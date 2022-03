Estée Lauder participe à la Metaverse Fashion Week de Decentraland en tant que partenaire beauté exclusif

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Estée Lauder sera le partenaire beauté exclusif de la Metaverse Fashion Week de Decentraland, la toute première fashion week virtuelle à grande échelle organisée dans un métavers en chaîne.

Afin de créer une expérience de beauté virtuelle unique, Estée Lauder s'est associée à Alex Box, une éminente artiste du métavers, pour créer un NFT (jeton non fongible) portable original, inspiré du sérum numéro 1 de la marque, Advanced Night Repair.

Les utilisateurs pourront pénétrer dans l'emblématique petite bouteille brune d'Advanced Night Repair pour déverrouiller un badge numérique ou protocole de preuve de présence (POAP ou Proof of Attendance Protocol) et réclamer un NFT portable qui donnera à leurs avatars une aura lumineuse et brillante inspirée d'Advanced Night Repair.

Du 24 au 28 mars, la quantité limitée de 10 000 NFT portables gratuits Advanced Night Repair pourront être distribués aux participants de la Metaverse Fashion Week. La seule condition pour l'utilisateur est de posséder un MetaMask ou tout autre portefeuille de cryptomonnaie acceptant Ethereum et les jetons Ethereum (jetons ERC20). Le NFT portable sera disponible aussi longtemps que l'utilisateur le souhaite.

« Nous sommes ravis d'être la marque de beauté exclusive de la Metaverse Fashion Week. Notre participation représente un moment charnière pour Estée Lauder, dans sa façon d'atteindre et d'engager les clients, qu'ils soient nouveaux ou existants, dans le métavers », a déclaré Stéphane de La Faverie, président d'Estée Lauder & AERIN Beauty à l'international et président du groupe The Estée Lauder Companies. « La créativité, l'innovation et l'audace de notre fondatrice avant-gardiste nous ont toujours incités à repousser les limites. Le lancement du premier sérum Night Repair avait complètement révolutionné le segment des produits de soin de la peau et continue aujourd'hui à casser les codes du secteur. Ce produit mythique était parfait pour servir de base de création à notre expérience dans le métavers, immerger les consommateurs dans le monde d'Advanced Night Repair et faire connaître Estée Lauder de manière inédite à la nouvelle génération. »

« Le métavers ouvre de nouvelles possibilités pour expérimenter le récit de la beauté », a indiqué Alex Box. « Pour cet objet portable connecté Estée Lauder exclusif, je matérialise l'essence même d'Advanced Night Repair en vous plongeant dans "Radiance Aura", une constellation scintillante caractérisée par l'éclat et la magie. »

Cette activation représente deux étapes technologiques majeures pour Estée Lauder et The Estée Lauder Companies : leur première utilisation de badges ou POAP et leurs premiers NFT portables.

« À tous les niveaux d'ELC, nous faisons appel à la technologie pour réinventer et redéfinir la manière dont les consommateurs du monde entier explorent et expriment leur beauté individuelle, plus uniquement dans le monde physique, mais désormais dans le monde virtuel », a ajouté Michael W. Smith, directeur principal de l'information de The Estée Lauder Companies. « Grâce à cette activation innovante de la blockchain, Estée Lauder imprimera sa marque dans le métavers et stimulera l'engagement et la loyauté client de manière révolutionnaire. Le NFT portable Advanced Night Repair et le badge numérique vivront au-delà de la Metaverse Fashion Week et marquent un tournant important, aux croisées de la technologie et de la beauté. »

