ATLANT 3D Nanosystems développe un « nanofabricateur » certifié pour l’espace 0G

COPENHAGEN, Denmark--(BUSINESS WIRE)--ATLANT 3D Nanosystems annonce aujourd’hui sa collaboration avec l’ESA BIC pour faire avancer le développement des systèmes ATLANT 3D Nanofabricator™ 0G, le tout premier système de R&D en apesanteur qui permet l’écriture directe par zone sélective de couches atomiques de précision.

ATLANT 3D™ développera un « Nanofabricateur 0G » certifié pour l’espace dans le but de se rendre dans la station spatiale internationale (ISS) lors de futures missions. La machine disposera de toutes les capacités du système Nanofabricator Lite, ce qui permettra de poursuivre les essais et le développement de matériaux électroniques à la demande et le prototypage de micro et nano-dispositifs. Cela permettra aux chercheurs et aux innovateurs de développer rapidement des matériaux et des dispositifs dans l’espace.

Cette technologie unique sera la première de son genre dans l’espace. Tout a commencé avec l’achat par la NASA du premier système 0G d’ATLANT 3D, qui a permis à ATLANT 3D de développer de nouvelles technologies uniques pour amener la technologie de traitement atomique direct par zone sélective en microréacteur (μSADALP™) dans l’espace.

À propos d’ATLANT 3D Nanosystems

https://atlant3d.com

ATLANT 3D est une start-up danoise qui développe une plateforme technologique de micro et nanofabrication fondamentalement différente et innovante. ATLANT 3D est un développeur de technologies de haute performance permettant une fabrication avancée, précise et atomique, de la prochaine génération de matériaux et d’appareils électroniques de pointe. L’équipe d’ATLANT 3D est très dynamique, internationale et multidisciplinaire. Elle se compose de 15 entrepreneurs, ingénieurs et scientifiques expérimentés. ATLANT 3D collabore avec des universités européennes de premier plan, telles que SAS, DTU, FAU, TNO, SUPSI et des partenaires industriels tels que Merck, ST Microelectronics, Prima Industrie et SEMPA.

À propos de l’ESA BIC

https://www.esabic.dk

L’ESA BIC Danemark est le 21ème membre du réseau paneuropéen de centres d’incubation d’entreprises de l’ESA. L’incubateur est dirigé par l’Université technique du Danemark (DTU) en collaboration avec le ministère danois de l’enseignement supérieur et des sciences, l’Université d’Aalborg, l’Université d’Aarhus, la Fondation danoise pour l’industrie et d’autres partenaires issus du monde universitaire, des parcs scientifiques, de l’industrie et des agences gouvernementales danoises. L’objectif principal du l’ESA BIC danois est de créer et de renforcer les communautés de jeunes entreprises performantes dans le domaine de l’espace au Danemark. Les activités contribueront de manière significative à la croissance des clusters d’entreprises spatiales au Danemark.

Liens vers les réseaux sociaux :

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atlant3dnano

Twitter: https://twitter.com/Atlant3d

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6ffxaIzDjy_jr4jILQQaqw

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.