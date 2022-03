LIDE Biotech participe à VERIF.i®, le programme de pré-évaluation des fournisseurs de Scientist.com, pour soutenir la croissance continue en Amérique du Nord et dans l’UE

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, première place de marché du secteur pharmaceutique pour la R&D, a annoncé aujourd’hui que VERIF.i®, le programme de préévaluation des fournisseurs de la société, avait été utilisé pour mener à bien une évaluation sur site, des installations de LIDE Biotech à Shanghai, en Chine. VERIF.i a été développé pour aider les utilisateurs des deux côtés du marché Scientist.com à améliorer les normes de qualité et à réduire les coûts indirects.

LIDE (Lab for Innovated Diagnosis and Experimental Therapeutics) Biotech est un fournisseur de services de médecine translationnelle, qui a apporté diverses innovations dans la recherche translationnelle en oncologie et l’immuno-oncologie, au cours des 11 dernières années. LIDE a été fondée par les médecins revenus de l’étranger, Danyi Wen, Yizhun Zhu et d’autres, dans le but de réunir des équipes de recherche et de gestion, de premier ordre, avec une formation scientifique avancée, pour repousser les frontières de la recherche médicale translationnelle. LIDE s’engage à une qualité de recherche supérieure ; en 2015, elle s’est associée à plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour créer un conseil d’administration du consortium PDX, dans le but de promouvoir et garantir des normes PDX élevées dans toute la Chine.

« Chez LIDE, nous nous tenons aux normes les plus élevées du secteur, en garantissant la qualité supérieure de nos installations et des scientifiques de classe mondiale, qui les exploitent », a déclaré le Dr Danyi Wen, président et chef de la direction de LIDE Biotech. « Avec d’autres certifications du secteur, VERIF.i nous permet de mettre en valeur notre engagement en matière de qualité, dans l’ensemble de l’industrie en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que sur le marché en pleine croissance, de Scientist.com. »

VERIF.i donne aux fournisseurs des services de recherche réglementés la possibilité de communiquer de manière proactive leurs normes, par rapport à des critères prédéfinis développés pour l’industrie biopharmaceutique, puis de les faire confirmer par des auditeurs tiers indépendants, qui effectuent une inspection sur site. Les préévaluations aident les fournisseurs tels que LIDE Biotech à démontrer leur qualité et leurs capacités, tout en aidant les clients pharmaceutiques et biotechnologiques à choisir des services réglementés, de manière accélérée, avec davantage de confiance et moins de risque.

« Même avant la pandémie de Covid-19, les évaluations sur site des laboratoires étaient difficiles à réaliser, en raison du coût élevé et des exigences intensives en ressources et en temps », a indiqué Matt McLoughlin, vice-président principal des Catégories et Conformité, chez Scientist.com. « VERIF.i relève ces défis en créant un processus standardisé pour les clients comme pour les fournisseurs. Cela permet également aux fournisseurs comme LIDE de se différencier de leurs pairs, en partageant des informations indépendantes sur leurs installations, leur personnel et leurs processus. »

VERIF.i est une expansion de la solution primée COMPLi® de Scientist.com. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.scientist.com/verifi/

À propos de LIDE Biotech

LIDE biotech s’engage à accélérer la transformation du préclinique au clinique pour nos clients. Nous y parvenons grâce à notre accès unique à des échantillons de patients, frais, reçus quotidiennement dans le cadre de nos partenariats hospitaliers étroits à travers la Chine. Ces relations, combinées à nos kits exclusifs, notre kit d’échantillons de tumeurs, notre kit CRC, notre kit de test MiniPDX, et nos kits K-Cell, et à la plateforme LIDE, donnent à nos clients un avantage concurrentiel et leur fait économiser leur temps et leurs budgets. À la faveur de ce succès, LIDE a construit une base de données robuste, de plus de 1 600 modèles PDX, CDX et Cell Line, qui s’agrandit quotidiennement. Nos services d’ORC peuvent être personnalisés, en fonction de l’étape du processus de développement préclinique de médicaments oncologiques dans laquelle vous vous trouvez, y compris la collecte de biopsies cliniques, les études in vitro/in vivo, l’analyse de l’ARN et de l’ADN de transcription, et les capacités d’immuno-oncologie.

LIDE Biotech sera présente à la Réunion annuelle de l’American Association for Cancer Research à la Nouvelle-Orléans, du 10 au 13 avril. Arrêtez-vous au premier étage, hall d’exposition D-H, stand n° 2057.

Regardez le directeur de l’immuno-oncologie de LIDE Biotech, le Dr Bin Xie, discuter des méthodes actuelles et nouvelles d’évaluation des médicaments d’immuno-oncologie, via des modèles de souris humanisées, lors d’un webinaire hébergé par Scientist.com.

Visitez www.lidebiotech.com pour en savoir plus, et suivez les mises à jour sur la page LinkedIn de LIDE Biotech.

À propos de Scientist.com

La mission de Scientist.com est de responsabiliser et connecter les scientifiques du monde entier. En transformant la façon dont la recherche scientifique est effectuée, notre plateforme Science as a Service® accélère les découvertes qui préviennent et guérissent les maladies, luttent contre le changement climatique et aident à sécuriser les approvisionnements alimentaires et énergétiques mondiaux. Nous combinons une technologie d’intelligence artificielle sophistiquée avec un support de haut niveau Research Concierge®, pour permettre aux scientifiques de mener des expériences plus innovantes, en moins de temps et à moindre coût.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur scientist.com.

