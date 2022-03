BridgeTower Capital s’associe avec Securitize et Chainlink pour élargir les offres de staking, de finance décentralisée et de marchés autorisés sur Avalanche

BARCELONE et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--BridgeTower Capital, société innovante qui connecte les marchés de la blockchain à travers le monde, a décidé de s’associer avec Securitize, leader en titres d’actifs numériques, afin de lancer l’offre BridgeTower Global Platform sur les marchés autorisés. BridgeTower lance également un titre d’actif numérique staké (Staked Digital Asset Security, SDAS) qui sera exécuté dans un sous-réseau Avalanche.

BridgeTower s’est associée avec Securitize, son agent de transfert numérique, afin d’offrir ses produits via une interface utilisateur fluide. Les investisseurs ont simplement besoin de créer un identifiant Securitize, dans lequel leur identité est vérifiée, conformément aux normes réglementaires des États-Unis. Ils peuvent ensuite investir simplement dans les opportunités offertes dans l’écosystème BridgeTower, ainsi que dans les propres offres de Securitize, notamment dans des actions auprès de sociétés privées et fonds de catégorie institutionnelle.

Les transactions utiliseront les contrats intelligents, et les dépositaires réglementés assureront la transparence concernant la garantie des actifs en utilisant Chainlink Proof of Reserve, solution d’oracle leader du marché concernant l’audit des réserves on-chain et off-chain. En utilisant Chainlink Proof of Reserve pour vérifier les garanties des jetons emballés sur l’écosystème multi-chaîne, les marchés autorisés de BridgeTower débloqueront la liquidité des actifs dans de nombreuses blockchains parmi les plus importantes au monde.

Les marchés autorisés de BridgeTower incluront des produits financiers de finance décentralisée (DeFI), tels que des opportunités personnalisées de staking de blockchain, des échanges de jetons, ainsi que le développement de NFT aux côtés d’entreprises axées sur les arts, le divertissement et le sport, afin d’offrir des produits fluides et conformes d’un point de vue institutionnel.

Grâce à plus de 5 000 nœuds de staking, BridgeTower utilise les énergies renouvelables pour réduire son empreinte carbone. S’inscrivant d’ores et déjà en tant que fournisseur leader d’infrastructures de preuve d’enjeu concernant les blockchains de couche 1 et les entreprises Web 3.0, BridgeTower a bâti ses activités fondamentales de staking et de finance décentralisée grâce à plusieurs partenariats et investissements réalisés ces dernières années.

« Nous combinons de manière fluide la valeur des produits innovants de staking de blockchain et de finance décentralisée en faveur des investisseurs institutionnels », a déclaré Cory Pugh, PDG de BridgeTower. « Nous travaillons sans relâche pour offrir de l’innovation et des processus réglementés, en utilisant nos produits de staking et de finance décentralisée dans les marchés autorisés, afin de créer une passerelle conforme permettant aux institutions de participer à l’opportunité en pleine évolution de la blockchain. »

« Bien que l’on constate une demande institutionnelle importante pour participer aux opportunités de finance décentralisée, le manque de lieux de participation sûrs maintient les institutions à l’écart. Maintenant que Securitize propose des solutions de finance décentralisée autorisée via des attestations on-chain, ainsi que via nos partenariats avec Avalanche pour établir un sous-réseau autorisé, les portes de la finance décentralisée réglementée sont désormais ouvertes », a confié pour sa part Jamie Finn, président et cofondateur de Securitize. « La plateforme globalement intégrée créée par BridgeTower permettra à un plus grand nombre d’institutions d’entrer sur le marché en toute confidentialité. »

LANCEMENT DU TITRE D’ACTIF NUMÉRIQUE STAKÉ AVAX

« Avalanche est rapidement devenue la destination privilégiée, qui permet aux institutions d’accéder aux innovations issues de la finance décentralisée, et d’apporter leur propre expertise dans la création de produits et d’écosystèmes de valeur sur la chaîne. Je suis ravi de voir BridgeTower et Securitize renforcer leur implication au sein de la communauté Avalanche, en créant des applications de qualité institutionnelle », a déclaré John Nahas, vice-président du développement commercial chez Ava Labs.

L’innovation produit la plus récente de BridgeTower est un titre d’actif numérique staké. Le nouveau titre recevra des récompenses de staking, et à l’issue d’une année de détention, il pourra être négocié sur le marché autorisé. Le jeton AVAX Staking Security se composera de jetons AVAX stakés utilisant des contrats intelligents, afin de frapper des jetons utilitaires stakés sur la chaîne Avalanche et de fonctionner sur un sous-réseau. Ceci permettra de créer un titre d’actif numérique unique, conçu pour les investisseurs institutionnels capables de gérer les activités de KYC, de liste blanche, de gestion des tableaux de capitalisation et de reporting. BridgeTower lancera d’autres produits dans le courant de l’année.

Le Digital Staking Asset AVAX Security sera également proposé sur le Système de négociation alternative sur les marchés sécurisés, afin de le rendre disponible pour un large éventail d’investisseurs qualifiés. Actuellement, plus de 400 000 investisseurs participent aux marchés de Securitize. À terme, le titre d’actif numérique staké AVAX, ainsi que d’autres titres de staking de qualité institutionnelle, seront également proposés sur la couche 1, le Web 3.0 et d’autres places de marché.

« Nous pensons que ce produit est unique, en tant que titre, et qu’il sera attractif pour les investisseurs institutionnels qui recherchent un titre mondial et réglementé, afin de participer au marché de la preuve d’enjeu blockchain, qui connaît une expansion spectaculaire » a ajouté Pugh. « Nous sommes ravis de nous associer avec Securitize et Avalanche, et nous réjouissons de l’expertise qu’ils apportent en tant que leaders du secteur dans leurs domaines respectifs. »

À propos de BridgeTower

BridgeTower Capital développe une plateforme mondiale destinée à proposer de manière unique des produits sur ses propres marchés autorisés, afin d’offrir une plateforme institutionnelle destinée au staking, à la finance décentralisée, aux NFT, ainsi qu’aux entités Web 3.0. BridgeTower exploite plus de 5 000 nœuds de staking, et possède des serveurs utilisant 100 % d’énergie renouvelable. Une partie significative des rendements issus de ces produits est réinvestie afin de faire croître sans cesse les infrastructures et actifs de BridgeTower. BridgeTower est une société mondiale basée à Singapour, qui possède des entités d’exploitation en Suisse et aux États-Unis, lui permettant de répondre en toute conformité aux juridictions les plus importantes de l’économie mondiale. En savoir plus sur http://www.bridgetowercapital.com.

À propos de Securitize

Securitize est une société de titres d’actifs numériques dont la mission consiste à fournir aux parties prenantes la possibilité d’investir et de négocier des investissements alternatifs, ainsi qu’à permettre aux entreprises de lever des capitaux, de gérer les actionnaires et d’offrir aux actionnaires des liquidités potentielles. Securitize a lancé une plateforme de bout en bout, entièrement numérique, destinée à l’émission, la gestion et la négociation de titres d’actifs numériques, conformément au cadre réglementaire actuel aux États-Unis, qui compte plus de 1,2 million de comptes investisseurs et 3 000 entreprises connectées. Securitize comprend Securitize, Inc. et ses filiales Securitize, LLC (agent de transfert enregistré auprès de la SEC), Securitize Capital, LLC, Securitize Markets, LLC (courtier enregistré auprès de la SEC, membre de la FINRA et de la SIPC, et opérateur du système de négociation alternative de la société), et Pacific Stock Transfer. En savoir plus sur http://www.securitize.io.

À propos d’Avalanche

Avalanche est la plateforme de contrats intelligents la plus rapide dans le secteur de la blockchain, en termes de temps jusqu’à la finalité. Avalanche est incroyablement rapide, peu coûteuse et respectueuse de l’environnement. Toutes les applications de contrats intelligents peuvent surclasser leurs concurrents en procédant à un déploiement sur Avalanche. Vous n’y croyez pas ? Essayez une application sur Avalanche dès aujourd’hui.

Divulgations de Securitize

Les titres proposés sur Securitize Markets ATS n’ont pas été enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933, et pourraient ne pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable de toutes les obligations d’enregistrement. Les actifs listés aux présentes, tels que les actifs numériques ou les jetons utilisant la blockchain, sont spéculatifs, impliquent un degré de risque élevé, sont généralement illiquides, pourraient ne présenter aucune valeur, offrent une sécurité réglementaire limitée, sont soumis à d’éventuels risques de manipulation du marché, et pourraient exposer les investisseurs à une perte de capital. L’investissement dans la blockchain implique un degré de risque qui peut être différent des marchés traditionnels. Ces risques incluent, sans toutefois s’y limiter, le risque d’incertitude réglementaire, d’adoption du marché, de manipulation du marché, de sortie du marché, de volatilité des prix, ainsi que le risque de sécurité. Les investissements dans les placements privés, plus particulièrement les investissements dans les startups, sont également spéculatifs, et impliquent un degré élevé de risque. Les investisseurs doivent pouvoir se permettre de perdre la totalité de leur investissement. La possibilité d’acheter et de vendre des titres sur Securitize Markets ATS est déterminée par Securitize Markets, à sa seule discrétion. Les offres de vente, ou les sollicitations d’offres d’achat de titres, peuvent exclusivement être formulées via des documents d’offre officiels contenant des informations importantes sur les risques, les frais et les dépenses associés aux titres applicables, disponibles à la négociation sur Securitize Markets ATS. Les investisseurs sont invités à procéder à une vérification préalable, et sont encouragés à consulter un conseiller financier, un avocat, un comptable, ou un conseiller fiscal, ainsi que tout autre professionnel capable de les aider à comprendre et évaluer les risques associés à toute opportunité d’investissement. La performance antérieure n’est pas indicative des résultats futurs. Rien ne garantit qu’un portefeuille diversifié améliorera les rendements globaux, surpassera les performances d’un portefeuille non diversifié, ou empêchera les pertes.

