雅诗兰黛成为Decentraland元宇宙时装周独家美容合作伙伴

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--雅诗兰黛将成为Decentraland元宇宙时装周(Metaverse Fashion Week)的独家美容品牌，这是首个在链上元宇宙举行的大型虚拟时尚周。

为了打造独特的虚拟美容体验，雅诗兰黛已与元宇宙空间知名女艺人Alex Box合作，打造原创非同质化代币(NFT)可穿戴设备，该设备灵感来自于雅诗兰黛顶级精华——小棕瓶精华(Advanced Night Repair)。

用户可步入标志性的Advanced Night Repair“小棕瓶”，来解锁数字徽章或出席证明协议(POAP)，并索要一份NFT可穿戴设备，继而赋予其化身一种受小棕瓶精华启发的闪耀、明艳的面容。

从3月24-28日，元宇宙时尚周参与者可免费索取小棕瓶精华非同质化代币可穿戴设备，限量1万套。用户仅需MetaMask或其他接受以太币和以太坊令牌（ERC20 令牌）的加密货币钱包即可。只要用户有意愿，可以一直保留该可穿戴设备。

雅诗兰黛与AERIN Beauty全球品牌总裁、雅诗兰黛集团总裁Stéphane de La Faverie表示：“我们非常高兴成为参与元宇宙时尚周的独家美容品牌。此举对于雅诗兰黛如何在元宇宙中接触和吸引新老客户来说是一个关键时刻。公司开拓性创始人的创意、创新和无畏精神始终在激励着我们超越自我。当最初的小棕瓶精华发布时，它在护肤领域掀起了一场轰轰烈烈的革命，如今，它依然在行业中发挥着颠覆性影响。围绕这一标志性产品在元宇宙中打造品牌体验可谓是一种完美的组合，此举能够让消费者沉浸于小棕瓶精华的世界中，并以突破性的方式向新生代介绍雅诗兰黛品牌。”

Alex Box表示：“元宇宙为体验美丽故事提供了新的可能性。借助这款专属的雅诗兰黛可穿戴设备，我将让人们沉浸于‘明艳动人之容貌’这一充满了闪亮与魔法的历程，来诠释小棕瓶精华的本质。”

此次活动对雅诗兰黛品牌和雅诗兰黛集团来说代表着两大技术里程碑：首次使用徽章，即出席证明协议(POAP)，以及首款可穿戴非同质化代币。

雅诗兰黛集团首席信息官Michael W. Smith表示：“在雅诗兰黛，我们将使用科技来重新发明和定义全球消费者探索和表达其个人之美的方式，这里不仅仅包括真实世界，如今更是涵盖了数字世界。通过这一创新的区块链活动的启动，雅诗兰黛品牌将在元宇宙留下自身的印迹，并通过突破性的方式提升消费者参与度和忠诚度。小棕瓶精华NFT可穿戴设备和数字徽章将超越元宇宙时尚周，亦将成为科技与美容交汇处的重要里程碑。”

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