operatori di linea.

Di fatto, la configurazione della stazione causava problemi di natura ergonomica. Poiché l’operatore di linea raggiungeva con il braccio destro il lato sinistro della stazione, ogni ciclo richiedeva un movimento di torsione che portava alla fatica.

“Poiché la nostra attenzione si era concentrata sulla stazione che pensavamo fosse la causa dei rallentamenti, avevamo trascurato questa potenziale fonte di rallentamenti e affaticamento”, ha dichiarato Ram Singh Khangarote, responsabile dell'eccellenza operativa e product operation manager presso HELLA Dhankot. “Nel giro di pochi minuti dalla visione del filmato, il nostro team è riuscito a capire come riconfigurare la stazione e renderla più confortevole per gli operatori di linea, in modo da ridurre il tempo di ogni ciclo. E cosa più importante di tutte, dopo la riconfigurazione i nostri operatori di linea sono più sani, felici e produttivi”.

Grazie a Drishti, il team in Dhankot è riuscito a capire la vera causa dei rallentamenti e ha potuto migliorare il bilanciamento della linea. L'investimento effettuato in Drishti si è ripagato in meno di sei mesi.

“Questo è il secondo caso in cui abbiamo individuato significative opportunità di miglioramento utilizzando Drishti. Nel 2020 abbiamo ridotto i tempi di ciclo nel nostro stabilimento di Guanajuato, Messico. Ora vediamo risultati positivi anche a Dhankot”, ha detto Huri Mendoza, capo dell'eccellenza operativa, HELLA. “La tecnologia di Drishti è perfettamente in linea con il nostro obiettivo di raggiungere l'eccellenza operativa, dotando la nostra forza lavoro, già estremamente capace, degli strumenti necessari per svolgere ancora meglio le proprie mansioni”.

L’intervento all'impianto di Dhankot è una delle numerose collaborazioni in corso tra HELLA e Drishti. Drishti trasmette video in streaming in ogni stazione di una linea, poi utilizza reti AI proprietarie per tradurre i flussi video in dati servendosi di una tecnica chiamata “riconoscimento delle azioni”. I dati ottenuti su cicli e azioni a livello di linea aiutano i produttori a migliorare la produttività e la qualità, stimolando l'aderenza al lavoro standardizzato.

“La tecnologia di riconoscimento delle azioni di Drishti fornisce ai produttori un chiaro vantaggio competitivo perché permette loro di individuare opportunità di miglioramento sulle linee di assemblaggio che altrimenti rimarrebbero nascoste”, ha affermato Gary Jackson, CEO, Drishti. “Il successo ottenuto da HELLA con Drishti è in linea con quello che stiamo vedendo in tutta l'industria automobilistica, così come in altri settori verticali come quelli dell'elettronica e dei dispositivi medici. Il futuro della videoanalisi automatizzata, che fornisce informazioni sulle persone al lavoro, passa attraverso Drishti”.

Informazioni su Drishti

La tecnologia di videoanalisi alimentata dall'AI di Drishti corrobora il lavoro umano e fornisce visibilità e insight che trasformano il ritmo e migliorano la catena di montaggio manuale. I produttori usano Drishti per realizzare la vera trasformazione digitale, ottenendo miglioramenti radicali in termini di costi associati al controllo della qualità, efficienza operativa e tempi necessari agli operatori di linea per acquisire tutte le competenze richieste dalle loro mansioni. E gli operatori di linea si affidano a Drishti per divenire più coerenti ed efficienti, diventando ancora più preziosi in fabbrica. Drishti è stata riconosciuta come Pioniere della tecnologia dal World Economic Forum e fa parte , tra le altre cose, dell’elenco stilato da Forbes delle 50 migliori aziende AI. Per ulteriori informazioni visitare drishti.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.