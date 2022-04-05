ATLANT 3D Nanosystems正在开发一款经太空认证的纳米加工器0G

丹麦哥本哈根--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ATLANT 3D Nanosystems今天宣布与欧洲航天局商业孵化中心(ESA BIC)合作，进一步推进ATLANT 3D 纳米加工器(Nanofabricator™) 0G系统的开发，这是有史以来第一个零重力研发系统，支持直接写入的区域选择性原子层精度。

ATLANT 3D™将开发一个经过太空认证(space-certified)的纳米加工器0G，目标是在未来的任务中进入国际空间站(ISS)。该机器将具备Nanofabricator Lite系统的全部功能，支持进一步测试和开发按需随选的电子材料以及微型和纳米器件原型。这将进一步为太空中的研究人员和创新者快速开发材料和设备。

这项独特的技术将是首个此类太空技术，这一切都始于美国宇航局对ATLANT 3D首个0G系统的采购，使得ATLANT 3D能够开发独特的新技术，将微反应器区域选择性直接原子处理(μSADALP™)技术带入太空。

关于ATLANT 3D Nanosystems

https://atlant3d.com

ATLANT 3D是一家丹麦初创公司，正在开发一种革命性的创新微型和纳米加工平台技术。ATLANT 3D是高性能技术的开发者，能够以原子级精度实现新一代先进材料和电子产品的先进制造。 ATLANT 3D团队活力四射、具有国际化视野和多学科背景，由15位经验丰富的企业家、工程师和科学家组成。ATLANT 3D的合作对象包括欧洲顶尖的大学，如SAS、丹麦技术大学(DTU)、埃尔朗根-纽伦堡大学(FAU)、荷兰国家应用科学研究院(TNO)、瑞士南方应用科学与艺术大学(SUPSI)，以及产业合作伙伴，如默克、意法半导体、派马工业(Prima Industrie)和急诊医学助理医师协会(SEMPA)。

关于 ESA BIC

https://www.esabic.dk

丹麦欧洲航天局商业孵化中心(ESA BIC Denmark)是欧洲航天局泛欧企业孵化中心网络的第 21 个成员。该孵化器由丹麦技术大学(DTU)携手丹麦高等教育和科学部、奥尔堡大学、奥尔胡斯大学、丹麦工业基金会以及来自学术界、科技园、工业界和丹麦政府机构的其他合作伙伴共同领导。丹麦ESA BIC的主要目标是在丹麦创建和加强与太空业务相关的成功初创企业的社区。这些活动将极大地促进丹麦太空公司集群的发展。

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