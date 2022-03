BARCELONA & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--BridgeTower Capital, een innovator in het verbinden van blockchain-markten wereldwijd, werkt samen met Securitize, de leider in digitale activa-effecten, om het BridgeTower Global Platform-aanbod voor geautoriseerde markten te lanceren. BridgeTower lanceert ook een Staked Digital Asset Security (SDAS) die zal draaien in een Avalanche-subnet.

BridgeTower werkt samen met Securitize, zijn digitale transferagent, om zijn producten via een naadloze gebruikersinterface aan te bieden. Beleggers hoeven alleen maar een Securitize-ID aan te maken, waarin hun identiteit word geverifieerd in overeenstemming met de Amerikaanse regelgevende normen. Ze kunnen dan gemakkelijk investeren in kansen in het hele BridgeTower-ecosysteem, evenals in het eigen aanbod van Securitize, inclusief aandelen in particuliere bedrijven en fondsen van institutionele kwaliteit.

