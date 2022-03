Global Processing Services anuncia nova parceria com a Mastercard para oferecer tecnologia de "pagamentos de próxima geração" às fintechs globais

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Global Processing Services (“GPS”), uma plataforma de tecnologia líder em pagamentos globais, anunciou hoje uma nova parceria estratégica com a Mastercard.

O anúncio de hoje expande o relacionamento de longa data das duas empresas, que remonta a mais de uma década. Ao se unirem, a GPS e a Mastercard trabalharam em parceria para lançar e escalar centenas de programas de cartões para algumas das fintechs mais bem-sucedidas e inovadoras do mundo, incluindo a Revolut, o Starling Bank e a Curve, entre muitos outros na Europa e Ásia-Pacífico.

Em janeiro de 2022, a GPS anunciou uma injeção significativa de capital de mais de US$ 400 milhões, o que proporcionou à GPS um banco de investidores experientes em crescimento global, que inclui a Advent International – por meio da Advent Tech e a afiliada Sunley House Capital – a Viking Global Investors; a Temasek, uma empresa de investimento global com sede em Singapura; e a MissionOG, uma empresa de capital de crescimento com sede nos EUA.

A GPS pretende investir significativamente na expansão internacional e em desenvolvimento de produtos, sempre de olho em novos setores verticais que crescem rapidamente e onde a adoção continua a subir, incluindo os bancos digitais, criptomoedas, BNPL, open banking (sistema bancário aberto) e pagamentos transfronteiriços; por isso, a Mastercard fez uma investimento estratégico na empresa.

A GPS desempenha um papel fundamental ao possibilitar que clientes fintech de redes como a Mastercard ofereçam uma experiência de comércio digital confiável e dinâmica a bilhões de consumidores que utilizam cartões físicos e virtuais – de forma inovadora, rápida e segura.

Com a tecnologia baseada em nuvem moderna e ágil da GPS, as fintechs podem acessar um conjunto diversificado e em expansão de APIs abertas e modernas que permitem que operadores ambiciosos e disruptivos escalem com velocidade. As fintechs também podem acessar o ecossistema único de parceiros internacionais da GPS, liberando-os para que concentrem o seu tempo e recursos no que realmente é importante para eles – oferecer uma experiência excepcional ao cliente e inovação contínua de produtos que causa inovação e avança os serviços bancários, pagamentos e empréstimos tradicionais.

Jason Lane, vice-presidente executivo de Desenvolvimento de Mercados na Europa da Mastercard, disse: “Estamos empolgados em formalizar nossa parceria com a GPS e em trabalhar com eles para construir as fintechs do futuro. A Mastercard tem uma longa história de parceria com as fintechs, garantindo que possam ter os programas, produtos e ferramentas que cada empresa financeira inovadora precisa, mesmo quando o setor continua a evoluir. Fornecemos as soluções e o conhecimento para interagir com empresas de tecnologia financeira em cada estágio, transformar juntos e alcançar a economia de escala no compasso certo.”

Joanne Dewar, diretora executivo (CEO) na GPS, disse: “Nossa parceria com a Mastercard é um endosso retumbante de nossa plataforma de tecnologia de pagamento API-first (API em primeiro lugar) e de nossa visão ousada para o futuro dos pagamentos. Unidas, por mais de uma década, ajudamos a escalar muitos clientes de forma confiável e rápida. Damos as boas-vindas a eles como um investidor da GPS e estamos prontos para apoiar muito mais futuros clientes fintech da Mastercard a escalar negócios globais com a inovação, velocidade e segurança que eles esperam.”

