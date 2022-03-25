BridgeTower Capital携手Securitize与Chainlink，在Avalanche上拓展质押、去中心化金融和许可市场领域的产品

巴塞罗那和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--BridgeTower Capital是连接全球区块链市场方面的创新者，公司宣布将与数字资产证券领军企业Securitize合作，针对许可市场(Permissioned Market)发布BridgeTower Global Platform产品。BridgeTower还将推出一款质押数字资产证券(SDAS)，将在Avalanche子网上运行。

BridgeTower将与其数字转账机构Securitize合作，通过无缝用户界面提供其产品。投资者只需创建一个Securitize iD账号，其身份信息会按照美国监管标准进行验证。随后，他们便可以轻易地投资横跨BridgeTower 生态系统的各种机遇，以及Securitize自身的产品，包括私营公司的股份和机构级别基金。

这些交易将采用智能合约，而受监管的托管人将使用Chainlink储备金证明(Proof of Reserve)提供有关资产抵押的透明度，该证明是市场领先的用于审计链上链下储备金的预言机解决方案。通过使用Chainlink储备金证明来验证多链生态系统上包装过的代币(wrapped tokens)的抵押物，BridgeTower的许可市场将释放横跨全球众多顶级区块链中的资产流动性。

BridgeTower的许可市场将包括去中心化金融领域的金融产品，例如定制的区块链质押机会，代币互换以及面向艺术、娱乐和体育事业的非同质化代币的开发，以提供无缝、符合机构要求的产品。

借助其自身5,000多个质押节点，BridgeTower使用可再生能源来降低碳印记。作为一家为主要的一层(Layer 1)区块链和Web 3.0公司提供领先的权益证明(POS)基础设施的提供商，BridgeTower在过去几年中已通过合作伙伴关系和投资，组建了其快速增长的基础性质押和去中心化金融业务。

BridgeTower首席执行官Cory Pugh表示：“我们将把创新区块链质押和去中心化金融产品的价值与机构投资者进行无缝对接。我们一直在努力工作，通过使用我们在许可市场中的质押和去中心化金融产品来引入创新和受监管流程，从而为各大机构创建合规途径，以把握不断发展的区块链机遇。”

Securitize总裁兼联合创始人 Jamie Finn表示：“大量的机构投资者都希望参与去中心化金融领域的机会，但由于缺乏安全的参与场所，这些机构都被拒之门外。借助链上证明以及与Avalanche合作以打造获许可的子网，Securitize将提供获许可的去中心化金融产品，并借此打开通往受监管去中心化金融领域的大门。BridgeTower打造的全球一体化平台将让更多的机构自信满满地进入市场。”

AVAX质押数字资产证券即将面世

Ava Labs业务开发副总裁John Nahas表示：“Avalanche已迅速发展为各大机构的首选目的地，以接触去中心化金融领域涌现的创新，并为打造产品和链上价值生态系统贡献自己的专长。看到BridgeTower和Securitize加大了其在Avalanche社区的参与力度，并在打造机构级别的应用，我感到十分高兴。”

BridgeTower最近的产品创新是质押数字资产证券。这款新证券将获得质押奖励，而且在持有一年后可在许可市场进行交易。AVAX质押证券通证将代表用智能合约质押的AVAX，从而在Avalanche Chain上铸造被质押的实用型通证，并在子网中运行。此举将打造一款单一的数字资产证券，专为能够管理KYC（了解你的客户）、白名单、股权结构表管理和报告的机构投资者而设计。BridgeTower将于今年晚些时候推出其他产品。

数字质押资产AVAX证券还将在证券化市场替代交易系统(Securitized Markets Alternative Trading System)中发售，这样便可面向广泛有资质的投资者。当前，超过40万名投资者参与了Securitize Markets。最终，我们预计，AVAX质押数字资产证券和其他机构级别质押证券还将在 Layer 1、Web 3.0以及最终在其他交易所发售。

Pugh还表示：“作为一种证券来讲，我们认为这一产品十分独特，它对于寻求受监管的全球化证券，并以此来参与大幅扩张的区块链POS市场的机构投资者来说十分有吸引力。令我们感到异常高兴的是，我们不仅能够与Securitize和Avalanche合作，同时，作为行业领军企业，他们也为我们带来了其各自领域的专长。”

关于BridgeTower

BridgeTower Capital已经开发了一个全球平台，能够独到地将产品引入其自有的许可市场，以便为机构投资者无缝提供接触质押、去中心化金融、非同质化代币和Web 3.0实体的门户。BridgeTower运营着5,000多个自有质押节点，并拥有使用100%可再生能源的服务器。这些产品回报的大部分都被再次投资用于继续发展BridgeTower的基础设施和资产。BridgeTower是一家全球性的公司，总部位于新加坡，并在瑞士和美国设有运营实体，以便其能够合规地应对全球经济中众多分量极重的司法辖区。如需了解更多信息，请访问http://www.bridgetowercapital.com。

关于Securitize

Securitize是一家数字资产证券公司，其使命是为利益相关方提供渠道，以便其能够投资和交易另类投资，同时为各大公司提供筹集资金、管理股东的渠道，并为股东提供潜在的流动性。Securitize率先创建了一个完全数字化的端对端平台，用于发行、管理和交易符合现有美国监管框架的数字资产证券，其拥有超过120万个投资者账户，并与3,000家企业建立了联系。Securitize由Securitize, Inc. 及其子公司Securitize, LLC（在美国证券交易委员会注册的转账机构）、Securitize Capital, LLC、Securitize Markets, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪自营商，FINRA和SIPC成员，以及公司另类交易系统的运营商）和Pacific Stock Transfer组成。如需了解更多信息，请访问 http://www.securitize.io。

关于Avalanche

按照发送交易到最终确认的时间(time-to-finality)计算，Avalanche是区块链行业有着顶级速度的智能合约平台。Avalanche如闪电般迅捷，成本低，而且对环境友好。任何智能合约驱动的应用都可通过在Avalanche上部署，来超越竞争对手的表现。不信吗？不妨今天就在Avalanche上试试相关应用。

Securitize披露信息

在Securitize Markets ATS上发售的证券并未按照《1933年证券法》进行注册，因此可能会因未注册或缺乏注册要求所列之适用豁免，无法在美国发售或销售。本文所提及的资产，例如适用区块链的数字资产或代币，均为投机性资产，涉及较高的风险，通常没有流动性，也可能没有价值，监管确定性有限，受制于潜在的市场操控风险，而且可能会让投资者损失本金。区块链投资涉及一定程度的风险，这类风险有别于传统市场。这些风险包括，但不限于，监管不确定性风险，市场采用，市场操控，市场退出，价格波动和安全风险。私人配售领域的投资，尤其是初创投资领域的投资，也具有投机性质，涉及较高的风险。投资者必须拥有承担损失整个投资的能力。在Securitize Markets ATS上购买和出售证券的资质完全由Securitize Markets自行决定。出售要约，或购买任何证券要约之邀请仅可通过官方要约文件进行，这些文件包含与Securitize Markets ATS上可供交易的适用证券相关的风险、费用和开支的重要信息。投资者应自行开展尽职调查，我们也鼓励投资者咨询金融顾问、律师、会计师、税务顾问和其他专业人士，从而帮助自己了解和评估与任何投资机遇相关的风险。过去的表现并不能代表未来的业绩。我们无法担保，多元化的资产组合将提升整体回报，超越非多元化的资产组合，或预防损失的出现。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。