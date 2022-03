Un'indagine globale convalida l'emergere di una nuova practice area nell’Enterprise IT valutata 30 miliardi di dollari

SAN DIEGO (USA) e Milano--(BUSINESS WIRE)--Kyriba (“la Società”), pioniere mondiale di soluzioni IT e finanziarie basate sul cloud, ha annunciato oggi i risultati di un'importante indagine IDC commissionata da Kyriba. I risultati del sondaggio globale, condotto su oltre 800 dirigenti finanziari d’azienda, convalidano l'emergere di una nuova area di pratica nell’Enterprise IT che comprende gestione della tesoreria, gestione del rischio, pagamenti, connettività in tempo reale, e working capital finance. Il sondaggio ha inoltre confermato che l'analitica predittiva, le API e l'intelligenza artificiale sono tutte tecnologie integrate decisive richieste dai leader finanziari per ottimizzare la liquidità aziendale.

I CFO sfruttano l'integrazione tecnologica per unificare i dati e i processi finanziari

L'indagine ha evidenziato un gruppo "leader" che si è distinto rispetto agli altri in merito a efficienza operativa, adozione della tecnologia e maturità dei processi.

Liquidità aziendale : il 51% dei leader può produrre una visione consolidata di cassa e liquidità in meno di un'ora rispetto all'8% delle aziende meno equipaggiate;

: il 51% dei leader può produrre una visione consolidata di cassa e liquidità in meno di un'ora rispetto all'8% delle aziende meno equipaggiate; Riduzione del rischio : Il 79% dei leader ha implementato una prevenzione delle frodi di pagamento molto efficace, mentre solo il 16% dei “ritardatari” riferisce di avere fiducia nei propri programmi; il 69% dei leader è efficacemente coperto per proteggere la propria liquidità, mentre meno del 5% dei “ritardatari” afferma di possedere programmi di copertura ben funzionanti;

: Il 79% dei leader ha implementato una prevenzione delle frodi di pagamento molto efficace, mentre solo il 16% dei “ritardatari” riferisce di avere fiducia nei propri programmi; il 69% dei leader è efficacemente coperto per proteggere la propria liquidità, mentre meno del 5% dei “ritardatari” afferma di possedere programmi di copertura ben funzionanti; Decisioni in tempo reale : Il 93% dei leader sfrutta informazioni in tempo reale rispetto a solo il 36% delle organizzazioni meno digitalizzate, mentre l'85% dei leader integra i dati in tempo reale dei partner e dei membri terzi nelle loro piattaforme aziendali;

: Il 93% dei leader sfrutta informazioni in tempo reale rispetto a solo il 36% delle organizzazioni meno digitalizzate, mentre l'85% dei leader integra i dati in tempo reale dei partner e dei membri terzi nelle loro piattaforme aziendali; Investimenti tecnologici: il 51% dei leader e il 43% di tutti gli intervistati stanno pianificando di aumentare gli investimenti nelle piattaforme di liquidità.

I CFO confermano l’emergere di una procedura di gestione della liquidità

“La nuova missione dei CFO è di identificare e attivare tutte le possibili fonti di liquidità per adattarsi continuamente alla nuova volatilità globale. Questo sondaggio conferma che le organizzazioni molto digitalizzate stanno inventando nuove procedure di gestione della liquidità che mitigano il rischio, ottimizzano la tesoreria, i pagamenti e il capitale circolante a livello aziendale e in tempo reale. I CFO sono in grado di fornire informazioni attuabili a valle destinate ai decisori aziendali trasformando i dati attraverso l'AI e le piattaforme abilitate dalle API. Stiamo assistendo alla nascita di una nuova categoria di software, l’Enterprise Liquidity Management" ha dichiarato Samuel Guillon, SVP Strategy di Kyriba.

"Crediamo che le piattaforme di gestione della liquidità possano aiutare i CFO a migliorare le nuove procedure che hanno già stabilito per aumentare il livello di resilienza, generare valore e favorire la crescita", aggiunge.

La gestione della liquidità sta rimodellando il mercato del software dei fornitori per creare un nuovo business stimato in 30 miliardi di dollari

"Nel complesso, i risultati del sondaggio mostrano la crescente importanza della liquidità per i leader finanziari. L'ufficio del CFO sta diventando un “ente” di liquidità, che guida la trasformazione attraverso decisioni aziendali basate sui dati. I leader finanziari richiedono sistemi che siano costruiti per aggregare, analizzare e diffondere le informazioni. Questa necessità sta spingendo l'emergere di piattaforme intelligenti costruite su API e dati unificati. L'indagine dimostra che i CFO riconoscono la necessità di investire in strumenti, competenze e risorse per gestire la liquidità a livello aziendale" ha dichiarato Kevin Permenter, Research Director, Financial Applications di IDC.

Parmenter aggiunge "Per i fornitori si è creata un'enorme opportunità per intervenire e aiutare i CFO mentre il loro ruolo sta cambiando. Nel complesso abbiamo stimato il mercato totale disponibile per tale software di gestione della liquidità aziendale a 30 miliardi di dollari nel 2021, ma le opportunità a lungo termine per i fornitori di software sono molto più vaste".

La white paper di IDC, sponsorizzata da Kyriba, “A New Practice Area Emerges for CFOs: Enterprise-wide Liquidity Management”, doc #US48341221, novembre 2021, è disponibile qui.

Informazioni su Kyriba

Kyriba permette a CFO, tesorieri e le loro controparti IT di trasformare la tesoreria, i pagamenti, il working capital e le soluzioni di connettività per attivare la liquidità come veicolo dinamico e in tempo reale per la crescita e la creazione di valore. Kyriba è una piattaforma SaaS sicura e scalabile che sfrutta l'intelligenza artificiale, automatizza il workflow dei pagamenti e consente a migliaia di multinazionali e banche di massimizzare la crescita, proteggersi dalle perdite dovute a frodi e rischi finanziari e ridurre i costi operativi. Con 2.000 clienti in tutto il mondo, tra cui il 25% delle aziende Fortune 500 e Eurostoxx 50, Kyriba gestisce più di 1,3 miliardi di transazioni bancarie all'anno e 250 milioni di pagamenti per un valore complessivo di 15 trilioni di dollari all'anno.

Kyriba ha sede a San Diego, con uffici in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitate www.kyriba.com.

Metodologia

Questo sondaggio è stato condotto nell'agosto 2021 tra 811 tesorieri con sede negli Stati Uniti (31%), in Europa (53%) e in Asia (16%).