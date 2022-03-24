Kymeta与OneWeb签署协议，将向军事、政府和商业客户提供近地轨道卫星连接服务

华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于使移动连接遍及全球的平板天线全球领军企业Kymeta (www.kymetacorp.com)与近地轨道(LEO)卫星通信公司OneWeb (www.oneweb.world)今天宣布，双方签署了一项分销合作伙伴协议，将在全球范围内提供宽带连接服务。

OneWeb LEO卫星网络将使Kymeta客户在全球任何地方都能访问高速率、低延迟的宽带连接服务，无论处于移动还是静止状态。

Kymeta提供全球唯一的高带宽、低功耗、完全一体化的高吞吐量移动终端系列，已被军事、政府、企业和海事客户广泛采用。OneWeb的连接将与Kymeta现有的宽带地球同步轨道(GEO)和4G蜂窝服务产品形成互补。

通过与OneWeb签署分销协议，Kymeta将能够向全球政府和商业客户转售OneWeb的服务，以及固定式和移动式硬件解决方案。

Kymeta总裁兼联席首席执行官Walter Berger表示：“无论是在陆地、海上还是空中，当需要连接时，Kymeta都能通过创新和强大的合作关系持续提供该服务。我们独特的技术可通过软件在线性偏振和圆偏振之间切换，以支持LEO和GEO Ku波段星座，且无需对所需的硬件进行任何物理改造。我们非常期待与OneWeb携手合作，该公司领先的LEO卫星网络增强了我们的能力，将首次使美国政府和军方等客户在现有网络无法覆盖的区域获得连接。向托管卫星服务的扩展使Kymeta能够将自有硬件解决方案打包成连接即服务——这是美国国防部和其他最终用户日益需要的一种能力。”

OneWeb首席执行官Neil Masterson在评论该协议时补充道：“我们认为，太空代表着地球通信的未来。与Kymeta达成的这项协议再次彰显出OneWeb的宗旨，即通过快速、高带宽和低延迟的通信服务为所有人提供有弹性且安全的连接，这些服务可改善人们的生活，并且可通过Kymeta的平板u8终端等革命性技术获取。”

此次公告发布前三个月，两家公司签署了联合开发协议(JDA)，将共同开发基于u8的新LEO终端并于2022年底前上市。该终端支持面向政府、企业和社区的“移动中通信”(COTM)和“暂停中通信”(COTP)。

Kymeta新服务由OneWeb的卫星网络提供支持，将在u8上分发独立的OneWeb LEO服务，或将宽带服务打包以同时提供GEO/LEO，同时还首次使军事用户能够在移动时访问多星座平台。通过合作，两家在各自领域处于领先地位的公司带来了独一无二的全面解决方案。该解决方案可扩展所有垂直领域的连接和应用，以满足全球客户的需求。

关于Kymeta

Kymeta是释放宽带卫星连接潜力的领先企业，结合蜂窝网络，满足对移动通信的庞大需求，让移动连接遍及全球。凭借一流技术和以客户为中心的量身定制服务，Kymeta卫星连接解决方案向市场提供独特、完整的统包式解决方案，以满足并超越客户的任务要求。这些解决方案再加上公司首创的平面卫星天线及Kymeta服务，为全球客户提供革命性的卫星及混合卫星蜂窝网络移动连接。在美国及国际专利和许可的支持下，Kymeta终端能够满足市场对无活动部件的低功耗、低成本、高传输量通信系统的需求。Kymeta让连接简易化——适用于任何车辆、船舶、航空器或固定平台。

Kymeta是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

如需了解更多信息，请访问kymetacorp.com。

关于OneWeb

OneWeb是由太空提供支持的全球通信网络公司，总部位于伦敦，为政府、企业和社区提供连接。OneWeb正在构建一个由近地轨道卫星组成的星群，该星群配有全球网关站网络和一系列用户终端，旨在提供经济、快速的高带宽和低延迟通信服务，与物联网的未来相连，为每个人、每个地点提供通往5G的途径。

如需了解更多信息，请访问：http://www.oneweb.world。

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