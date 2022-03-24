Global Processing Services宣佈與萬事達卡建立新的合作夥伴關係，為全球金融科技公司提供「新一代支付」科技

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的支付科技平臺Global Processing Services (“GPS”)今天宣佈，與萬事達卡(Mastercard)建立新的策略性合作夥伴關係。

今天宣佈的這一消息進一步擴大了兩家公司十多年來的長期合作關係。多年來，GPS和萬事達卡攜手合作，為世界上一些極為成功和極具創新性的金融科技公司（包括Revolut、Starling Bank、Curve以及歐洲和亞太地區的許多其他公司）推出和擴充了數百個卡類計畫。

2022年1月，GPS宣佈完成新一輪融資，規模逾4億美元，投資者包括一批經驗豐富的全球成長型投資公司，如Advent International（透過Advent Tech及其附屬公司Sunley House Capital）、Viking Global Investors、總部位於新加坡的全球投資公司淡馬錫(Temasek)，以及總部位於美國的成長型股權投資公司MissionOG。

GPS計畫大力投資於國際擴張和產品開發，重點關注全新和快速成長的垂直領域，包括數位銀行、加密貨幣、先買後付(BNPL)、開放銀行和跨境支付。這些領域對GPS技術的採用持續增加，因此，萬事達卡對該公司進行策略性投資。

GPS可協助萬事達卡等網路的金融科技客戶以創新、快速和安全的方式，為數十億使用實體卡和虛擬卡的消費者提供值得信賴的動態數位商務體驗，並在此過程中扮演至關重要的角色。

透過GPS敏捷的現代雲端科技，金融科技公司可以存取多樣化且不斷擴大的現代開放式API套組。該套組讓目標遠大的顛覆性創新公司能夠快速擴張。金融科技公司還可以存取GPS獨特的國際合作夥伴生態系統，讓自己能夠節省時間和資源，以便專注於真正重要的工作，即提供卓越的客戶體驗和持續進行產品創新，從而顛覆和推進傳統的銀行、支付和貸款服務。

萬事達卡歐洲市場開發執行副總裁Jason Lane表示：「我們很高興與GPS正式建立合作夥伴關係，共同打造未來的金融科技。萬事達卡與金融科技公司的合作歷史悠久，確保我們能擁有每家創新型金融公司都需要的計畫、產品和工具，即使該產業不斷演進。我們提供解決方案和專業知識，並能夠在每個階段都與金融科技公司同步反覆運算、共同轉型並快速規模化。」

GPS執行長Joanne Dewar表示：「與萬事達卡建立新的合作夥伴關係是對我們的API優先型支付科技平臺，以及我們對支付產業未來發展的宏大願景的有力認可。十多年來，雙方攜手合作，協助許多客戶快速穩定地擴大規模。我們歡迎他們成為GPS投資者，我們已做好準備，將支援更多未來的萬事達卡金融科技客戶，以他們所期望的創新、快速和安全的方式擴展全球業務。」

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