Aqua Comms, Bulk Fiber Networks et Meta achèvent la construction du système de câbles Havhingsten

DUBLIN et OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Aqua Comms, fournisseur de premier plan dans le domaine des services de connectivité réseau, Bulk Fiber Networks, constructeur et opérateur de premier plan dans le domaine des infrastructures de réseau fibre, ainsi que Meta, ont achevé la construction du système de câbles Havhingsten. Dans le cadre de ce projet intégralement financé, les parties ont conclu un contrat avec Alcatel Submarine Networks (« ASN ») pour la construction de câbles sous-marins, qui permettent une meilleure connectivité en Europe et dans les pays nordiques.

Ce nouvel itinéraire représente une véritable diversification, évitant les voies congestionnées au niveau de la Manche, et offre des options résilientes d’architecture réseau pour les entreprises, les transporteurs et les hyperscalers, tout en fournissant la plus faible latence disponible entre Dublin et la région des pays nordiques.

Le système de câbles Havhingsten a démontré plusieurs innovations et progrès technologiques clés lors de sa conception et construction.

Premièrement, Havhingsten est le premier système mondial de câbles sous-marins alimentés par des conducteurs en aluminium. En tant que matériau, l’aluminium offre une chute de tension du conducteur du câble beaucoup plus faible, ce qui permet en fin de compte à chaque câble de contenir un plus grand nombre de paires de fibre. Pour aboutir à ce type de solutions innovantes, un investissement dans la technologie est nécessaire, de même qu’une étroite collaboration avec les partenaires et fournisseurs. La suppression de la matière première traditionnelle, le cuivre, qui est remplacé par l’aluminium dans le processus de fabrication, bénéficie à l’ensemble du système en termes d’efficience et de réduction des coûts, le cuivre faisant par ailleurs l’objet d’une disponibilité variable et d’un prix plus élevé. Parmi les autres avantages, l’aluminium étant plus léger, il permet de charger davantage de câbles sur un navire d’installation, et offre une meilleure résistance à la pénétration de l’hydrogène, un élément défavorable au fonctionnement de la fibre optique dans les océans.

Deuxièmement, le système de bout en bout combine la transmission des données de manière fluide à la fois sur un segment sous-marin sans répéteur dans la mer d’Irlande, sur un segment terrestre du Royaume-Uni, et sur un segment sans répéteur dans la mer du Nord. Les systèmes habituels présentent une ou deux de ces qualités, mais jamais les trois réunies.

Enfin, le système a utilisé un nouveau procédé d’enfouissement optimisé et assisté par jet, sur les segments de la mer du Nord et de la mer d’Irlande, permettant aux installateurs du système d’enterrer les câbles conformément à notre niveau de protection spécifique exigeant, dans des conditions de fonds marins difficiles le long de l’itinéraire.

À propos d’Aqua Comms :

Aqua Comms est un fournisseur de premier plan dans le domaine des services de connectivité sous-marine mondiale, que la société fournit grâce à une large gamme de systèmes sous-marins en pleine propriété ou sous exploitation. Aqua Comms fournit des solutions de mise en réseau et de connectivité incluant des services de capacités gérées, de spectre et de fibre optique brute pour les marchés mondiaux des contenus, du cloud et des transporteurs.

Pour en savoir plus sur Aqua Comms et sur sa gamme de solutions de mise en réseau et de connectivité, rendez-vous sur www.aquacomms.com

En avril 2021, Aqua Comms DAC a été acquise par Digital 9 Infrastructure plc (D9), un fonds d’investissement coté à la bourse de Londres, géré par Triple Point Investment Management LLP.

D9 est un fonds d’investissement axé sur les infrastructures numériques, qui a levé plus de 1,1 milliard USD depuis son introduction en bourse en mars 2021, et qui investit dans les centres de données et les réseaux de fibre. Son équipe jouit d’une expérience opérationnelle et transactionnelle de plus de 300 milliards USD dans le domaine des infrastructures numériques. Le chiffre 9 de la marque Digital 9 Infrastructure provient de l’Objectif de développement durable n°9 des Nations Unies, qui axe le fonds sur des investissements visant à combler la fracture numérique en améliorant la connectivité à travers le monde, ainsi qu’à renforcer la durabilité environnementale des infrastructures numériques.

Pour en savoir plus sur D9, rendez-vous sur www. https://www.d9infrastructure.com

À propos de Bulk Fiber Networks

Bulk Fiber Networks est l'un des principaux constructeurs et opérateurs d'infrastructures de réseau fibre, conçues sur mesure pour répondre aux demandes croissantes des fournisseurs de services de données et de cloud à grande échelle dans les pays nordiques, aux États-Unis et en Europe. Nous offrons certaines des routes de fibre internationales et intra-nordiques les plus courtes et à la plus faible latence disponibles. Pour savoir comment Bulk Fiber Networks peut vous aider à vous connecter aux pays nordiques, rendez-vous sur bulkinfrastructure.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook. Bulk Fiber Networks est une division de Bulk Infrastructure, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures numériques durables dans les pays nordiques.

À propos de Meta

Meta crée des technologies qui permettent aux individus d’entrer en contact, de rejoindre des communautés, et de faire croître des entreprises. Lorsque Facebook a été créée en 2004, la société a transformé l’interaction entre les personnes. Des applications telles que Messenger, Instagram et WhatsApp ont par la suite bénéficié à plusieurs milliards de personnes à travers le monde. Aujourd’hui, Meta évolue au-delà des écrans 2D, en direction d’expériences immersives telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, afin de bâtir la prochaine évolution des technologies sociales.

