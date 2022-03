Eutelsat et OneWeb signent un partenariat global de distribution couvrant les principaux segments de la connectivité

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et OneWeb, l’opérateur de satellites de télécommunications en orbite terrestre basse (LEO), annoncent la signature d’un accord global pluriannuel de distribution portant sur les ressources en orbite de OneWeb. Grâce à ce partenariat, Eutelsat pourra commercialiser les services de connectivité opérés par OneWeb sur les segments de marché clés que sont la connectivité aérienne et maritime, les réseaux d’entreprises, les services gouvernementaux et aux opérateurs de télécommunications.

Cet accord s'inscrit dans le cadre d’une coopération opérationnelle accrue entre les deux sociétés depuis qu'Eutelsat est devenu le deuxième actionnaire de OneWeb en décembre dernier. Il témoigne en outre des synergies mises en œuvre entre elles, dès lors qu’il permet à OneWeb de bénéficier de la force de frappe commerciale d’Eutelsat tout en renforçant la flotte de satellites géostationnaires d’Eutelsat de ressources en orbite basse. Il pose ainsi les jalons d'une étroite coopération entre les deux opérateurs autour du développement futur d’offres combinées GEO/LEO dans le domaine de la connectivité.

Eva Berneke, Directrice générale d’Eutelsat, a déclaré à l’occasion de cette signature : « En tant qu’actionnaire de OneWeb, nous sommes bien évidemment ravis d’accompagner le succès de cette nouvelle constellation en intégrant les services de connectivité de OneWeb dans notre portefeuille de solutions. Cet accord, qui illustre les synergies possibles entre les deux groupes va par ailleurs nous permettre d’exploiter pleinement le potentiel de l’orbite basse pour développer, en complémentarité avec nos actifs géostationnaires, des services en pleine expansion sur les marchés de la mobilité aérienne et maritime, des données fixes et des services aux gouvernements, s’appuyant notamment sur le développement de la 5G et du Cloud qui créeront des besoins à faible latence. »

Neil Masterson, Directeur général de OneWeb, a ajouté : « Le renforcement de notre partenariat avec Eutelsat constitue pour nous une formidable opportunité de conjuguer des solutions de connectivité GEO et LEO, permettant ainsi d'élargir nos capacités à travers le monde et de dynamiser davantage encore notre offre commerciale. Grâce au savoir-faire acquis par Eutelsat depuis de nombreuses décennies au service de l'industrie des satellites, auquel s’associe le dynamisme commercial de OneWeb, ce partenariat reflète notre volonté de conjuguer nos efforts pour offrir des services de connectivité en orbite basse toujours plus ambitieux. Nous nous félicitons de la convergence de nos activités qui permettra d’étoffer les solutions de connectivité proposées. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

A propos de OneWeb

OneWeb est un réseau mondial de communications opérant depuis l’espace, dont le siège social est à Londres, offrant des solutions de connectivité aux gouvernements, entreprises et communautés. La société déploie une constellation de satellites en orbite terrestre basse ainsi qu’un réseau mondial de stations au sol et une gamme de terminaux utilisateurs pour fournir un service de communication abordable, rapide, à haut débit et à faible latence, connecté à l'avenir de l'IoT et ouvrant une voie vers la 5G pour tous, partout. Pour en savoir plus, consultez le site www.oneweb.world.