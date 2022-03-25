BridgeTower Capital攜手Securitize與Chainlink，在Avalanche上擴充質押、去中心化金融和許可市場領域的產品

巴塞隆納和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--BridgeTower Capital是連接全球區塊鏈市場的創新者，公司宣佈將與數位資產證券領軍企業Securitize合作，針對許可市場(Permissioned Market)推出BridgeTower Global Platform產品。BridgeTower還將推出質押數位資產證券(SDAS)，將在Avalanche子網上運行。

BridgeTower將與其數位轉帳機構Securitize合作，透過無縫使用者介面提供其產品。投資者只需創建Securitize iD帳號，其身份資訊會按照美國監管標準進行驗證。隨後，他們便可以輕易地投資BridgeTower 生態系統中的各種機會，以及Securitize自身的產品，包括私人公司的股份和機構級基金。

這些交易將採用智慧合約，而受監管的託管人將使用Chainlink儲備金證明(Proof of Reserve)提供有關資產抵押的透明度，該證明是市場一流的用於稽核鏈上鏈下儲備金的預言機解決方案。透過使用Chainlink儲備金證明來驗證多鏈生態系統上包裝過的代幣(wrapped tokens)的抵押物，BridgeTower的許可市場將釋放全球眾多頂級區塊鏈中的資產流動性。

BridgeTower的許可市場將包括去中心化金融領域的金融產品，例如客製化的區塊鏈質押機會，代幣互換以及與藝術、娛樂和運動事業的非同質化代幣開發，以提供無縫、符合機構要求的產品。

借助其自身5,000多個質押節點，BridgeTower使用再生能源來降低碳足跡。作為主要的第一層(Layer 1)區塊鏈和Web 3.0公司的一流權益證明(POS)基礎設施提供商，BridgeTower在過去幾年中已透過合作夥伴關係和投資，建立其快速成長的基礎性質押和去中心化金融業務。

BridgeTower執行長Cory Pugh表示：「我們把創新區塊鏈質押和去中心化金融產品的價值與機構投資者無縫銜接。我們一直努力不懈，使用我們在許可市場中的質押和去中心化金融產品來引進創新和受監管的流程，為各大機構創建符合法規的途徑，以參與不斷演變的區塊鏈機會。」

Securitize總裁兼共同創辦人 Jamie Finn表示：「大量的機構投資者都希望參與去中心化金融領域的機會，但由於缺乏安全的參與場所，這些機構都被拒之門外。借助鏈上證明以及與Avalanche合作以打造獲許可的子網，Securitize將提供獲許可的去中心化金融產品，並開啟通往受監管去中心化金融領域的大門。BridgeTower打造的全球整合式平臺將讓更多機構能信心滿滿地進入市場。」

AVAX質押數位資產證券即將面世

Ava Labs業務開發副總裁John Nahas表示：「Avalanche已迅速發展為各大機構的首選目的地，以接觸去中心化金融領域湧現的創新，並為打造產品和鏈上價值生態系統貢獻自己的專長。看到BridgeTower和Securitize擴大其在Avalanche社群的參與並打造機構級的應用程式，我感到十分高興。」

BridgeTower最近的產品創新是質押數位資產證券。這款新證券將獲得質押獎勵，而且在持有一年後可在許可市場進行交易。AVAX質押證券型代幣將代表用智慧合約質押的AVAX，從而在Avalanche Chain上鑄造被質押的實用型代幣，並在子網中運行。此舉將打造單一的數位資產證券，專為能夠管理KYC（瞭解你的客戶）、白名單、股權結構表管理和報告的機構投資者而設計。BridgeTower將於今年稍晚推出其他產品。

數位質押資產AVAX證券還將在證券化市場另類交易系統(Securitized Markets Alternative Trading System)中發售，使其可對廣泛的合格投資者提供。目前有超過40萬名投資者參與Securitize Markets。最終，我們預期，AVAX質押數位資產證券和其他機構級質押證券還將在 Layer 1、Web 3.0以及最終在其他交易所發售。

Pugh還表示：「以證券來講，我們認為這一產品十分獨特，它對於尋求以受監管的全球證券來參與大幅擴張的區塊鏈POS市場的機構投資者來說十分有吸引力。我們很高興能與Securitize和Avalanche合作，同時，他們都是各自領域的業界領導者，也為我們帶來其各自的專長。」

關於BridgeTower

BridgeTower Capital開發的全球平臺能夠獨到地將產品引進其自有的許可市場，為機構投資者無縫提供接觸質押、去中心化金融、非同質化代幣和Web 3.0實體的門戶。BridgeTower運行著5,000多個自有質押節點，並擁有使用100%再生能源的伺服器。這些產品回報的大部分都再投資於繼續發展BridgeTower的基礎設施和資產。BridgeTower是全球性的公司，總部位於新加坡，並在瑞士和美國設有營運實體，以便其能夠符合法規地應對全球經濟中眾多極重要的司法管轄區。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.bridgetowercapital.com。

關於Securitize

Securitize是一家數位資產證券公司，其使命是為利害關係者提供管道，以便其能夠投資和交易另類投資，同時為企業提供籌集資金、管理股東的管道，並為股東提供潛在的流動性。Securitize率先創建了完全數位化的端對端平臺，用於發行、管理和交易符合現有美國監管架構的數位資產證券，其擁有超過120萬個投資者帳戶，並與3,000家企業建立了聯繫。Securitize由Securitize, Inc. 及其子公司Securitize, LLC（在美國證券交易委員會註冊的轉帳機構）、Securitize Capital, LLC、Securitize Markets, LLC（在美國證券交易委員會註冊的經紀自營商，FINRA和SIPC成員，以及公司另類交易系統的營運商）和Pacific Stock Transfer組成。如欲瞭解更多資訊，請造訪 http://www.securitize.io。

關於Avalanche

按照發送交易到最終確認的時間(time-to-finality)計算，Avalanche是區塊鏈業界具有頂級速度的智慧合約平臺。Avalanche如閃電般迅捷，成本低，而且對環境友善。任何智慧合約驅動的應用程式都可在Avalanche上部署並超越競爭對手的表現。不信嗎？不妨今天就在Avalanche上試試相關應用程式。

Securitize揭露資訊

在Securitize Markets ATS上發售的證券並未按照《1933年證券法》進行註冊，因此可能會因未註冊或缺乏註冊要求所列之適用豁免，無法在美國發售或銷售。本文所提及的資產，例如適用區塊鏈的數位資產或代幣，均為投機性資產，涉及較高的風險，通常沒有流動性，也可能沒有價值，監管確定性有限，受制於潛在的市場操控風險，而且可能會讓投資者損失本金。區塊鏈投資涉及一定程度的風險，這類風險有別於傳統市場。這些風險包括但不限於：監管不確定性風險，市場採用，市場操控，市場退出，價格波動和安全風險。私人配售領域的投資，尤其是初創投資領域的投資，也具有投機性質，涉及較高的風險。投資者必須擁有承擔損失整個投資的能力。在Securitize Markets ATS上購買和出售證券的資格完全由Securitize Markets自行決定。出售要約，或購買任何證券要約之邀請僅可透過官方要約文件進行，這些文件包含與Securitize Markets ATS上可供交易的適用證券相關的風險、費用和開支的重要資訊。投資者應自行展開盡職調查，我們也鼓勵投資者諮詢金融顧問、律師、會計師、稅務顧問和其他專業人士，從而幫助自己瞭解和評估與任何投資機會相關的風險。過去的表現並不能代表未來的業績。我們無法擔保，多元化的資產組合將提升整體回報，超越非多元化的資產組合，或預防損失的出現。

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