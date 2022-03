Invesco Developing Markets Fund begrüßt Entscheidung des High Court von Bombay

MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--Invesco Developing Markets Fund („Invesco“), der Hauptaktionär von Zee Entertainment (NSI: ZEEL) („Zee“ oder das „Unternehmen“) mit einer Beteiligung von nahezu 18 Prozent, gab heute folgende Erklärung zur Entscheidung des High Court von Bombay ab, mit der Invescos Forderung einer außerordentlichen Hauptversammlung (AHV) als rechtsgültig anerkannt und Invescos Recht auf Forderung einer AHV bei Zee aufrechterhalten wurde:

Wir freuen uns über die Entscheidung des High Court von Bombay, die wir als bedeutende Bestätigung der Aktionärsrechte in Indien und der Mechanismen betrachten, mit denen ein Board of Directors gemäß indischem Recht von den Aktionären zur Rechenschaft gezogen werden kann. Die Entscheidung ist sehr positiv für die Unternehmensführung in Indien und ein Sieg für die demokratischen Rechte von Aktionären.

Seit der Ankündigung unserer Absicht, die Einberufung einer AHV zu fordern und sechs unabhängige Mitglieder in das Board of Directors von Zee zu berufen, hat Zee eine Fusionsvereinbarung mit Sony abgeschlossen. Wir sind weiterhin der Auffassung, dass diese Vereinbarung in ihrer aktuellen Form potenziell von großem Wert für die Aktionäre von Zee ist. Wir erkennen außerdem an, dass das Board of Directors des kombinierten Unternehmens nach dem Abschluss der Fusion im Wesentlichen neu gebildet wird, womit unser Ziel einer verstärkten Beaufsichtigung des Unternehmens erreicht wird. Angesichts dieser Entwicklungen und unseres Wunsches, die Transaktion zu erleichtern, haben wir beschlossen, unsere Forderung einer AHV gemäß unserem Schreiben vom 11. September 2021 nicht weiterzuverfolgen.

Invesco wird die Fortschritte der geplanten Fusion weiter beobachten. Wenn die Fusion in der aktuell geplanten Form nicht zum Abschluss gebracht wird, behält sich Invesco das Recht vor, eine neue AHV-Einberufung zu fordern.

Über Invesco Ltd.

Invesco Ltd. ist eine weltweit tätige, unabhängige Investment-Management-Firma, die eine Investitionserfahrung bereitstellen möchte, mit der Anleger mehr aus ihrem Leben herausholen können. Unsere erfahrenen Investmentteams bieten eine umfassende Palette an aktiven, passiven und alternativen Investitionsmöglichkeiten. Mit Niederlassungen in mehr als 20 Ländern verwaltet Invesco mit Stand vom 31. Dezember 2021 Vermögenswerte in Höhe von 1,6 Billionen US-Dollar für Kunden weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.invesco.com.

Über Invesco Developing Markets Fund und unser Engagment für Indien

Invesco Developing Markets Fund ist ein in den USA registriertes Investment-Unternehmen, das zum 31. Dezember 2021 Vermögenswerte im Wert von rund 45,2 Milliarden US-Dollar verwaltete. Invesco Advisers, Inc. agiert als Investment-Berater des Fonds. Invesco Advisers, Inc. ist eine indirekte 100-prozentige Tochtergesellschaft von Invesco Ltd.

Mit Stand vom 31. Dezember 2021 hielt Invesco Developing Markets strategische Anlagen im Wert von 7,9 Milliarden US-Dollar (rund 59.000 Crore INR) in Indien, was rund 17,3 Prozent der gesamten verwalteten Vermögenswerte des Unternehmens weltweit entspricht. Diese Exposition repräsentiert eine signifikante Übergewichtung zugunsten Indiens in unserer globalen Zuteilung und veranschaulicht unsere fortgesetzte Überzeugung, dass Indien einer starken und dynamischen wirtschaftlichen Zukunft entgegensieht. Darüber hinaus sind diese Investitionen, einschließlich Zee, fast alle langfristig und spiegeln unsere über 15-jährige Investitionsgeschichte in Indien wider.

