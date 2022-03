One IBC Group richt zich op digitale transformatie en innovatie in de zakelijke dienstverlening

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--One IBC Group, een internationale zakelijke dienstverlener met 12 jaar ervaring en een wereldwijd bereik, benadrukte in haar actieplan voor 2022 dat technologie de belangrijkste groeifocus van het bedrijf zal zijn. Volgens OnIBC Group zullen door middel van digitale transformatie en innovatie niet alleen haar diensten en activiteiten drastisch verbeteren, maar zal ook de hele industrie ervan profiteren en zal de manier waarop deze traditioneel werkt veranderen.

De zoektocht naar digitale transformatie

In de afgelopen jaren hebben de meeste bedrijven hun focus op technologie en innovatie verlegd om de operationele efficiëntie te verbeteren en hun diensten verder te verbinden met hun klanten. Met behulp van revolutionaire technologieën zoals CRM's, mobiele apps, websites, enz., hebben bedrijven nu hun activiteiten kunnen vereenvoudigen, hun producten en diensten op maat kunnen maken en kunnen afstemmen op de verschillende behoeften van hun klanten.

Dat gezegd hebbende, niet elke branche kan even snel op de gedigitaliseerde trend inspelen. Zakelijke dienstverlening is daar een goed voorbeeld van. De meeste, zo niet alle, zakelijke dienstverleners die momenteel op de markt zijn, gebruiken nog steeds dezelfde technologie van 20 jaar geleden. Hoewel de diensten volledig op afstand kunnen worden verwerkt en sommige zelfs automatisch kunnen worden uitgevoerd, is er sindsdien geen significante wijziging doorgevoerd, terwijl de vraag van de klant van tijd tot tijd toeneemt.

Voor een industrie die zoveel potentieel heeft voor digitale transformatie, is de zakelijke dienstverlening op zoek naar een baanbrekende doorbraak.

Het innovatieplan van One IBC Group

Sinds de oprichting gebruikt One IBC Group technologie om op afstand zakelijke diensten over de hele wereld te verlenen. Om sneller te kunnen groeien en te kunnen concurreren met grote spelers in de industrie, besloot het bedrijf zich meer te richten op technologieontwikkeling.

In het actieplan voor 2022 benadrukt One IBC Group dat digitale transformatie en innovatie haar primaire missie zullen zijn. Het plan is een stappenplan voor vijf jaar waarin elk doel is aangegeven dat binnen een bepaalde tijd moet worden bereikt om het systeem te upgraden en nieuwe technologie toe te passen. Het omvat het automatiseren van het serviceorderproces, het optimaliseren van de operationele procedures, het bouwen van een klantenportaal, het integreren van software-as-a-service (SaaS)-platforms en het voortdurend updaten van het hele systeem.

“Het is niet langer de toekomst. De race voor innovatie is nu de nieuwe norm,” aldus Jimmy Lee, CEO van One IBC Group. "Met een solide technologische basis die we nu hebben, zijn we van mening dat One IBC Group een revolutie kan teweegbrengen in de zakelijke dienstverlening."

In 2021 had One IBC Group al eerder zijn eerste mobiele app geïntroduceerd. Het is gemaakt met als doel de klantervaring te verbeteren en een nieuwe manier te introduceren om buitenlandse bedrijven op te zetten.

"Dit is nog maar het begin," stelde Jimmy. "We proberen meer diensten te leveren en deze in onze platforms te integreren als onderdeel van onze voortdurende ontwikkeling en uitbreiding, terwijl we tegelijkertijd een heel ecosysteem creëren voor bedrijven om hun wereldwijde expansiestrategieën op te bouwen."

Over One IBC Group

One IBC Group is een toonaangevende zakelijke dienstverlener met wereldwijde ervaring en leveringsmogelijkheden.

Sinds het begin heeft One IBC Group ernaar gestreefd om wereldwijde expansiestrategieën te bieden aan ondernemers, beleggers en bedrijfseigenaren over de hele wereld, met diensten variërend van bedrijfsoprichting, handelsmerk- en licentieregistratie, tot kantoor- en secretariaatsdiensten. Het bedrijf bouwt verbindingen op met internationale partners en gebruikt geavanceerde technologie om de beste diensten aan haar klanten te bieden.

