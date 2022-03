STALLERGENES GREER SOUTIENT L’ASSOCIATION ASTHME & ALLERGIES POUR SENSIBILISER SUR LA MONTÉE DES ALLERGIES

ANTONY, France--(BUSINESS WIRE)--Stallergenes Greer France a le plaisir d’annoncer son partenariat avec l’association de patients Asthme & Allergies à l’occasion de la Journée française de l’allergie (JFA). La 16ème édition qui aura lieu le 22 mars 2022, a pour objectif d’alerter le grand public sur l’ampleur et la gravité des allergies. Ce partenariat répond aux enjeux de l’allergologie de demain pour lutter contre les allergies en informant le grand public sur l’importance de ne pas sous-estimer son impact sur la qualité de vie.

L'allergie est aujourd’hui la quatrième maladie chronique dans le monde et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 50 % de la population mondiale sera affectée par au moins une maladie allergique en 2050. Alors que les allergies sont en constante augmentation en raison d’une exposition accrue à des facteurs environnementaux potentialisateurs (polluants, irritants etc.), l’allergie est encore considérée comme une pathologie sans gravité.

De nombreuses actions déployées à l’occasion de la JFA 2022

Pour mieux faire connaître les allergies et leurs effets sur la qualité de vie, de nombreuses actions d’information et de sensibilisation ont été développées.

Patients allergiques, personnes allergiques non diagnostiquées, proches et aidants seront notamment invités à poser leurs questions sur l’allergie et sa prise en charge, lors d’un tchat qui sera organisé le 22 mars de 13h à 19h sur le site www.asthme-allergies.org.

Le site de l’association proposera également des quiz, des informations pédagogiques et utiles sur les thèmes de l’allergie respiratoire, de l’air intérieur etc. Pour que les interrogations ne restent pas sans réponse et que l’allergie ne soit plus minimisée, une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, en partenariat avec des influenceurs et une campagne radio menée avec des experts ont également été développées. L’objectif est d’accompagner le grand public en faisant mieux comprendre les allergies (comme celles aux acariens, pollens, poils d’animaux qui peuvent être aggravées par la pollution), leurs différentes manifestations, les raisons d’agir avant l’aggravation, tout en encourageant les personnes présentant des symptômes à consulter un allergologue afin de prendre en charge l’allergie au plus tôt.

S’engager dans la lutte contre les allergies

Stallergenes Greer s’engage au quotidien à remplir sa mission d’accompagnement des patients dans la prise en charge de leurs traitements d’immunothérapie allergénique et œuvre aux côtés des associations pour lutter contre la montée des allergies en France.

La plateforme Ordo IZZY de Stallergenes Greer France permet au patient allergique de vivre au mieux sa prise en charge : suivi de son traitement, de ses symptômes, de ses rendez-vous importants ; dépôt des ordonnances, suivi de la livraison de son traitement. Il s’agit d’un outil de suivi pour le patient, mais aussi pour les professionnels de santé.

Pour lutter contre les allergies, le laboratoire renforce sa mission d’information du grand public sur le risque allergique, afin d’adopter une approche préventive dans la prise en charge des allergies. Des brochures sont ainsi développées en collaboration avec les associations de patients AFPRAL (Association française pour la prévention des allergies) et Asthme & Allergies, afin d’expliquer les différentes allergies, les symptômes, le parcours de diagnostic, et la prise en charge globale.

« Que va-t-il m’arriver ? » : c’est à cette question que la nouvelle campagne de brochures patient « Je suis allergique, et alors ? » souhaite répondre de manière ludique, didactique et décalée. Le but est de donner toutes les informations nécessaires, tout en dédramatisant l’allergie et montrer que si celle-ci est correctement prise en charge, elle peut parfaitement s’intégrer au quotidien de chacun sans être une fatalité. Des nouvelles brochures à découvrir, lors du Congrès francophone de l’allergologie qui aura lieu du 19 au 22 avril 2022.

À propos de Stallergenes Greer

Stallergenes Greer Ltd, dont le siège social est situé à Londres (Royaume-Uni) est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de services d’immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer Ltd est la société mère de GREER Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France).

