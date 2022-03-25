景顺发展市场基金欢迎孟买高等法院的裁决

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--景顺发展市场基金（Invesco Developing Markets Fund，简称“景顺”）是Zee Entertainment（NSI: ZEEL，简称“Zee”或“公司”）的第一大股东，拥有近18%的所有者权益。景顺今天就孟买高等法院的裁决发表以下声明（该裁决认定景顺要求召开股东特别大会的申请在法律上有效，并支持景顺要求召开Zee股东特别大会的权利）：

我们对孟买高等法院的裁决感到欣慰。我们认为裁决鲜明地重申了在印度的股东权利以及印度法律规定的董事会对股东负责的机制。该裁决有利于印度的公司治理，也是股东民主的胜利。

自从我们宣布有意要求召开股东特别大会并在Zee的董事会中增加六名独立董事以来，Zee已与索尼达成合并协议。我们仍然相信，目前形式的这笔交易对Zee的股东意味着很大的潜力。我们还认识到：在合并完成后，合并后公司的董事会将大幅重组，这将实现我们加强董事会对公司监督的目标。鉴于这些动态及我们促进该交易的愿望，我们已决定不要求根据我们2021年9月11日的申请召开股东特别大会。

景顺将继续关注拟议合并交易的进展。如果合并未按照目前的提议完成，景顺保留再次要求召开股东特别大会的权利。

关于景顺有限公司

景顺有限公司(Invesco Ltd.)是一家全球性的独立投资管理公司，致力于通过提供投资体验，帮助人们从生活中获得更多收益。我们杰出的投资团队提供全面的主动、被动和另类投资能力。截至2021年12月31日，景顺已在20多个国家开设了办事处，代表全球客户管理着1.6万亿美元的资产。如需了解更多信息，请访问www.invesco.com。

关于景顺发展市场基金和我们对印度的承诺

景顺发展市场基金是一家在美国注册的投资公司，截至2021年12月31日管理着约452亿美元的资产。景顺顾问公司(Invesco Advisers, Inc.)担任该基金的投资顾问。景顺顾问公司是景顺有限公司的间接全资子公司。

截至2021年12月31日，景顺发展市场(Invesco Developing Markets)策略在印度持有总计79亿美元（约5,900亿印度卢比）的投资，约占我们所管理的全球资产总规模的17.3%。这体现出我们在全球资金配置中对印度的显著偏好，也表明我们对未来印度经济的实力和活力的持久信心。此外，包括Zee在内的在印投资几乎都是长期投资，彰显出我们在印度持续15年以上的投资历史。

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