One IBC se concentre sur la numérisation et l'innovation dans le secteur des services aux entreprises

Avec l’application One IBC Digital, gérez plus facilement vos entreprises à l'étranger.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--One IBC Group, un fournisseur international de services aux entreprises fort de 12 ans d'expérience, souligne dans son plan d'action 2022 que son principal axe de croissance de sera les technologies. La Société est convaincue que, grâce à la numérisation et à l'innovation, non seulement ses services et ses opérations s'amélioreront considérablement, mais que l'ensemble du secteur en bénéficiera également et changera sa façon traditionnelle de travailler.

La quête de la transformation numérique

Depuis quelques années, la majorité des entreprises concentrent leur attention sur les technologies et l'innovation afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle et connecter davantage leurs services à leurs clients. Grâce à des technologies révolutionnaires telles que la GRC (gestion de la relation client), les applications mobiles, les sites Web, etc., les entreprises peuvent désormais simplifier leurs opérations, personnaliser leurs produits et services et s'adapter aux divers besoins de leurs clients.

Cela étant, tous les secteurs ne sont pas en mesure de se lancer aussi rapidement dans l’aventure du numérique et c’est justement le cas des services aux entreprises. La plupart, voire tous les fournisseurs de services aux entreprises actifs actuellement sur le marché utilisent toujours les mêmes technologies qu'il y a 20 ans. Bien que ces services puissent être fournis entièrement à distance – certains pouvant même être effectués automatiquement – on ne constate aucun changement significatif, alors que la demande des clients augmente.

Dans un secteur qui recèle un tel potentiel de transformation numérique, les services aux entreprises se doivent de faires des avancées décisives.

One IBC veut innover

Depuis sa fondation, One IBC Group utilise les technologies pour fournir à distance des services aux entreprises dans le monde entier. Pour accélérer sa croissance et rivaliser avec les grands acteurs du secteur, la Société a décidé de se concentrer davantage sur le développement technologique.

Dans son plan d'action 2022, One IBC Group souligne que la transformation numérique et l'innovation seront ses principaux objectifs. Le plan trace une feuille de route sur 5 ans et fixe les objectifs à atteindre dans un délai déterminé pour mettre à niveau le système et déployer les nouvelles technologies. Cela implique l'automatisation de la prise des commande, l'optimisation des procédures d'exploitation, la création d'un portail client, l'intégration de plateformes de logiciels en tant que service (SaaS) et la mise à jour permanente de l'ensemble du système.

«Il ne s’agit plus de l'avenir. La course à l'innovation est désormais la nouvelle norme», a déclaré Jimmy Lee, PDG de One IBC Group. Avec la base technologique solide dont nous disposons maintenant, nous pensons que One IBC peut révolutionner le secteur des services aux entreprises.»

Dès 2021, One IBC Group avait lancé sa première application mobile, mise en œuvre pour enrichir et améliorer l'expérience client et introduire une nouvelle façon de créer des entreprises à l'étranger.

«Et ce n'est que le début, a déclaré Jimmy Lee. Dans le cadre de notre développement actuel et de notre extension, nous allons fournir davantage de services et les intégrer à nos plateformes, de manière à créer tout un écosystème qui permettra aux entreprises d’élaborer leurs stratégies d'expansion mondiale.»

À propos de One IBC Group

One IBC Group est un important fournisseur de services aux entreprises possédant une solide expérience et des capacités de livraison mondiales.

Depuis ses débuts, One IBC Group fournit des stratégies d'expansion mondiale aux entrepreneurs, investisseurs et propriétaires d'entreprises du monde entier. La Société propose des services allant de la création d'entreprise à l'enregistrement de marques et de licences, en passant par les services de bureau et de secrétariat. One IBC Group a établi des liens avec des partenaires internationaux et utilise des technologies de pointe pour fournir les meilleurs services à ses clients.

