雅詩蘭黛成為Decentraland元宇宙時裝週獨家美容合作夥伴

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雅詩蘭黛將成為Decentraland元宇宙時裝週(Metaverse Fashion Week)的獨家美容品牌，這是首個在鏈上元宇宙舉行的大型虛擬時尚週。

為了打造獨特的虛擬美容體驗，雅詩蘭黛已與元宇宙空間知名女藝人Alex Box合作，打造原創非同質化代幣(NFT)穿戴品，該靈感來自於雅詩蘭黛頂級精華液——小棕瓶特潤超導修護露(Advanced Night Repair)。

用戶可步入標誌性的Advanced Night Repair「小棕瓶」，來解鎖數位徽章或出席證明(POAP)，並索取一份NFT穿戴品，使其化身擁有受小棕瓶精華液啟發的明豔動人容貌。

從3月24-28日，元宇宙時尚週參與者可免費索取小棕瓶精華液非同質化代幣穿戴品，限量1萬套。用戶僅需MetaMask或其他接受以太幣和以太坊代幣（ERC20 代幣）的加密貨幣錢包即可。只要用戶有意願，可以一直保留該穿戴品。

雅詩蘭黛與AERIN Beauty全球品牌總裁、雅詩蘭黛集團總裁Stéphane de La Faverie表示：「我們非常高興成為參與元宇宙時尚週的獨家美容品牌。此舉對於雅詩蘭黛如何在元宇宙中接觸和吸引新客戶和現有客戶來說極為重要。公司開拓性創辦人的創意、創新和無畏精神始終激勵著我們超越自我。當最初的小棕瓶精華液推出時，它在護膚領域掀起了一場轟轟烈烈的革命，如今，它依然在業界發揮著顛覆性影響。圍繞這一標誌性產品在元宇宙中打造品牌體驗可謂是完美的組合，此舉能夠讓消費者沉浸於小棕瓶精華液的世界中，並以突破性的方式向新生代介紹雅詩蘭黛品牌。」

Alex Box表示：「元宇宙為體驗美麗故事提供了新的可能性。借助這款專屬的雅詩蘭黛穿戴品，我將讓人們沉浸於『明豔動人之容貌』這一充滿了閃亮與魔法的歷程，以此來詮釋小棕瓶精華液的本質。」

此次活動對雅詩蘭黛品牌和雅詩蘭黛集團來說代表著兩大科技里程碑：首次使用徽章，即出席證明(POAP)，以及首款穿戴式非同質化代幣。

雅詩蘭黛集團資訊長Michael W. Smith表示：「在雅詩蘭黛，我們運用科技來重新發明和定義全球消費者探索和表達個人之美的方式，不僅在實體世界，如今也在數位世界。透過這一創新的區塊鏈活動的啟動，雅詩蘭黛品牌將在元宇宙留下印記，並以突破性的方式提升消費者參與度和忠誠度。小棕瓶精華液NFT穿戴品和數位徽章將超越元宇宙時尚週，亦將成為科技與美容交匯的重要里程碑。」

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