Kymeta e IP Access International assinam acordo de parceria para entregar soluções de comunicação de próxima geração para agências de segurança pública e socorristas

REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--A Kymeta (www.kymetacorp.com), a empresa de comunicações que torna a telefonia móvel global, e a IP Access International (www.ipinternational.net), provedora líder de soluções móveis e fixas via satélite, anunciaram hoje a assinatura de um acordo de parceria para desenvolver e distribuir em conjunto soluções otimizadas usando terminais Kymeta, serviços de banda larga e LTE para socorristas na América do Norte.

Hoje, a IP Access opera a maior rede de satélites de segurança pública do país, que inclui mais de 1.000 clientes de agências, abrangendo 1.700 terminais exclusivos. Este acordo para fornecer soluções otimizadas combinará tecnologia de painel plano dirigida eletronicamente, resiliente e econômica da Kymeta com a experiência da IP Access na construção de redes de segurança pública para mobilidade e conectividade remota onde antes não existiam. Ela utilizará cobertura e largura de banda em uma rede de banda larga de múltiplas camadas, desenvolvida em conjunto e otimizada especificamente para clientes de segurança pública. A solução habilitada pela Kymeta permite comunicação e interoperabilidade entre dispositivos, aumentando ainda mais o alcance do serviço IP Access RedPHONE mesmo se ocorrer uma interrupção da internet devido a ataques de malware ou de negação de serviço.

“A Kymeta está dedicada a permitir o acesso a comunicações em movimento de missão crítica, confiáveis e sempre ativas para o mercado de segurança pública e socorristas”, afirmou Bill Marks, vice-presidente executivo e diretor de desenvolvimento da Kymeta. “Nossos produtos u8 foram implementados em todo o mundo e fornecem uma solução real para os setores de defesa, governo, segurança pública e comercial permitindo conectividade onipresente e mais robusta do que nunca. É um prazer fazer parceria com uma líder bem estabelecida como a IP Access que conquista a confiança e fidelidade de socorristas há mais de duas décadas, através da entrega de produtos e serviços consistentes e confiáveis.”

“A IP Access espera uma sólida parceria com a Kymeta em nossos esforços conjuntos para fornecer comunicações resilientes a equipes de resposta que protegem e salvam vidas”, disse Bryan Hill, diretor executivo da IP Access International. “Nossos clientes são indiferentes a qual rede estão conectados, desde que ela seja confiável. Nosso objetivo na IP Access é fornecer a conectividade que eles precisam em todas as redes possíveis. Isso significa 4G, 5G, satélite em órbita geoestacionária (Geostationary Orbit, GEO), órbita terrestre média (Medium Earth Orbit, MEO) e órbita terrestre baixa (Low Earth Orbit, LEO). Clientes possuem restrições de capital, e é nossa responsabilidade entregar soluções preparadas para o futuro e por isso que estamos fazendo parceria com a Kymeta.”

A família de produtos Kymeta u8 para comunicações móveis de banda larga são de baixa manutenção e baixo perfil para comunicações em movimento (communications on-the-move, COTM) e comunicações em pausa (communications on-the-pause, COTP). A família de produtos u8 também oferece um caminho para redes de órbita terrestre baixa (LEO) quando elas entrarem em operação nos próximos anos. A nova parceria permitirá que a IP Access forneça soluções que operam nos satélites atuais e que sejam habilitadas para trabalhar em futuras redes de satélites LEO.

A parceria ilustra o compromisso das duas empresas para habilitar soluções críticas de conectividade móvel para segurança pública e resposta a desastres que sejam mais robustas do que nunca. A Kymeta e a IP Access se comprometeram com um volume significativo de equipamentos e banda larga de satélite para atender rapidamente às necessidades da segurança pública e socorristas e aumentar a linha de produtos e cobertura em apoio a esse importante mercado.

Sobre a Kymeta

A Kymeta é líder na liberação do potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer à enorme demanda por comunicação móvel e tornar a mobilidade global. As soluções de conectividade por satélite da Kymeta oferecem ao mercado soluções integradas exclusivas, completas, agrupadas e prontas para uso com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que satisfazem e superam os requisitos de missão dos clientes. Em conjunto com a antena de satélite de painel plano da empresa — a primeira da categoria — e os serviços Kymeta, essas soluções fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e redes híbridas de satélite e celular a clientes do mundo todo. Detentor de patentes e licenças dos EUA e internacionais, o terminal Kymeta atende à necessidade de sistemas de comunicação de baixo consumo de energia, baixo custo e alto rendimento que não tenham partes móveis. A Kymeta torna a conexão fácil para qualquer veículo, embarcação, aeronave ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, Estados Unidos.

Sobre a IP Access International

A IP Access é uma provedora líder de soluções de internet móvel e fixa via satélite com mais de 20 anos de experiência atendendo o setor de satélites como uma provedora doméstica e global. A IP Access fornece soluções completas de comunicações por satélite, incluindo ofertas de rede via satélite, hardware para terminais e serviços de suporte e instalação. Fundada em 1999, atualmente a IP Access opera a maior rede de satélites de agências de segurança pública do país, que inclui mais de 1.000 clientes de agências, abrangendo 1.700 terminais exclusivos. No coração da oferta da IP Access está a SELECT Network, fornecendo múltiplas opções de satélites e múltiplos teleportos, garantindo proteção contra desastres regionais e interrupções de infraestrutura, permitindo ao mesmo tempo serviço de satélite sob demanda, selecionável pelo usuário, no caso de obstruções de linha de visão ou ângulo de visão.

