Kymeta assina acordo com a OneWeb para distribuir serviços de conectividade por satélite de órbita terrestre baixa para clientes dos setores militar, governamental e comercial

REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--A Kymeta (www.kymetacorp.com), uma empresa líder mundial para antenas de painel plano tornando a mobilidade global, e a OneWeb (www.oneweb.world), empresa de comunicações via satélite de órbita terrestre baixa (Low Earth Orbit, LEO), anunciaram hoje um acordo de parceria de distribuição para oferecer serviços de conectividade de banda larga em todo o mundo.

A rede de satélite LEO da OneWeb proporcionará aos clientes da Kymeta acesso à conectividade em banda larga de alta velocidade e baixa latência enquanto em movimento ou estacionária, em qualquer lugar do mundo.

A Kymeta oferece a única família de terminais móveis de alto rendimento com alta largura de banda, baixo consumo de energia e totalmente integrada, que são amplamente adotados por clientes dos setores militar, governamental, empresarial e marítimo. A conectividade da OneWeb complementará a atual órbita geoestacionária de banda larga da Kymeta e a oferta de serviços 4G para celulares.

O acordo de distribuição da Kymeta com a OneWeb permitirá que a empresa revenda os serviços da OneWeb juntamente com soluções de hardware fixos e de mobilidade para clientes dos setores governamental e comercial em todo o mundo.

“Onde quer que a conectividade seja necessária, na terra, no mar ou no ar, a Kymeta continua a entregar através da inovação e de relacionamentos sólidos com parceiros”, disse Walter Berger, presidente e codiretor executivo da Kymeta. “Nossa tecnologia distinta pode mudar entre polarização circular e linear em software, permitindo suporte tanto para constelações de banda Ku GEO como para LEO sem nenhuma mudança física ao requerido hardware. Estamos ansiosos para trabalhar com a OneWeb à medida que a adição da capacidade a partir de sua rede de satélite LEO líder proporcionará aos clientes, incluindo o setor governamental e militar, acesso sem precedentes à conectividade em áreas não alcançadas por redes atuais existentes. A expansão da Kymeta para os serviços de satélite gerenciados nos permite combinar nossas soluções de hardware para conectividade como um serviço, uma capacidade que o Departamento de Defesa (DoD) dos Estados Unidos e outros usuários finais estão buscando cada vez mais.”

Ao comentar sobre o acordo da OneWeb, o diretor executivo da OneWeb Neil Masterson acrescentou, “Acreditamos que o espaço é o futuro para comunicações na Terra. Este acordo com a Kymeta é outro exemplo da dedicação da OneWeb de permitir conectividade segura e resiliente para todos com serviços de comunicação rápida, de banda larga e de baixa latência que aprimoram vidas e podem ser acessados através de tecnologia revolucionária como o u8 de painel plano da Kymeta”.

O anúncio chegou apenas três meses após as duas empresas formarem parceria em um Acordo de Desenvolvimento em Conjunto (Joint Development Agreement, JDA) para desenvolver e trazer ao mercado até o final de 2022 um novo terminal u8 LEO que suporta comunicações em movimento (Communications on the Move, COTM) e comunicações em pausa (Communications on the Pause, COTP) para governos, empresas e comunidades.

O novo serviço da Kymeta, suportado por rede de satélites da OneWeb LEO, distribuirá serviço OneWeb LEO independente no u8 ou em conjunto com serviços de banda larga para oferecer GEO/LEO enquanto permite também o acesso de usuários militares a uma plataforma de múltiplas constelações enquanto em movimento pela primeira vez. A colaboração entre as duas empresas líderes em suas respectivas áreas oferece uma solução única e abrangente que expande conectividade e aplicações por todos os setores e atende às necessidades de clientes em todo o mundo.

Sobre a Kymeta

A Kymeta é líder na liberação do potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer à enorme demanda por comunicação móvel e tornar a mobilidade global. As soluções de conectividade por satélite da Kymeta oferecem ao mercado soluções integradas exclusivas, completas, agrupadas e prontas para uso com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que satisfazem e superam os requisitos de missão dos clientes. Em conjunto com a antena de satélite de painel plano da empresa — a primeira da categoria — e os serviços Kymeta, essas soluções fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e redes híbridas de satélite e celular a clientes do mundo todo. Detentor de patentes e licenças dos EUA e internacionais, o terminal Kymeta atende à necessidade de sistemas de comunicação de baixo consumo de energia, baixo custo e alto rendimento que não tenham partes móveis. A Kymeta torna a conexão fácil para qualquer veículo, embarcação, aeronave ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, Estados Unidos.

Para saber mais, acesse kymetacorp.com.

Sobre a OneWeb

A OneWeb é uma rede global de comunicações alimentada a partir do espaço, sediada em Londres, habilitando conectividade para governos, empresas e comunidades. Ela está implementando uma constelação de satélites de baixa órbita terrestre com uma rede de estações globais de gateway e uma gama de terminais de usuário para fornecer um serviço de comunicações acessível, rápido, de alta largura de banda e baixa latência, conectado ao futuro da internet das coisas (Internet of Things, IoT) e um caminho para o 5G para todos, em todos os lugares.

Saiba mais em http://www.oneweb.world.

