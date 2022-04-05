ATLANT 3D Nanosystems正在開發一款經太空認證的奈米合成器0G

丹麥哥本哈根--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ATLANT 3D Nanosystems今天宣布與歐洲太空總署商業孵化中心(ESA BIC)合作，進一步推動ATLANT 3D 奈米合成器(Nanofabricator™) 0G系統的開發，這是有史以來第一個零重力研發系統，支援直接寫入的區域選擇性原子層精度。

ATLANT 3D™將開發一個經過太空技術認證(space-certified)的奈米合成器0G，目標是在未來的任務中進入國際太空站(ISS)。該機器將具備Nanofabricator Lite系統的全部功能，支援進一步測試和開發隨選的電子材料以及微型和奈米元件原型。這將進一步為太空中的研究人員和創新者快速開發材料和設備。

這項獨特的技術將是首個此類太空技術，這一切都始於美國太空總署對ATLANT 3D首套0G系統的採購，使得ATLANT 3D能夠開發獨特的新技術，將微反應器區域選擇性直接原子處理(μSADALP™)技術帶入太空。

關於ATLANT 3D Nanosystems

https://atlant3d.com

ATLANT 3D是一家丹麥新創公司，正在開發一種革命性的創新微型和奈米合成平臺技術。ATLANT 3D是高性能技術的開發者，能夠以原子級精度實現新一代先進材料和電子產品的先進製造。ATLANT 3D團隊活力四射、具有國際化視野和多學科背景，由15位經驗豐富的企業家、工程師和科學家組成。ATLANT 3D的合作對象包括歐洲頂尖的大學，如SAS、丹麥技術大學(DTU)、愛爾朗根-紐倫堡大學(FAU)、荷蘭國家應用科學研究院(TNO)、瑞士南方應用科學與藝術大學(SUPSI)，以及產業合作夥伴，如默克(Merck)、意法半導體(ST Microelectronics)、派馬工業(Prima Industrie)和急診醫學助理醫師協會(SEMPA)。

關於 ESA BIC

https://www.esabic.dk

丹麥歐洲航天局商業孵化中心(ESA BIC Denmark)是歐洲太空總署泛歐企業孵化中心網路的第 21 個成員。該孵化器由丹麥技術大學(DTU)攜手丹麥高等教育和科學部、奧爾堡大學、奧爾胡斯大學、丹麥工業基金會以及來自學術界、科技園區、工業界和丹麥政府機構的其他合作夥伴共同領導。丹麥ESA BIC的主要目標是在丹麥建立和加強與太空業務相關的成功新創企業社群。這些活動將極大地促進丹麥太空公司聚落的發展。

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