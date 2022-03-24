Global Processing Services宣布与万事达卡建立新的合作伙伴关系，为全球金融科技公司提供“新一代支付”技术

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的支付技术平台Global Processing Services (“GPS”)今天宣布，与万事达卡(Mastercard)建立新的战略合作伙伴关系。

今天宣布的这一消息进一步拓展了两家公司十多年来的长期合作关系。多年来，GPS和万事达卡携手合作，为世界上一些极为成功和极具创新性的金融科技公司（包括Revolut、Starling Bank、Curve以及欧洲和亚太地区的许多其他公司）推出和扩展了数百个卡类计划。

2022年1月，GPS宣布完成新一轮融资，规模逾4亿美元，投资方包括一批经验丰富的全球成长型投资公司，如Advent International（通过Advent Tech及其附属公司Sunley House Capital）、Viking Global Investors、总部位于新加坡的全球投资公司淡马锡(Temasek)，以及总部位于美国的成长型股权投资公司MissionOG。

GPS计划大力投资于国际扩张和产品开发，重点关注全新和快速增长的垂直领域，包括数字银行、加密货币、先买后付(BNPL)、开放银行和跨境支付。这些领域正在越来越多地采用GPS的技术，因此，万事达卡对该公司进行了战略投资。

GPS可帮助万事达卡等网络的金融科技客户以创新、快速和安全的方式为数十亿使用实体卡和虚拟卡的消费者提供值得信赖的动态数字商务体验，并在此过程中发挥着至关重要的作用。

通过GPS敏捷的现代云技术，金融科技公司可以访问多样化且不断扩展的现代开放API套件。该套件让目标远大的颠覆性创新公司能够实现快速扩张。金融科技公司还可以通过GPS独特的国际合作伙伴生态系统，让自己能够节约时间和资源，以便专注于真正重要的工作，即提供卓越客户体验和持续进行产品创新，从而颠覆和推进传统的银行、支付和贷款服务。

万事达卡欧洲市场开发执行副总裁Jason Lane表示：“我们很高兴与GPS正式建立合作伙伴关系，共同打造未来的金融科技。万事达卡与金融科技公司的合作历史悠久，即使该行业不断更迭发展，我们也能确保拥有每家创新型金融公司都需要的计划、产品和工具。我们提供解决方案和专业知识，并能够在每个阶段都与金融科技公司同步迭代、共同转型并快速实现规模化。”

GPS首席执行官Joanne Dewar表示：“与万事达卡建立新的合作伙伴关系是对我们以API为先的支付技术平台，以及我们有关支付行业未来发展的宏大愿景的有力认可。十多年来，双方一起携手，帮助许多客户快速稳定地扩大了规模。我们欢迎他们成为GPS投资者，我们已做好准备，将支持更多未来的万事达卡金融科技客户，以他们所期望的创新、快速和安全方式扩展全球业务。”

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