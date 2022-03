Global Processing Services annonce un nouveau partenariat avec Mastercard pour propulser la technologie des « paiements de nouvelle génération » auprès des fintechs internationales

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Global Processing Services (« GPS »), l'éminente plateforme technologique de paiements internationaux, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un nouveau partenariat stratégique avec Mastercard.

L'annonce de ce jour en dit long sur la relation au long cours entre les deux sociétés, qui remonte à plus d'une dizaine d'années. GPS et Mastercard ont collaboré au lancement et au développement des centaines de programmes de carte pour certaines des fintechs les plus innovantes et les plus prospères au monde, dont Revolut, Starling Bank et Curve, parmi de nombreuses autres en Europe et dans la zone Asie-Pacifique.

En janvier 2022, GPS a annoncé une considérable injection de capitaux d'une valeur de plus de 400 millions USD et l'intervention d'une série d'investisseurs mondiaux de croissance expérimentés, dont Advent International, à travers Advent Tech et sa filiale Sunley House Capital ; Viking Global Investors ; Temasek, la multinationale d'investissement basée à Singapour, et MissionOG, une société américaine de capital-développement.

GPS prévoit d'investir énormément dans son expansion internationale et dans le développement de produits en visant les nouvelles verticales à croissance rapide, dont l'adoption continue de croître, notamment les services bancaires numériques, les cryptomonnaies, le BNPL, les services bancaires ouverts et les paiements transfrontaliers. Ce sont ces éléments qui ont incité Mastercard à procéder à un investissement stratégique dans la société.

GPS joue un rôle essentiel pour permettre aux fintechs clientes de réseaux tels que Mastercard de proposer une expérience de commerce électronique fiable et dynamique à des milliards de consommateurs, à l'aide de cartes physiques et virtuelles, de manière innovante, rapide et sécurisée.

Grâce à la récente technologie agile et basée sur le cloud de GPS, les fintechs peuvent accéder à une suite diversifiée et sans cesse croissante d'API ouvertes modernes qui permettent aux acteurs ambitieux et casseurs de codes du marché de se développer rapidement. Les fintechs peuvent également accéder à l'écosystème unique de partenaires internationaux de GPS, ce qui leur donne la possibilité d'axer l'intégralité de leur temps et de leurs ressources sur ce qui est véritablement important à leurs yeux : offrir une expérience client exceptionnelle et une innovation produit permanente qui révolutionne et fait avancer les services bancaires, de prêts et de paiements traditionnels.

Jason Lane, vice-président principal de la division développement de marché en Europe de Mastercard, a affirmé : « Nous sommes ravis de formaliser notre partenariat avec GPS et de travailler avec eux pour bâtir les fintechs du futur. Mastercard possède une longue histoire de partenariats avec des fintechs. Elles s'assurent que nous disposions des programmes, produits et outils dont ont besoin toutes les sociétés financières innovantes parallèlement à l'évolution permanente du secteur. Nous fournissons des solutions et une expertise adaptées aux fintechs à chaque étape de leur évolution, pour les aider à se transformer et à parvenir à se développer rapidement. »

Joanne Dewar, présidente-directrice générale de GPS, a indiqué : « Notre partenariat avec Mastercard reflète le soutien manifeste apporté à notre plateforme technologique de paiements de type API-first et à notre vision audacieuse de l'avenir des paiements. Nous œuvrons conjointement depuis plus d'une décennie pour permettre à de nombreux clients de se développer rapidement en toute confiance. Nous accueillons Mastercard comme investisseur et nous sommes prêts à aider bon nombre d'autres fintechs clientes de la société à se muer en entreprises d'envergure mondiale en bénéficiant de l'innovation, de la rapidité et de la sécurité qu'elles méritent. »

