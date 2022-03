UNILIN a sélectionné la solution de suivi en temps réel du transport Shippeo pour ses livraisons LTL afin d'améliorer la satisfaction client

ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--UNILIN, fabricant belge de revêtements de sol, de panneaux et produits d'isolation pour la maison, a choisi Shippeo, leader mondial et spécialiste européen de la visibilité du transport en temps réel, pour améliorer sa qualité de service et d’optimiser les coûts.

Basée en Belgique, UNILIN possède 15 marques (y compris la marque de revêtements de sol Quickstep) et distribue ses produits dans plus de 23 pays à travers l'Europe. La société exploite huit sites de chargement clés : usines, entrepôts et cross dock. Elle effectue plus de 100 000 livraisons par an à des distributeurs spécialisés dans le bricolage et les matériaux de construction via un réseau de transporteurs partenaires.

Le manque de visibilité sur la qualité, les délais et la preuve de livraison du transport externe a conduit UNILIN à rechercher une solution qui aiderait à l'optimisation de la supply chain et à la simplification des opérations, améliorant ainsi le service client et permettant à l'entreprise de rester compétitive sur son marché.

En mettant en place la solution de visibilité du transport en temps réel de Shippeo pour collecter les données de localisation de toutes les livraisons, UNILIN a pu informer ses clients des retards potentiels, et ce, de manière proactive. La capacité de Shippeo à suivre des flux complexes et en particulier les chargements en lots partiels (LTL) était essentielle, car le LTL est la principale méthode de transport d'UNILIN.

La plateforme Shippeo a été spécialement conçue pour surmonter les défis relatifs au suivi du transport LTL en utilisant des intégrations avancées avec les TMS des transporteurs et des techniques de géolocalisation très précises. Les données de localisation en temps réel collectées ainsi que les preuves de livraison générées automatiquement sont directement accessibles aux utilisateurs depuis la plateforme Shippeo. Les informations sur le statut de livraison fournies par Shippeo seront également mises à disposition des clients d'UNILIN via leur propre portail client.

Après le succès du premier cas d'utilisation opérationnelle de la visibilité du transport en temps réel dans son organisation, UNILIN envisage désormais de tirer parti de l'application mobile de Shippeo pour obtenir une visibilité plus granulaire sur les expéditions de sa propre flotte grâce à la fonctionnalité de scannage des colis.

Dennis van Bodegom, Directeur Europe du Nord de Shippeo, est ravi de travailler avec UNILIN : "Nos organisations partagent un engagement fort pour l'excellence du service et je suis sûr que la visibilité en temps réel et les capacités prédictives de Shippeo conduiront à une supply chain optimisée et proactive, profitant ainsi à UNILIN et ses clients."

Geert van Damme, Transport & Distribution Manager chez UNILIN, a déclaré : "J'ai fait quelques études de marché et beaucoup d'entreprises m'ont présenté des idées. La seule m'ayant convaincu de débuter un projet était Shippeo. La possibilité de fournir automatiquement à nos clients un suivi en temps réel de toutes nos livraisons LTL change la donne. Le niveau de données et d'informations auquel nous avons désormais accès apporte également beaucoup plus de clarté sur nos performances de livraison."

A propos de Shippeo

Shippeo, un des leaders mondiaux et spécialiste européen de la visibilité du transport en temps réel aide les principaux expéditeurs et prestataires logistiques à assurer une qualité de service d’exception et à atteindre l’excellence opérationnelle grâce au transport. Son réseau de visibilité multimodal permet le suivi des flux de transport routier en lot complet (FTL) ou partiel (LTL), des colis et des conteneurs et intègre plus de 875 systèmes TMS et informatiques embarquées grâce à une API unique. La plateforme Shippeo fournit un accès instantané au suivi des livraisons en temps réel, automatise les processus des clients et offre une précision d’ETA inégalée sur le marché grâce à un algorithme propriétaire développé en interne. Plus de 100 clients, dont des sociétés internationales comme Carrefour, Schneider Electric, TotalEnergies, Faurecia, Saint-Gobain, Coca-Cola HBC ou Eckes Granini, font confiance à Shippeo pour le suivi de plus de 28 millions d’expéditions par an dans 75 pays.

A propos d'UNILIN

Le groupe Unilin est une référence mondiale sur le marché du design d'intérieur et de la construction. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des revêtements de sol stratifiés, des dalles de vinyle premium, des feuilles de vinyle, du parquet contrecollé, des carreaux de moquette, des moquettes en lés, des panneaux bruts et décoratifs, des sols industriels, des systèmes de murs et de plafonds et des panneaux isolants. Unilin emploie 7 500 personnes sur 105 sites partout dans le monde, dont 30 sites de production. En 2020, Unilin a réalisé un chiffre d'affaires de 2,21 milliards d'euros. Les clients et partenaires connaissent l'entreprise sous le nom d'Unilin, IVC ou Godfrey Hirst, ou par l'une de ses marques, telles que Quick-Step, Moduleo, Utherm, Pergo, Evola, Xtratherm ou ClicWall. Le groupe Unilin fait fièrement partie de Mohawk Industries, la plus grande entreprise de revêtements de sol au monde avec un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars et 41 600 salariés.