One IBC Group si concentra sulla trasformazione e innovazione digitali nel comparto dei servizi alle aziende

One IBC’s services can be accessed on different platforms (Photo: Business Wire)

Manage overseas businesses easier with One IBC Digital App

Manage overseas businesses easier with One IBC Digital App

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--One IBC Group, fornitore internazionale di servizi alle aziende con 12 anni di esperienza e una presenza globale, nel piano d'azione per il 2022 ha evidenziato che la tecnologia rappresenterà il principale obiettivo per la sua crescita. Grazie alla trasformazione e all'innovazione digitali, One IBC Group prevede un netto miglioramento non solo per i propri servizi e attività, ma anche per l'intero settore, con conseguenti benefici e cambiamento del modus operandi tradizionale.

La ricerca della trasformazione digitale

Di recente molte imprese hanno spostato l'attenzione sulla tecnologia e sull'innovazione, per migliorare l'efficienza operativa e mettere ancor più in connessione clienti e servizi. Con l'aiuto di tecnologie rivoluzionarie, come CRM, app mobili, siti web e altro ancora, le aziende ora sono in grado di semplificare le proprie attività, di personalizzare i prodotti e i servizi proposti e di adattarsi alle diverse esigenze dei clienti.

Va tuttavia ricordato che non tutti i segmenti sono in grado di avviarsi così rapidamente verso la digitalizzazione; i servizi alle aziende rappresentano un buon esempio in questo senso. La maggior parte, se non tutti, i fornitori attualmente operativi in questo comparto continuano a utilizzare la stessa tecnologia di 20 anni fa. Nonostante sia possibile elaborare i servizi totalmente in remoto, e persino automatizzarne alcuni, da allora non sono state apportate modifiche significative, mentre la domanda dei clienti è in costante aumento.

I servizi alle aziende, un settore che presenta un così vasto potenziale per la trasformazione digitale, sono alla ricerca di una svolta totalmente innovativa.

Il piano per l'innovazione targato One IBC Group

Dalla sua creazione, One IBC Group utilizza la tecnologia per fornire in remoto servizi alle aziende in tutto il mondo. Per crescere più velocemente e competere con i grandi attori del settore, l'azienda ha deciso di concentrarsi in particolare sullo sviluppo tecnologico.

Nel piano d'azione per il 2022, One IBC Group evidenzia che la sua missione principale sarà rappresentata dalla trasformazione e dall'innovazione digitali. Questo programma delinea una roadmap quinquennale che specifica tutti gli obiettivi da centrare, in un tempo predeterminato, per aggiornare il sistema e applicare nuove tecnologie: include l'automazione dell'elaborazione degli ordinativi dei servizi, l'ottimizzazione delle procedure operative, la realizzazione di un portale client, l'integrazione di piattaforme software-as-a-service (SaaS) e l'aggiornamento continuativo dell'intero sistema.

"Non è più un progetto per il futuro: la corsa all'innovazione è già da oggi la nuova regola", è stato il commento di Jimmy Lee, CEO di One IBC Group. "Grazie alle solide basi tecnologiche di cui disponiamo attualmente, riteniamo che One IBC Group sarà in grado di rivoluzionare il comparto dei servizi alle aziende".

In precedenza, nel 2021, One IBC Group ha lanciato la sua prima app mobile, creata nell'obiettivo di potenziare e migliorare l'esperienza cliente e di consentire di impostare attività all'estero in modo innovativo.

"Questo è solo l'inizio", ha dichiarato Jimmy Lee. "Puntiamo a fornire più servizi e a integrarli nelle nostre piattaforme nel quadro dello sviluppo ed espansione continuativi della nostra azienda, creando al contempo un intero ecosistema che permetta alle imprese di realizzare le loro strategie di espansione globale".

Informazioni su One IBC Group

One IBC Group è un fornitore leader di servizi alle aziende forte di competenze e capacità operative mondiali.

Sin dalla sua creazione, One IBC Group si è impegnato a fondo per fornire strategie di espansione globale a imprenditori, investitori e proprietari d'azienda a livello mondiale, come servizi per la creazione di società, la registrazione di marchi commerciali e licenze e attività d'ufficio e segreteria. Il gruppo ha stabilito connessioni con partner internazionali e ha utilizzato tecnologie avanzate per fornire i migliori servizi ai clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.