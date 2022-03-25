景順發展市場基金歡迎孟買高等法院的裁決

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--景順發展市場基金（Invesco Developing Markets Fund，簡稱「景順」）是Zee Entertainment（NSI: ZEEL，簡稱“Zee”或「公司」）的第一大股東，擁有近18%的所有權權益。景順今天就孟買高等法院的裁決發表以下聲明（該裁決認定景順要求召開股東特別大會的申請在法律上有效，並支持景順要求召開Zee股東特別大會的權利）：

我們對孟買高等法院的裁決感到欣慰。我們認為裁決鮮明地重申了在印度的股東權利以及印度法律規定的董事會對股東負責的機制。該裁決有利於印度的公司治理，也是股東民主的勝利。

自從我們宣佈有意要求召開股東特別大會並在Zee的董事會中增加六名獨立董事以來，Zee已與索尼達成合併協議。我們仍然相信，目前形式的這筆交易對Zee的股東而言有很大的潛力。我們還認識到：在合併完成後，合併後公司的董事會將大幅改組，這將達成我們加強董事會對公司監督的目標。鑑於這些發展及我們促進該交易的願望，我們已決定不要求根據我們於2021年9月11日提出的申請召開股東特別大會。

景順將繼續關注擬議合併交易的進展。如果合併未按照目前的提議完成，景順保留再次要求召開股東特別大會的權利。

關於景順有限公司

景順有限公司(Invesco Ltd.)是全球性的獨立投資管理公司，致力於提供投資體驗，幫助人們從生活中獲得更多收益。我們傑出的投資團隊提供全面的主動、被動和另類投資能力。截至2021年12月31日，景順已在20多個國家開設辦事處，代表全球客戶管理的資產達1.6兆美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.invesco.com。

關於景順發展市場基金和我們對印度的承諾

景順發展市場基金是在美國註冊的投資公司，截至2021年12月31日的管理資產約452億美元。景順顧問公司(Invesco Advisers, Inc.)擔任該基金的投資顧問。景順顧問公司是景順有限公司的間接全資子公司。

截至2021年12月31日，景順發展市場(Invesco Developing Markets)策略在印度持有總計79億美元（約5,900億印度盧比）的投資，約占我們在全球管理資產總額的17.3%。這表現出我們在全球資金配置中對印度的顯著偏好，也表示我們對未來印度經濟的實力和活力的持久信心。此外，包括Zee在內的在印投資幾乎都是長期投資，反映出我們在印度持續15年以上的投資歷史。

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