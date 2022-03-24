Kymeta與OneWeb簽署協議，將向軍事、政府和商業客戶提供低軌道衛星連接服務

華盛頓州雷蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於使行動連接遍及全球的平板天線全球領軍企業Kymeta (www.kymetacorp.com)與低軌道(LEO)衛星通訊公司OneWeb (www.oneweb.world)今天宣布，雙方簽署了一項經銷合作夥伴協議，將在全球提供寬頻連線服務。

OneWeb LEO衛星網路將使Kymeta客戶在全球任何地方都能存取高速率、低延遲的寬頻連線服務，無論處於移動還是靜止狀態。

Kymeta提供全球唯一的高頻寬、低功耗、完全一體化的高輸送量行動終端裝置系列，已被軍事、政府、企業和海事客戶廣泛採用。OneWeb的連接將與Kymeta現有的寬頻地球同步軌道(GEO)和4G行動服務產品形成互補。

透過與OneWeb簽署經銷協議，Kymeta將能夠向全球政府和商業客戶轉售OneWeb的服務，以及固定式和行動式硬體解決方案。

Kymeta總裁兼共同執行長Walter Berger表示：「無論是在陸地、海上還是空中，當需要連接時，Kymeta都能透過創新和強大的合作關係持續提供該服務。我們獨特的技術可透過軟體在線性偏振和圓偏振之間切換，以支援LEO和GEO Ku波段星系，且無需對所需的硬體進行任何實際改造。我們非常期待與OneWeb攜手合作，該公司領先的LEO衛星網路增強了我們的能力，將首次使美國政府和軍方等客戶在現有網路無法覆蓋的區域獲得連接。向託管衛星服務的擴充使Kymeta能夠將自有硬體解決方案打包成連接即服務——這是美國國防部和其他終端使用者日益需要的一種能力。」

OneWeb執行長Neil Masterson在評論該協議時補充道：「我們認為，太空代表著地球通訊的未來。與Kymeta達成的這項協議再次彰顯出OneWeb的宗旨，即透過快速、高頻寬和低延遲的通訊服務為所有人提供有彈性且安全的連接，這些服務可改善人們的生活，並且可透過Kymeta的平板u8終端裝置等革命性技術取得。」

此次公告發布前三個月，兩家公司簽署了聯合開發協議(JDA)，將共同開發採用u8的新LEO終端裝置並於2022年底前上市。該終端裝置支援面向政府、企業和社區的「移動中通訊」(COTM)和「暫停中通訊」(COTP)。

Kymeta新服務由OneWeb的衛星網路提供支援，將在u8上分配獨立的OneWeb LEO服務，或將寬頻服務打包以同時提供GEO/LEO，同時還首次使軍事用戶能夠在移動時存取多星系平臺。透過合作，兩家在各自領域處於領先地位的公司帶來了獨一無二的全面解決方案。該解決方案可擴充所有垂直領域的連接和應用，以滿足全球客戶的需求。

關於Kymeta

Kymeta是釋放寬頻衛星連接潛力的領先企業，結合行動網路，滿足對移動中通訊的龐大需求，讓行動連接遍及全球。憑藉一流技術和以客戶為中心的量身打造服務，Kymeta衛星連接解決方案向市場提供獨特、完整的統包式解決方案，以滿足並超越客戶的任務要求。這些解決方案再加上公司首創的平面衛星天線及Kymeta服務，為全球客戶提供革命性的衛星及混合衛星行動網路行動連接。在美國及國際專利和授權的支援下，Kymeta終端裝置能夠滿足市場對無活動組件的低功耗、低成本、高傳輸量通訊系統的需求。Kymeta讓連接簡易化——適用於任何車輛、船舶、航空器或固定平臺。

Kymeta是一家總部位於華盛頓州雷蒙德的私人公司。

如需瞭解更多資訊，請訪問kymetacorp.com。

關於OneWeb

OneWeb是由太空提供支援的全球通訊網路公司，總部位於倫敦，為政府、企業和社區提供連接。OneWeb正在建構一個由低軌道衛星組成的星群，該星群配備全球閘道站網路和一系列使用者終端裝置，旨在提供經濟、快速的高頻寬和低延遲通訊服務，與物聯網的未來相連，為每個人、每個地點提供通往5G的途徑。

如需瞭解更多資訊，請造訪：http://www.oneweb.world。

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