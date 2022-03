HELLA verbetert de cyclustijd en ziet met Drishti een rendement op investering in minder dan zes maanden

MOUNTAIN VIEW, Californië (VS)--(BUSINESS WIRE)--Drishti Technologies, Inc. (Drishti), van wie de AI-aangedreven productietechnologie video-analyse, gegevens en inzichten gebruikt om fabrikanten en hun werknemers aanzienlijke voordelen te bieden, en HELLA (FRA:HLE), een eersteklas autoleverancier, hebben vandaag het nieuwste aangekondigd in een gezamenlijke inspanning om de operationele efficiëntie verder te verhogen met een tweede succesvol gecombineerd project in Dhankot, India. HELLA is een internationaal gepositioneerde leverancier voor de automobielindustrie die wereldwijd wordt erkend vanwege zijn lean-praktijken en streeft ernaar te investeren in de nieuwste technologieën om de menselijke productiviteit te stimuleren en de productieresultaten te verbeteren.

Met camera’s en streaming video-analyse van Drishti ingeschakeld op een van de sensorproductlijnen van HELLA, deed het HELLA-team een reeks ontdekkingen die eerder verborgen waren. Ten eerste onthulde de enorme hoeveelheid cyclustijdgegevens die beschikbaar zijn bij Drishti al snel vertragingen in stations die oorspronkelijk niet de focus waren van inspanningen voor verbetering. Ten tweede begreep het team door videobeelden van het geïdentificeerde station te bekijken dat de fysieke stationsconfiguratie de lijnmedewerkers vertraagde.

In feite veroorzaakte de opstelling van het station ergonomische problemen. Omdat de lijnmedewerker met zijn rechterarm naar de linkerkant van het station reikte, vereiste elke cyclus een draaiende beweging die tot vermoeidheid leidde.

“Omdat onze focus lag op het station waarvan we dachten dat het het knelpunt was, hadden we dit potentieel voor vertragingen en vermoeidheid over het hoofd gezien”, zei Ram Singh Khangarote, productmanager operationele uitmuntendheid en operaties bij HELLA Dhankot. “Binnen een paar minuten na het bekijken van de videobeelden van Drishti had ons team ideeën om het station opnieuw te configureren om het comfortabeler te maken voor de lijnmedewerkers en om elke cyclustijd te verkorten. Het belangrijkste is dat onze lijnmedewerkers gezonder, gelukkiger en productiever zijn.”

Ten slotte, konden ze met Drishti, omdat het team in Dhankot de ware oorzaak van lijnvertragingen ontdekte, de lijnbalans verbeteren. De investering van Drishti heeft zichzelf in minder dan zes maanden terugverdiend.

“Dit is de tweede keer dat we significante verbeteringsmogelijkheden vinden met Drishti. In 2020 hebben we de cyclustijden verminderd in onze fabriek in Guanajuato, Mexico. Nu zien we ook waarde in Dhankot”, zei Huri Mendoza, hoofd operationele uitmuntendheid bij HELLA. “De technologie van Drishti vormt een perfecte aanvulling op ons doel om operationele uitmuntendheid te bereiken door ons uiterst capabele personeelsbestand uit te breiden en hen te voorzien van de tools die ze nodig hebben om hun werk nog beter uit te voeren.”

De implementatie in de fabriek in Dhankot is een van de vele lopende samenwerkingen tussen HELLA en Drishti. Drishti streamt video naar elk station op een lijn en gebruikt vervolgens eigen AI-netwerken om videostreams om te zetten in gegevens, een techniek die actieherkenning wordt genoemd. De gegevens op lijnniveau over cycli en acties helpen fabrikanten de productiviteit en kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd de gestandaardiseerde werknaleving te verbeteren.

“De actieherkenningstechnologie van Drishti biedt fabrikanten een duidelijk concurrentievoordeel, omdat ze verbeteringsmogelijkheden zien op assemblagelijnen die anders verborgen zouden blijven”, zei Gary Jackson, CEO van Drishti. “Het succes van HELLA met Drishti is in lijn met wat we zien in de automobielindustrie, maar ook in andere branches zoals elektronica en medische apparatuur. De toekomst van geautomatiseerde video-analyse, die inzicht geeft in mensen op het werk, loopt via Drishti.”

Over Drishti

De AI-aangedreven videoanalysetechnologie van Drishti versterkt menselijke arbeiders en biedt zichtbaarheid en inzichten die het tempo en de impact van handmatige verbetering van de assemblagelijn transformeren. Fabrikanten gebruiken Drishti om echte digitale transformatie te verankeren. Dit zorgt voor ingrijpende verbeteringen in kwaliteitskosten, efficiëntiewinsten en tijdswinst bij de vakbekwaamheidstraining van lijnmedewerkers. Lijnmedewerkers vertrouwen op Drishti om consistenter en efficiënter te zijn en nog waardevoller te worden op de fabrieksvloer. Drishti is onder andere erkend als technologiepionier van het World Economic Forum en een Forbes AI 50-bedrijf. Ga voor meer informatie naar drishti.com.

