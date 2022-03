Cyclica et Arctoris élargissent leur partenariat pour promouvoir les programmes de découverte médicamenteuse contre la maladie d'Alzheimer

Cyclica and Arctoris Extend Partnership Combining Polypharmacology and Machine Learning Platforms to Develop Medicines (Graphic: Business Wire)

TORONTO et OXFORD, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Cyclica Inc. ("Cyclica"), une néo-biotech avec pour mission de promouvoir le plus solide et durable pipeline de découverte médicamenteuse, et Arctoris Ltd. ("Arctoris"), une société biopharmaceutique axée sur la technologie qui allie une capacité unique d'automatisation à des approches computationnelles pour faire avancer la découverte médicamenteuse, viennent de renforcer leur partenariat pour soutenir les programmes de découverte médicamenteuse pour de nouvelles cibles neurodégénératives, avec une priorité accordée à la maladie d'Alzheimer. Cette expansion planifiée de leur partenariat fait suite à un engagement initial ayant généré des résultats positifs pour des cibles oncologiques et neurodégénératives.

"Couplé à la plateforme et aux capacités de Cyclica, le développement de tests biologiques d'Arctoris nous permettra de générer des résultats pertinents et de faire progresser la recherche pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. Le potentiel combiné de nos deux domaines de spécialisation est très prometteur, et nous sommes très enthousiastes quant aux retombées positives que ce partenariat devrait avoir pour les patients", explique Naheed Kurji, cofondateur, président et CEO de Cyclica.

Dr Martin-Immanuel Bittner, MD DPhil FRSA, PDG d'Arctoris: "Notre programme conjoint de découverte médicamenteuse se concentre sur les doubles inhibiteurs spécifiques, une modalité très prometteuse mais aussi complexe. Cyclica est un des leaders dans ce secteur, en s'appuyant sur une conception moléculaire structurée et optimisée par l'IA en polypharmacologie, alors que chez Arctoris nous avons construit une expertise particulière en enzymologie mécanique complexe et des modèles cellulaires avancés contre les maladies neurodégénératives. Il s'agit d'un partenariat aux fortes synergies, et je suis ravi de ce que nous pouvons réaliser ensemble pour cette indication médicale qui a un grand besoin nouvelles options thérapeutiques."

Cyclica et Arctoris ont des plans à long terme pour leur partenariat et ont déjà entamé des discussions pour lutter contre d'autres cibles thérapeutiques.

À propos de Cyclica

Cyclica développe des molécules qui répondent à la complexité de la maladie. Notre activité couvre des dizaines de collaborations avec de grandes sociétés pharmaceutiques et biotechs, ainsi que plusieurs initiatives conjointes. Nous sommes une équipe de spécialistes de la biotechnologie et de la pharmaceutique, de biologistes, de chimistes et de scientifiques informatiques qui vivons et travaillons au carrefour de notre expertise collective. Pour en savoir plus sur Cyclica et ses modalités de partenariat, rendez-vous sur www.cyclicarx.com.

À propos d'Arctoris

Basée à Oxford et Boston, Arctoris est une société de découverte médicamenteuse axée sur la technologie. Arctoris combine sa plateforme unique d'automatisation Ulysses à des approches computationnelles avancées et à une équipe de chercheurs expérimentés afin de faire rapidement évoluer ses programmes exclusifs et collaboratifs de découverte médicamenteuse en oncologie et neurologie. Pour de plus amples renseignements sur Arctoris, veuillez visiter https://www.arctoris.com/.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives notamment relatives à la promotion de programmes de découverte médicamenteuse de Cyclica et Arctoris. Le résultat des événements décrits dans ces déclarations prospectives est soumis à des risques, impondérables et autres facteurs. Dès lors, le lecteur est invité à ne pas interpréter les déclarations prospectives comme des prédictions d'événements futurs, et nous ne pouvons garantir que les événements anticipés se concrétiseront.

