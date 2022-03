Kymeta et IP Access International signent un accord de partenariat pour fournir des solutions de communication de nouvelle génération aux agences de sécurité publique et aux premiers intervenants

REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Kymeta (www.kymetacorp.com), l'entreprise de communications mondialisant le mobile, et IP Access International (www.ipinternational.net), l'un des principaux fournisseurs de solutions mobiles et fixes par satellite, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat en vue de co-développer et distribuer des solutions optimisées utilisant les terminaux Kymeta, le haut débit et Services LTE aux premiers intervenants en Amérique du Nord.

Aujourd'hui, IP Access exploite le plus grand réseau satellitaire de sécurité publique du pays, qui comprend plus d'un millier d'agences clientes englobant 1 700 terminaux uniques. Visant à fournir des solutions optimisées, cet accord combinera la technologie d'écran plat à pilotage électronique résiliente et rentable de Kymeta, avec l'expérience d'IP Access dans la construction de réseaux de sécurité publique, pour la mobilité et la connectivité à distance, là où elle n'existait pas auparavant. Il utilisera la couverture et la bande passante sur un réseau haut débit multicouche, développé conjointement et optimisé spécifiquement pour les clients de la sécurité publique. La solution compatible Kymeta permet la communication et l'interopérabilité entre les appareils, étendant encore la portée du service IP Access RedPHONE, même en cas de panne Internet due à des logiciels malveillants ou à des attaques par déni de service.

« Kymeta s'engage à fournir un accès à des communications toujours actives, fiables et critiques lors de la transition vers le marché de la sécurité publique et des premiers intervenants », a déclaré Bill Marks, vice-président exécutif et directeur du développement de Kymeta. « Nos produits u8 qui ont été déployés dans le monde entier offrent une solution concrète aux industries de la défense, du gouvernement, de la sécurité publique et commerciale, en permettant une connectivité omniprésente et plus robuste que jamais. Nous sommes heureux de nous associer à un leader bien établi comme IP Access, qui a gagné la confiance et la loyauté des premiers intervenants depuis plus de deux décennies, grâce à la fourniture de produits et de services cohérents et fiables ».

« IP Access se réjouit d'établir une relation de partenariat solide avec Kymeta dans nos efforts conjoints pour fournir des communications résilientes aux équipes d'intervention qui protègent et sauvent des vies », a déclaré Bryan Hill, PDG d'IP Access International. « Nos clients sont indifférents au réseau qu'ils utilisent tant qu'il est fiable. Notre objectif chez IP Access est de leur fournir la connectivité dont ils ont besoin sur tous les réseaux possibles. Cela signifie 4G, 5G, GEO, MEO et LEO. Les clients ont des contraintes financières, et il est de notre responsabilité de fournir des solutions à l'épreuve du temps et c'est pourquoi nous nous associons à Kymeta ».

La gamme de produits Kymeta u8 pour les communications haut débit mobiles nécessite peu de maintenance et peu de présence pour prendre en charge les communications résilientes en déplacement (COTM) et les communications en pause (COTP). La gamme de produits u8 offre également une voie vers les réseaux en orbite terrestre basse (LEO), à mesure qu'ils seront mis en ligne au cours des prochaines années. Le nouveau partenariat permettra à IP Access de fournir des solutions performantes sur les satellites actuels et capables de fonctionner sur les futurs réseaux satellites LEO.

Ce partenariat illustre l'engagement des deux entreprises à mettre en place des solutions de connectivité mobile essentielles pour la sécurité publique et les interventions en cas de catastrophe, plus robustes que jamais. Kymeta et IP Access se sont engagés à fournir un volume important d'équipements et de bande passante satellite, pour répondre rapidement aux besoins de la sécurité publique et des premiers intervenants et développer la suite de produits et la couverture pour soutenir cet important marché.

À propos de Kymeta

Kymeta est une société leader qui libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de mondialisation du mobile. Les solutions de connectivité par satellite, de Kymeta offrent au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, ainsi que des services sur mesure, axés sur le client, dont les exigences de mission sont satisfaites, voire dépassées. Ces solutions, combinées à l’antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services de Kymeta, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. S’appuyant sur plusieurs brevets et licences aux États-Unis ainsi qu’à l’international, le terminal de Kymeta répond aux besoins des systèmes de communication à faible puissance, à faible coût et à haut débit, qui ne possèdent aucune pièce mobile. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires, avions ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l’État de Washington.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur kymetacorp.com

À propos d'IP Access International

IP Access est un fournisseur leader de solutions Internet mobiles et fixes par satellite, avec plus de 20 ans d'expérience au service de l'industrie du satellite en tant que fournisseur national et mondial. IP Access fournit des solutions complètes de communication par satellite, comprenant des offres de réseau par satellite, du matériel de terminal et des services d'installation et de support. Incorporée en 1999, IP Access exploite aujourd'hui le plus grand réseau satellite d'agences de sécurité publique du pays, qui comprend plus de 1 000 agences clientes englobant 1 700 terminaux uniques. Au cœur de l'offre d'accès IP se trouve le réseau SELECT, offrant plusieurs options satellites et plusieurs téléports, assurant une protection contre les catastrophes régionales et les perturbations de l'infrastructure, tout en permettant également un service par satellite sélectionnable par l'utilisateur à la demande, en cas d’obstructions à la visibilité directe ou d’obstructions d'angle.

Pour plus d'informations, visitez ipinternational.net

