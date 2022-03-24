Kymeta與IP Access International簽署合作夥伴協議，向公共安全機構和緊急應變人員提供新一代通訊解決方案

華盛頓州雷蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於使行動連接遍及全球的通訊公司Kymeta (www.kymetacorp.com)與領先的行動和固定衛星解決方案供應商IP Access International (www.ipinternational.net)今天宣布簽署一項合作夥伴協議，共同開發並向北美的緊急應變人員提供採用Kymeta終端裝置、寬頻和LTE服務的最佳化解決方案。

目前，IP Access經營美國首屈一指的公共安全衛星網路，其中包括1000多個機構客戶，涵蓋1700個獨特終端裝置。此項協議旨在提供經過最佳化的解決方案，將Kymeta適應性強且具有成本效益的電子操縱平板技術與IP Access在打造公共安全網路方面的經驗結合起來，服務於之前尚未實現的行動連接和遠端連接領域。它將利用聯合開發的多層寬頻網路的覆蓋範圍和頻寬，專門針對公共安全客戶進行最佳化。Kymeta技術支援的解決方案可以實現設備之間的通訊和互通性，進一步擴大IP Access RedPHONE服務的覆蓋範圍，即便是在因為惡意軟體或阻斷服務攻擊導致網路中斷的情況下也不例外。

Kymeta執行副總裁兼開發長Bill Marks表示：「Kymeta致力於為公共安全和緊急應變人員市場提供在動中始終暢通的、可靠的任務關鍵型通訊接取服務。我們的u8產品已經在世界各地部署，透過實現比以往任何時候都更強大且無處不在的連接，為國防、政府、公共安全和商業行業提供一個切實的解決方案。我們很高興能與IP Access這樣的成熟領導者合作。20多年來，IP Access透過提供始終如一的可靠產品和服務，已經贏得了緊急應變人員的持久信任和忠誠。」

IP Access International執行長Bryan Hill表示：「IP Access期待與Kymeta建立強有力的合作夥伴關係，共同努力為保護和拯救生命的應變團隊提供彈性通訊服務。我們的客戶並不在意具體使用的是什麼網路，但必須可靠。IP Access的目標是在所有可能的網路上為他們提供所需的通訊連接。所有可能的網路是指4G、5G、地球靜止軌道(GEO)、中軌道(MEO)和低軌道(LEO)網路。客戶存在資金方面的限制，但我們有責任為他們提供適用於未來需求的解決方案，這也是我們與Kymeta合作的原因。」

用於行動寬頻通訊的Kymeta u8產品系列具有維護少和結構精簡的特點，可用於彈性「移動中通訊」(COTM)和「暫停中通訊」(COTP)。u8產品系列還提供一條低軌道(LEO)網路路徑，此網路將在未來幾年內上線。新的合作夥伴關係將使IP Access能夠提供既能在當前衛星上運作又能在未來的低軌道衛星網路上運作的解決方案。

此合作夥伴關係表明，這兩家公司都致力於為公共安全和災害應變提供比以往更強大的關鍵行動連接解決方案。Kymeta和IP Access已經承諾提供大量的設備和衛星頻寬，以迅速滿足公共安全和緊急應變人員的需求，並擴大產品套件和覆蓋範圍，為這一重要市場提供支援。

關於Kymeta

Kymeta是釋放寬頻衛星連接潛力的領先企業，結合行動網路，滿足對行動通訊的龐大需求，讓行動連接遍及全球。憑藉一流技術和以客戶為中心的量身打造服務，Kymeta衛星連接解決方案向市場提供獨特、完整的統包式解決方案，以滿足並超越客戶的任務要求。這些解決方案再加上公司首創的平面衛星天線及Kymeta服務，為全球客戶提供革命性的衛星及混合衛星行動網路行動連接。在美國及國際專利和授權的支援下，Kymeta終端裝置能夠滿足市場對無活動組件的低功耗、低成本、高傳輸量通訊系統的需求。Kymeta讓連接簡易化——適用於任何車輛、船舶、航空器或固定平臺。

Kymeta是一家總部位於華盛頓州雷蒙德的私人公司。

如需瞭解更多資訊，請造訪kymetacorp.com。

關於IP Access International

IP Access是一家領先的行動和固定衛星網路解決方案供應商，在為國內和國際衛星產業提供服務方面擁有20多年的經驗。IP Access提供完整的衛星通訊解決方案，包括衛星網路產品、終端裝置硬體以及安裝和支援服務。IP Access成立於1999年，如今經營美國首屈一指的公共安全機構衛星網路，其中包括1000多個機構客戶，涵蓋1700個獨特終端裝置。IP Access服務的核心是SELECT網路，可提供多種衛星選擇和多個電信港，確保針對區域性災害和基礎建設中斷提供保護，同時還允許在視線或觀察角度受阻的情況下隨選提供使用者可選擇的衛星服務。

如欲瞭解更多資訊，請造訪ipinternational.net

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