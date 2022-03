BridgeTower Capital forma parceria com Securitize e Chainlink para expandir ofertas em staking, DeFi e mercados autorizados na Avalanche

BARCELONA e SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A BridgeTower Capital, uma inovadora que conecta mercados de blockchain globalmente, está fazendo parceria com a Securitize, líder em títulos de ativos digitais, para lançar a oferta BridgeTower Global Platform para mercados autorizados. A BridgeTower também está lançando um título de ativo digital com staking (Staked Digital Asset Security, SDAS) que rodará em uma sub-rede Avalanche.

A BridgeTower está se juntando à Securitize, sua agente de transferência digital, para oferecer seus produtos através de uma interface de usuário integrada. Os investidores só precisam criar uma Securitize iD, na qual sua identidade é verificada de acordo com os padrões regulatórios dos Estados Unidos. Eles podem investir com facilidade em oportunidades no ecossistema BridgeTower, como também nas próprias ofertas da Securitize, incluindo ações em empresas privadas e fundos de grau institucional.

As transações utilizarão contratos inteligentes e depositários regulados fornecerão transparência em torno da garantia de ativo utilizando prova de reserva Chainlink (Chainlink Proof of Reserve), a solução oráculo líder de mercado para auditar reservas dentro e fora da cadeia. Utilizando a Chainlink Proof of Reserve para verificar a garantia dos tokens encapsulados no ecossistema de múltiplas cadeias, os mercados autorizados da BridgeTower desbloquearão a liquidez de ativos entre várias das blockchains mais importantes do mundo.

Os mercados autorizados da BridgeTower incluirão produtos financeiros de finanças descentralizadas (Decentralized Finance, DeFi) como oportunidades personalizadas de staking em blockchain, trocas de tokens e desenvolvimento de NFTs com artes, entretenimento e empreendimentos esportivos para fornecer produtos institucionalmente compatíveis e integrados.

Com mais de 5.000 dos seus próprios nós de staking, a BridgeTower utiliza energia renovável para reduzir a pegada de carbono. A BridgeTower, que já é uma provedora líder de infraestrutura proof-of-stake para importantes blockchains de nível 1 e empresas Web 3.0, construiu seus negócios de apostas e DeFi fundamentais através de parcerias e investimentos durante os últimos anos.

“Estamos conectando o valor das inovadores produtos de blockchain e DeFi com perfeição para investidores institucionais”, afirmou Cory Pugh, diretor executivo da BridgeTower. “Trabalhamos incansavelmente para trazer inovação e processos regulados utilizando nossos produtos de staking e DeFi em mercados autorizados para criar um gateway compatível para que instituições participem nas oportunidades de blockchain em evolução.”

“Há uma demanda institucional significativa para participar em oportunidades de DeFi, mas a falta de lugares seguros para participar tem mantido instituições à margem. Agora que a Securitize está oferecendo DeFi autorizadas através de atestados na cadeia, como também por meio da nossa parceria com a Avalanche para construir uma sub-rede autorizada, as portas para DeFi regulada foram abertas”, disse Jamie Finn, presidente e cofundador da Securitize. “A plataforma globalmente integrada que a BridgeTower criou permitirá que mais instituições entrem no mercado com confiança.”

TÍTULO DE ATIVO DIGITAL COM STAKING SERÁ LANÇADO

“A Avalanche se tornou rapidamente o destino preferido para instituições acessarem a inovação surgindo das finanças descentralizadas e contribuírem com sua própria experiência na criação de produtos e ecossistemas de valor na cadeia. Estou empolgado para ver a BridgeTower e a Securitize expandindo seu envolvimento na comunidade Avalanche e construindo aplicativos de grau institucional”, disse John Nahas, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Ava Labs.

A inovação de produto mais recente da BridgeTower é um título de ativo digital com staking. O novo título receberá recompensas de staking, e após um ano de retenção ele pode ser comercializado no mercado autorizado. O token de título de staking AVAX representará o AVAX com staking utilizando contratos inteligentes, para cunhar tokens de utilidade na cadeia Avalanche e rodar em uma sub-rede. Isso criará um título de ativo digital único projetado para investidores institucionais capazes de administrar o conhecimento de clientes (Know Your Customer, KYC), lista de permissões, gestão de tabela de limites e relatórios. A BridgeTower lançará produtos adicionais ainda este ano.

O título AVAX de ativos digitais de staking será oferecido no Securitized Markets Alternative Trading System, tornando-o disponível para uma grande variedade de investidores credenciados. Atualmente, existem mais de 400 mil investidores participando no Securitize Markets. Por fim, espera-se que o título de ativo digital com staking AVAX, e outros títulos de staking de grau institucional também sejam oferecidos no nível 1, Web 3.0 e, eventualmente, em outras bolsas.

“Acreditamos que este produto seja único, como um título, e será atraente para investidores institucionais que estão em busca de uma garantia global e regulada para participar do mercado de proof-of-stake de blockchain em grande expansão”, acrescentou Pugh. “Estamos empolgados com a parceria com a Securitize e a Avalanche e a experiência que elas trazem como líderes no setor em suas respectivas áreas.”

Sobre a BridgeTower

A BridgeTower Capital desenvolveu uma plataforma global para trazer de forma única produtos para seus próprios mercados autorizados para habilitar perfeitamente um gateway institucional para entidades de staking, DeFi, NFT e Web 3.0. A BridgeTower opera mais de 5.000 dos seus nós de staking e possui servidores que utilizam 100% de energia renovável. Partes significativas dos retornos desses produtos são reinvestidas para aumentar continuamente a infraestrutura e ativos da BridgeTower. A BridgeTower é uma empresa global sediada em Cingapura e com entidades operando na Suíça e Estados Unidos, permitindo que ela alcance com conformidade várias das mais importantes jurisdições na economia global. Saiba mais em http://www.bridgetowercapital.com.

Sobre a Securitize

A Securitize é uma empresa de títulos de ativo digital com uma missão de fornecer a partes interessadas acesso para investir e negociar investimentos alternativos, e para empresas levantarem capital, gerenciar acionistas e oferecer liquidez potencial a acionistas. A Securitize foi pioneira em uma plataforma totalmente digital e de ponta a ponta para emissão, gerenciamento e comercialização de títulos de ativos digitais, em conformidade com a estrutura regulatória existente dos Estados Unidos, com mais de 1,2 milhão de contas de investidores e 3.000 empresas conectadas. A Securitize é formada pela Securitize, Inc. e suas subsidiárias Securitize, LLC (uma agente de transferência registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), Securitize Capital, LLC, Securitize Markets, LLC (uma corretora registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, membro da FINRA e SIPC, e operadora do sistema de comercialização alternativo da empresa) e a Pacific Stock Transfer. Saiba mais em http://www.securitize.io.

Sobre a Avalanche

A Avalanche é a plataforma de contratos inteligentes mais rápida no setor de blockchain, conforme medida pelo tempo para finalização. A Avalanche é incrivelmente rápida, de baixo custo e ecologicamente correta. Qualquer aplicativo habilitado para contrato inteligente pode superar seus concorrentes ao ser implementado na Avalanche. Você não acredita? Teste um aplicativo na Avalanche ainda hoje.

Declarações da Securitize

Títulos oferecidos no Securitize Markets ATS não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem esse registro ou uma isenção aplicável de exigências de registro. Os ativos aqui listados, como ativos digitais ou tokens usando blockchain, são especulativos, envolvem um alto grau de risco, geralmente não possuem liquidez, podem não ter valor, possuem certeza regulatória limitada, estão sujeitos a potenciais riscos de manipulação do mercado e podem expor investidores a perda do capital principal. Investir em blockchain envolve um grau de risco que pode ser diferente de mercados tradicionais. Esses riscos incluem, mas não estão limitados a riscos de incerteza regulatória, adoção do mercado, manipulação do mercado, saída do mercado, volatilidade de preços e risco de segurança. Investimentos em colocações privadas, em particular investimentos em startups, também são especulativos e envolvem um alto grau de risco. Os investidores devem ser capazes de arcar com a perda de todo o seu investimento. A elegibilidade para comprar e vender títulos no Securitize Markets ATS é determinada pela Securitize Markets a seu critério exclusivo. Ofertas de venda ou solicitações de ofertas de compra de quaisquer títulos só podem ser feitas através de documentos oficiais de oferta que contenham informações importantes sobre riscos, tarifas e custos associados aos títulos aplicáveis disponíveis para comercialização no Securitize Markets ATS. Investidores devem realizar sua própria diligência, e são incentivados a buscar um consultor financeiro, advogado, contador, consultores tributários e quaisquer outros profissionais que possam ajudá-los a entender e avaliar os riscos associados a qualquer oportunidade de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Não há garantia que um portfólio diversificado aumentará retornos gerais, superará um portfólio não diversificado, ou evitará perdas

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.