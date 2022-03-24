Kymeta与IP Access International签署合作伙伴协议，向公共安全机构和应急响应人员提供新一代通信解决方案

华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于使移动连接遍及全球的通信公司Kymeta (www.kymetacorp.com)与领先的移动和固定卫星解决方案提供商IP Access International (www.ipinternational.net)今天宣布签署一项合作伙伴协议，共同开发并向北美的应急响应人员提供采用Kymeta终端、宽带和LTE服务的优化解决方案。

目前，IP Access运营着美国首屈一指的公共安全卫星网络，其中包括1000多个机构客户，涵盖1700个独特终端。此项协议旨在提供经过优化的解决方案，将Kymeta适应性强且经济高效的电子操纵平板技术与IP Access在打造公共安全网络方面的经验结合起来，服务于之前尚未实现的移动连接和远程连接领域。它将利用联合开发的多层宽带网络的覆盖范围和带宽，专门针对公共安全客户进行优化。Kymeta技术支持的解决方案可以实现设备之间的通信和互操作性，进一步扩大IP Access RedPHONE服务的覆盖范围，即便是在因为恶意软件或拒绝服务攻击导致互联网中断的情况下也不例外。

Kymeta执行副总裁兼首席开发官Bill Marks表示：“Kymeta致力于为公共安全和应急响应人员市场提供在移动中始终在线的、可靠的任务关键型通信接入服务。我们的u8产品已经在世界各地部署，通过实现比以往任何时候都更强大的、无处不在的连接，为国防、政府、公共安全和商业行业提供一个切实的解决方案。我们很高兴能与IP Access这样的成熟领导者合作。20多年来，IP Access通过提供始终如一的可靠产品和服务，已经赢得了应急响应人员的持久信任和忠诚。”

IP Access International首席执行官Bryan Hill表示：“IP Access期待着与Kymeta建立强有力的合作伙伴关系，共同努力为保护和拯救生命的响应团队提供弹性通信服务。我们的客户并不在意具体使用的是什么网络，但必须可靠。IP Access的目标是在所有可能的网络上为他们提供所需的通信连接。所有可能的网络是指4G、5G、地球静止轨道(GEO)、中地轨道(MEO)和低地轨道(LEO)网络。客户存在资金方面的限制，但我们有责任为他们提供面向未来的解决方案，这也是我们与Kymeta合作的原因。”

用于移动宽带通信的Kymeta u8产品系列具有维护少和结构紧凑的特点，可用于弹性“移动通信”(COTM)和“暂停通信”(COTP)。u8产品系列还提供一条低地轨道(LEO)网络路径，此网络将在未来几年内上线。新的合作伙伴关系将使IP Access能够提供既能在当前卫星上运行又能在未来的低地轨道卫星网络上运行的解决方案。

此合作伙伴关系表明，这两家公司都致力于为公共安全和灾害响应提供比以往更强大的关键移动连接解决方案。Kymeta和IP Access已经承诺提供大量的设备和卫星带宽，以迅速满足公共安全和应急响应者的需求，并扩大产品套件和覆盖范围，为这一重要市场提供支持。

关于Kymeta

Kymeta是释放宽带卫星连接潜力的领先企业，结合蜂窝网络，满足对移动通信的庞大需求，让移动连接遍及全球。凭借一流技术和以客户为中心的量身定制服务，Kymeta卫星连接解决方案向市场提供独特、完整的统包式解决方案，以满足并超越客户的任务要求。这些解决方案再加上公司首创的平面卫星天线及Kymeta服务，为全球客户提供革命性的卫星及混合卫星蜂窝网络移动连接。在美国及国际专利和许可的支持下，Kymeta终端能够满足市场对无活动部件的低功耗、低成本、高传输量通信系统的需求。Kymeta让连接简易化——适用于任何车辆、船舶、航空器或固定平台。

Kymeta是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

如需了解更多信息，请访问kymetacorp.com。

关于IP Access International

IP Access是一家领先的移动和固定卫星互联网解决方案提供商，在为国内和国际卫星行业提供服务方面拥有20多年的经验。IP Access提供完整的卫星通信解决方案，包括卫星网络产品、终端硬件以及安装和支持服务。IP Access成立于1999年，如今运营着美国首屈一指的公共安全机构卫星网络，其中包括1000多个机构客户，涵盖1700个独特终端。IP Access服务的核心是SELECT网络，可提供多种卫星选择和多个电信港，确保针对区域性灾害和基础设施中断提供保护，同时还允许在视线或观察角度受阻的情况下按需提供用户可选择的卫星服务。

如欲了解更多信息，请访问ipinternational.net

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