HELLA améliore ses temps de cycle, et constate un retour sur investissement en moins de six mois, grâce à Drishti

MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Drishti Technologies, Inc. (Drishti), dont la technologie de fabrication basée sur l’IA utilise l’analyse vidéo, les données et les renseignements pour offrir des avantages significatifs aux fabricants et leurs employés, et HELLA (FRA : HLE), fournisseur automobile de rang 1, ont annoncé aujourd’hui leur toute dernière réalisation dans le cadre des efforts conjoints visant à accroître l’efficience opérationnelle, grâce à un deuxième projet combiné réussi à Dhankot, en Inde. HELLA est un fournisseur automobile international, mondialement connu pour ses pratiques lean, et qui s’engage à investir dans les toutes dernières technologies pour renforcer la productivité humaine et améliorer les résultats de fabrication.

Grâce aux caméras et analyses vidéo en continu, de Drishti, sur l’une des lignes de production de capteurs de HELLA, l’équipe de HELLA a fait une série de découvertes inattendues. Tout d’abord, le volume massif de données sur les temps de cycle, fourni par Drishti a rapidement révélé des ralentissements à plusieurs postes ne faisant jusque là l’objet d’aucun effort d’amélioration particulier. Deuxièmement, en visionnant les séquences vidéo du poste identifié, l’équipe a compris que la configuration physique du poste ralentissait les opérateurs de la ligne de production.

La configuration du poste posait en effet des problèmes d’ergonomie. L’opérateur étant contraint de tendre le bras droit vers le côté gauche du poste, chaque cycle nécessitait un mouvement de torsion et entraînait de la fatigue.

« Notre attention s’était portée sur le poste que nous pensions être le goulot d’étranglement, si bien que nous avons négligé ce potentiel de ralentissement et de fatigue », a déclaré Ram Singh Khangarote, responsable de l’excellence opérationnelle et des produits d’opération, chez HELLA Dhankot. « Quelques minutes après avoir visionné la séquence vidéo de Drishti, notre équipe a eu l’idée de reconfigurer le poste, de sorte à le rendre plus confortable pour les travailleurs de la ligne de production, réduisant ainsi chaque temps de cycle. Et plus important encore, nos opérateurs de production sont en meilleure santé, plus heureux et plus productifs. »

Enfin, et grâce à Drishti, le fait que l’équipe de Dhankot ait découvert la véritable cause des ralentissements de la ligne de production a permis d’améliorer l’équilibrage de la ligne de production. L’investissement dans Drishti a ainsi été rentabilisé en moins de six mois.

« C’est la deuxième fois que nous découvrons des opportunités d’améliorations significatives grâce à Drishti. En 2020, nous avions réduit les temps de cycle au sein de notre usine de Guanajuato, au Mexique. Aujourd’hui, nous constatons à nouveau son utilité à Dhankot », a commenté Huri Mendoza, responsable de l’excellence opérationnelle, chez HELLA. « La technologie de Drishti soutient parfaitement notre objectif consistant à atteindre l’excellence opérationnelle en renforçant notre main-d’œuvre extrêmement compétente, et en lui conférant les outils dont elle a besoin pour accomplir encore mieux sa mission. »

Le déploiement au sein de l’usine de Dhankot s’inscrit dans le cadre de plusieurs collaborations en cours entre HELLA et Drishti. Drishti diffuse des vidéos à chaque poste d’une ligne de production, puis utilise des réseaux d’IA exclusifs qui transforment les flux vidéo en données, une technique baptisée « reconnaissance des actions ». Les données collectées au niveau de la ligne de production, sur les cycles et les actions permettent ainsi aux fabricants d’améliorer la productivité et la qualité, tout en améliorant le respect des normes de travail.

« La technologie de reconnaissance des actions, de Drishti fournit aux fabricants un avantage concurrentiel évident, dans la mesure où ils peuvent découvrir des opportunités d’amélioration sur les lignes d’assemblage, qui seraient autrement invisibles », a souligné pour sa part Gary Jackson, PDG de Drishti. « La réussite de HELLA aux côtés de Drishti confirme ce que nous constatons dans l’ensemble de l’industrie automobile, tout comme dans d’autres secteurs verticaux tels que les produits électroniques et les dispositifs médicaux. L’avenir de l’analyse vidéo automatisée qui crée des renseignements sur les individus au travail passe par Drishti. »

À propos de Drishti

La technologie d’analyse vidéo, basée sur l’IA, de Drishti renforce les capacités des travailleurs humains, tout en fournissant la visibilité et les renseignements qui transforment la vitesse et l’impact de l’amélioration des lignes d’assemblage manuel. Les fabricants utilisent Drishti pour ancrer une véritable transformation numérique, en encourageant des améliorations radicales en termes de qualité, de coûts, de gains d’efficience et de délais d’apprentissage pour la formation des opérateurs sur les chaines de production. Les opérateurs quant à eux font confiance à Drishti pour gagner en régularité et en efficacité, devenant ainsi encore plus indispensables dans l’usine. Drishti s’est vu décerner, entre autres titres, celui de Pionnier technologique du Forum économique mondial, et figure au classement Forbes AI 50. Pour en savoir plus, rendez-vous sur drishti.com.

